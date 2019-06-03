【親子好去處】動手做小木工　讓孩子親造小木椅｜失敗媽媽

陳皮的爺爺是做裝修的，每次陳皮看到爺爺砌傢俬、鑽洞洞就非常感興趣，畢竟幼兒階段的他們，對所有動手做的東西都非常好奇！我一直也很想讓兒子嘗試動手做木工，只是對於幼兒來說，木工還不是他們容易上手的活動，而媽媽我在這方面，簡直就是全無經驗。

機緣巧合下，參與了森林動物園他們的親子木工工作坊，他們也非常歡迎幼兒去體驗做不同的木工成品。森林動物園的負責人是台灣人，一進場就已看得出台灣人開這個親子工作坊場地的用心和細緻。最令我感動的是，他們讓幼兒參與的部分，不只是純粹讓爸媽拍拍照的小步驟，而是真的從安裝、上螺絲、塗膠、放木塞、上釘子、塗底油、風筒吹乾、設計圖案和上色，都一一放手讓幼兒嘗試，爸媽只是從旁協助孩子能力做不到的部份。負責人還非常貼心地讓所有參加者專注做親子木工，他們則代為拍攝我們整個木工過程，相片在工作坊完結後再發給我們，讓我們好好享受親子的時光之餘又有相片留念。

陳皮與媽媽和成品合照。

短短的3小時，看着陳皮每個步驟都努力完成，雖然每次要我幫忙修修補補，但很驚訝他非常享受之餘，能夠完全體驗整張小木椅從令到一的過程！而且更由他寫上名字，打上手印，畫了他最喜歡的野生動物圖案呢。



最後，負責人讓專注做木工又完成作品的孩子們，負責任努力過後，都能跳進波波池和lego牆壁上，盡情玩樂，好幸福的一個下午！陳皮說木工太好玩了，下次還要來做更高難道的木馬和ukulele 哦！



註：課堂有三個小時，不過每一個學員的製作時間因人而異，但製作及玩樂時間共享也是有三個小時。