【兒童教養】孩子經常扭計發脾氣　專家：重新思考小孩不聽話原因

「我的小孩只要一進賣場，就會突然很堅持要買某些東西，而我不讓他買，所以他就會哭鬧不休。我在賣場很努力地跟他溝通，可是都沒有用，實在讓我很挫折，而且他哭得好可憐，我會覺得自己是否太嚴格了，最後只好買給他。我事前也跟他說了喔，我們明明都談好了，但是他進了賣場還是繼續鬧，我到底該怎麼做？」 「我家小孩常指著某樣東西要我們拿給他，我們給了之後，他又繼續哭說不是他要的，要別的東西。所以整個下午就是在『他指著某樣東西∼我們拿給他∼他哭著說不是，然後指著別樣東西∼我們拿給他∼他又哭著說不是』的循環中度過。我們好挫折，他也好挫折……」 這些講都講不聽的例子，其實不只是測試大人的耐心，也是大人的講話技巧及對幼兒身心發展的理解程度。所以，當小孩怎麼講都不聽時，大人除了當成小孩要挑戰他的權威而惱怒之外，更好的做法是放下自己的情緒，重新思考小孩「不聽話」的原因。 文：吳維寧（以色列認證幼教師、台灣媽媽）

聽不進話的小孩，正在求救

以色列「中介學習」的第一原則是「和小孩對話時要有目標，並且要創造一個讓小孩可以學習的環境」。

白話來說，大人跟小孩對話時，要清楚自己在做什麼，對話的目標在哪裡， 而且要在小孩聽得進去的狀況下，才開始對話，不然就是無效溝通。要創造小孩可以聽得進話的環境，還是要先瞭解小孩的情緒和行為，從哪裡而來。

快兩歲的孩子正發展出自我意識，想要自己決定一切。（Gettyimages／視覺中國）

快兩歲的孩子正發展出自我意識，想要自己決定一切。然而，他們其實沒有能力在無限的選項中，找出自己真正要的東西，所以才會產生了大人拿一百樣東西給小孩，小孩仍然不滿意的狀況。反過來想，在這樣的狀況下，小孩又是多麼挫折啊？

所以，做為一個大人，此時該怎麼做，才能創造一個讓小孩可以選擇又滿足的環境？又例如說，小孩在賣場鬧情緒，一樣是因為沒有能力在多樣選項中找出自己要的，或是沒有能力克制自己什麼都不買。我們早就知道遷就小孩的哭鬧，是最差的解決方式，甚至是反教育。所以，我們該如何針對小孩的年紀、氣質和個性，創造一個他可以聽得下去的環境？而在他不遵守約定時，又該怎麼處理？別忘了，小孩聽不進話，很多時候其實是在求救。

創造「聽得進去」的環境

有個兩歲出頭的小男孩，非常聰明，但有感官統合的問題。在他比較累或不舒服的時候，會忍不住一直打其他小孩或亂丟東西，勸也沒有用，講也講不聽。

「我跟他說不可以丟東西，他還是丟個不停，我所有的時間都在和他打交道，對其他小孩不公平！」一個同事這麼說。

有個兩歲出頭的小男孩，非常聰明，但有感官統合的問題。在他比較累或不舒服的時候，會忍不住一直打其他小孩或亂丟東西，勸也沒有用，講也講不聽。（Gettyimages／視覺中國）

「更嚴重的是，我有時受不了給他time-out（計時隔離），他不只不難過，還會對我笑。我知道Winnie不接受世界上有壞小孩這種事，但看到他的笑容真是讓我發火。」另一名同事接著說。「這個小孩有感官統合的問題，有沒有可能是因為他聽懂了我們的要求，生理上卻做不到？」我繼續解釋，「我們如果不能理解小孩的困難，就不能同理， 不能同理，就引導不了小孩。」「我們先來思考，這個小孩的感官統合問題是什麼？」我問。「小孩有觸覺接收不良的問題。」一個老師說，「所以他一直在尋找身體上的碰觸，碰觸量不足時，會去坐或躺在其他小孩身上，而且比較不能控制自己的身體，一定要動來動去。」

「所以這個時候我們可以怎麼做？」我問，「小孩就是停不下來啊。罵他有用嗎？一直告誡他有用嗎？」「最好的辦法自然是帶他出去跑兩圈，但我們人力不足，不可能有專人做這件事……」另一個老師說。「很好，大家開始想辦法了，而現實就是現實，我們沒有多餘人力可以一對一陪他，所以有更好的方式嗎？」我繼續問。

看到大家又沉默下來，我再給提醒：「有什麼事是我們可以帶著他跟小孩一起做的？一起唱遊？」一個老師突然眼睛亮了起來說：「放音樂讓大家可以一起跳來跳去？」「把小孩一個一個叫過來做兒童按摩？」我接著建議，對於觸感太敏感和太不敏感的孩子，正確的按摩方式對安定情緒有很大的幫助。「請小孩彼此按摩？」另外一個老師繼續說，大家愈來愈有創意，「或是玩包成木乃伊的遊戲？」

如果對小孩的行為有些理解，而且有解決方案出現，也許可以進一步瞭解小孩內心在想什麼。（Gettyimages／視覺中國）

我告訴工作團隊，通常這個小孩控制不了自己時，我就會請他來坐在一起， 我幫他做些物理治療師教我的按摩，讓他冷靜一點，而且我會直接跟他說：「我知道你今天有些困難，停不住自己的行為，過來陪我坐一下，我幫你按摩。」

「我這樣跟小孩講話，和禁制、告誡、說他做的都是壞事，兩者對小孩有什麼不同影響？」如果對小孩的行為有些理解，而且有解決方案出現，也許可以進一步瞭解小孩內心在想什麼，「你們想想看，為什麼給他time-out 時，他非但不難過，還會對你們笑？好像對自己的行為一點都不覺得羞愧？也不在乎你們是否生氣？」

沉默了好一陣子之後，有個老師小心翼翼地開口說：「他應該不瞭解time-out 是什麼意思吧？以為我們叫他去別的地方，再叫他回來很好玩？」

「也許……他不知如何面對我們的怒氣，所以乾脆隱藏自己的恐慌和不知所措？」另一個老師說，「我以前碰過一個被父母大吼大叫就把情緒封鎖起來、變得面無表情的小孩，當然他是大小孩，已經上小學了。」

我們的大吼大叫和處罰，對他而言只會讓他害怕，而不是改善行為。（Gettyimages／視覺中國）

聽到這裡，我知道可以開始談收尾了。

「首先，這個小男生非常聰明，而且能夠解讀大人的表情，所以他知道我們在生氣，我相信他也知道自己做了被禁止的事，才會被請到別的地方去待著。」 我開始說明，「但他其實沒有能力控制自己的行為，所以我們的大吼大叫和處罰，對他而言只會讓他害怕，而不是改善行為。他如果無法面對我們的怒氣，用微笑來放鬆自己的心情，是不是比較好的方式？或是另一個可能性，我們大吼大叫時，他覺得自己終於獲得大人的注意力？不管是正向或是負面的對待？」

「而當我們把他拉過來按摩，或用遊戲的方式協助他時，小孩會知道大人看到他的困難，並且試著幫助他。這樣他才可能信任你，才會有安全感，也才能聽得進去你說的話。」

其實做為一個家長或幼教老師，必要時，我一樣會對小孩提高音量，但那不會是在我情緒失控之際，而是在創造一個讓小孩聽得進話的環境時。例如說，我要告知一整班小孩某件事，但小孩很吵鬧時，提高聲量請大家閉上嘴巴是必要的。

總而言之，面對怎麼講都不聽的小孩，得回頭思考大人與小孩的溝通卡在哪裡。另外，也請記得，小孩需要能夠守護他的大人，如果他一鬧，大人就不知所措，或是只會用語言和肢體暴力壓制，那他得到的訊息將是：大人沒辦法守護我，只能用威脅和暴力讓我屈服。

本文節錄自三采文化《聽懂孩子的話》

《聽懂孩子的話》書本封面

【本文獲「嬰兒與母親」授權轉載。】