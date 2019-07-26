【寶寶安全】浴室意外多　專家教你如何提防

看著寶寶已經可以走真的是令爸媽感到幸福的事，但也不能忽略一個事實，那就是更容易跌倒、受傷了，因此，家裡有許多地方最好要採取防護措施，尤其是廚房、浴室，這兩個場所最容易發生意外，所以一定要特別注意。 洗澡、大小便、刷牙等都必須在浴室完成，等於孩子每天會花更多時間進出浴室，因此本文將提供關於浴室的安全方針給爸媽參考。

1.重置硬體裝備

（GettyImages/VCG）

浴室容易發生意外，最好不要讓孩子自己跑進去，所以爸媽應注意門鎖是否牢固，甚至將門鎖固定在孩子摸不到的高度，以確保他無法自己打開。還有一點，也要檢查門鎖是否可由大人從外面打開，以免孩子將自己反鎖。

此外，孩子在浴室裡總會特別興奮，嬉鬧之下很可能會撞到一些硬體設備而傷到頭，例如：水龍頭與蓮蓬頭架等有稜有角的設備，也應該重新衡量一下設置的位置，最好也能調整到孩子碰不到的地方喔

2.設置柔軟的防護角

（Gettyimages／視覺中國）

很多父母都知道應該在客廳、房間等有桌子、門的地方安裝一個防護角，以免孩子撞到，但別忽略浴室洗完澡後地板濕滑，一不小心很容易就滑倒，撞到門檻、浴缸等有尖銳邊緣的地方，所以建議購買適合浴室用的防護角，黏貼於尖銳處，能有效的緩衝衝撞力道，降低受傷機率。

3.妥善收好電器用品

（Gettyimages／視覺中國）

很多人習慣將吹風機、電動刮鬍刀、電捲棒等電器用品放在浴室裡，用品本身沒有問題，主要是擔心沒有確實將電源線拔除，這樣對孩子來說就是危險的，所以希望爸媽不要將這類需要插電的物品放在浴室，若真的要放，也一定要另外設置櫃子擺放，且高度一樣要在孩子拿不到的位置。

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