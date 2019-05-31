【女仔玩STEM】創APP減剩食　小學生首戰日內瓦國際發明展奪銀

香港科技揚威國際，上月於瑞士日內瓦舉行的國際發明展，本地參展隊伍囊括多個獎項，其中一個全由小學女生組成的隊伍令人耳目一新。來自聖保祿天主教小學的3名女生，看到同學在午餐時食剩不少食物，自發地向老師表達希望盡一分力減少廚餘，研發出「SMART EAT」手機應用程式，讓學校和家長知道學生午膳的食量，鼓勵學生不浪費食物之餘，也了解每天吸收的營養。此應用程式在日內瓦國際發明展中奪得銀獎。 攝影：歐嘉樂

3位小學女生是本港參戰15年來首隊小學生。（大會圖片） 日內瓦國際發明展是全球知名的創新及科技盛事，今年剛在4月中圓滿結束，由本地科創公司研發「WATMAR3水性製造及回收電池技術」獲得全場最高榮譽大獎。而聖保祿天主教小學由3名女生組成的隊伍，更是香港參展15年來首支小學生團體，首戰即報捷，憑SMART EAT手機應用程式奪得銀獎。 SMART EAT的標誌是一隻可愛的紅蘿蔔，學校更把「代言人」製作了不少紀念品，原來是為了鼓勵初小學生在午膳時候為餐盒拍照、上載數據，再從中選出「最有營班級」、「最惜食班級」等獎項。SMART EAT開發者之一、五年級的李迪霖指，紅蘿蔔是普遍同學都不愛吃的食物之一，但有初小學生為了得到可愛的獎品，而努力地把餐盒清空。

拍一張照，家長和學校立即知道學生食剩多少。 意念源於減少浪費 回想為什麼會開發這個應用程式，原來該校2年前由半日制轉為全日制，學生需要在學校午膳。或是不習慣飯商的飯盒，又或是吃飯的環境轉變，五年級的李迪霖和她的好朋友，同是五年級的陳芊螢和六年級的魏靖瑩，發現同學的餐盒經常吃不完，剩下許多食物。她們擔心同學會因此缺乏充足的營養，也認為要想辦法減少浪費食物。 她們3個在課外都有參與STEM活動，熱愛用創意和科學的方法，動手解決問題。她們找學校的資訊科技發展主任阮澤恩老師提出意見，阮老師非常欣賞她們的主動，立即為她們尋找資源和技術支援。「香港大學電機電子工程系的教授和學生都很支持我們，始終對小學生而言，編寫應用程式仍是太艱深，很多時候是她們提出意見，港大學生幫助把意見化為真實呈現。」阮老師說。她又指，因為3位女生平日都很熱愛STEM，迪霖尤愛編程，因此提出的意見不會天馬行空，現時全校應用的程式幾乎是完全實踐了她們的意念。 SMART EAT是一個讓學校、家長和學生同時使用的手機應用程式，學生可以利用程式選擇午飯的款式，程式會顯示出穀物、蔬菜和肉類的營養比例，讓學生和家長參考。在午膳結束後，學生只需用手機掃瞄QR Code登入自己的帳戶，再為餐盒拍照，家長和學校便實時了解學生在午餐吃了多少，家長也可以就此在晚餐時調整飯菜的營養。靖瑩說：「因為家長會看到餐盒吃剩多少，所以同學也有壓力，會盡量吃完。」迪霖也看到，同學們變得更積極地吃完整個飯盒，期望同學即使升中後，不需依賴程式也培養到不浪費食物的習慣。

阮澤恩老師。 首次出戰日內瓦 一直有贊助該校STEM課外活動的林氏基金讚賞同學們的創意和努力，願意資助她們成為本港參展15年來第一隊小學團隊。阮老師也密鑼緊鼓為她們預備英文講辭，讓她們事前做好準備。「但第一日太緊張，我們不敢和外國人介紹自己的APP，等有人來問才背出內容。」迪霖笑說，但後來她們都適應了展場的環境，變得主動，「連評審來問過我們也沒有察覺，後來才知道他是評審之一。」 她們又記得一位只懂法文的參展人士對APP深感興趣，但他又只懂聽法文，她們只好繼續說英文，再加上肢體語言和展板，努力地讓他明白APP的運作。阮老師表示，跳出香港、走上創科的國際舞台，實在令3名小女生眼界大開，自信也提升不少。她們在展場也吸收了很多意見，芊螢正為程式加入小遊戲，希望精益求精，令APP更受人喜愛。