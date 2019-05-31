【小一派位】別讓孩子歸咎於自己　心理學家：學習是悠長的旅程

明天就是小一統一派位公布結果的日子，不少家長已非常緊張，雖然有超過7成學童獲派首三志願，但定必有人歡喜有人愁。臨床心理學家提醒家長盡量保持心境平靜，家長或可考慮不帶同小朋友看派位結果，避免因自己情緒太波動影響小朋友。

教育局日前公布，今年獲派首三志願的學童有73.1%，連同自行分配學位的數目合計，整體滿意率達85.2%。不過，「派彩」結果未必盡如人意，同一場內定必有人歡喜有人愁。

臨床心理學家鄧詩琪博士（由受訪者提供） 臨床心理學家鄧詩琪博士明白家長緊張又焦急的心情，但應該避免跟孩子講「派得差」、「間學校唔好」等負面的說話。萬一最後要入讀該校，而小朋友對學校已有負面印象、是一間「唔好」的學校，削弱了他對學校的歸屬感、投入感，繼而影響他日後的校園生活、學習興趣和成績。另外，鄧博士不建議家長帶同小朋友看派位結果，以免家長情緒影響子女。而將會叩門的家長面對的壓力較大，最好能夠夫妻之間給予情緒支援。

她建議家長可以留意以下4點，讓自己和小朋友都可以正向面對派位：

1. 隨遇而安

盡量保持心境平靜，避免孩子察覺到家長的擔憂，而令到孩子都一同擔憂。

2. 了解派位程序

讓孩子了解小一派位的程序，程序上是電腦隨機分配，跟孩子的成績和能力是没有任何關係。

3. 認識新學校

讓孩子認識所派到的新學校、學校的特色、歷史和專長，幫助孩子對新學校建立正面印象，讓他知道在新學校可以享受學習和同學—起玩樂和追求知識，跟他一同去參觀新學校。

4. 求位準備

若果打算求位的家長，可以幫助孩子心理準備，幫助孩子對新學校建立正面態度之餘，讓孩子知道家長會找多—至兩間學校求位，求位的原因只是多個選擇，幫助孩子了解求位的過程包括面試和筆試，讓他們作好準備。

鄧博士最後提醒家長別讓孩子把小一派位的結果歸咎於自己的能力上，家長也避免自責，盡量以正面態度準備孩子入小學的心情。「學習是—個悠長的旅程，家長以愛心和耐性培育孩子，定能作育英才。」