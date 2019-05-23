【滅蝨】床蝨出沒專襲兒童　中西醫教有效止痕驅蝨方法

由於本港三面環海，氣候潮濕，加上不少住宅單多設於密閉式大廈之內，有利蝨子擴散及繁殖；而小朋友新陳代謝快，體溫較高，睡眠時間長，特別容易成為蝨子吸血目標；被蝨咬後會出現令人痕癢、紅腫的包子，而端午節之前更是蝨的出沒旺季。記者就此向中、西醫查詢預防、應對及治療方法，雙管齊下趕走蝨子。

兒科臨床經驗豐富的中醫師李國手，建議大家可在蝨子出沒或有機會出沒的地方，放置一味中藥即可有效驅趕蝨子。他說：「因為小朋友體溫較高，所以特別容易成為蝨咬的目標，如果長期沒有太陽照射入屋會更易滋生木蝨、跳蝨，常見於床褥、書籍、紙張等地方，需要到端午節過後蝨子才會相對減少，但只要在家中擺放沙姜，便可驅趕蝨子。」

李醫師表示沙姜可於藥材舖買得到。「其實就是吃沙姜雞時常用的香料沙姜，把二両沙姜放入茶包袋或襪子內，放置有蝨或可能有蝨出沒的地方，這樣就可以預防及驅走蝨子，對常見的蝨子皆有功效；如果買不到一塊塊的沙姜，粉狀沙姜亦可，有嬰兒、孕婦、寵物亦可使用。」

如果小朋友一旦被蝨子咬後，出現痕癢紅腫的包子，李醫師建議可自制止痕消腫藥塗在患處。「用二両連翹，加１両五味子，用5碗水煎半小時，放涼後塗在患處，或可放入噴壼直接噴灑在患處，有止痕去消腫功效。」李醫生提醒如用藥後出現不適應及早就醫。

如果小朋友一旦被蝨子咬後，出現痕癢紅腫的包子，李醫師建議可自制止痕消腫藥塗在患處。攝：許珞珩

由於床蝨會經手和腳爬上小朋友的身體，所以陳醫生建穿上長袖衫及長褲睡覺。「如果小朋友穿短衫短褲睡眠，會讓皮膚更直接接觸床褥，令床蝨有機可乘。」(Getty Images)

西醫抗蝨方法

皮膚科專科醫生陳厚毅表示一旦被蝨咬後，家長不應使用消毒藥水，他說：「幸好現在的蝨未帶有病菌，蝨咬後出現的包子快則幾天，慢則一至兩個星期會退散，家長先要避免讓兒童抓癢引致發炎，嚴重者可能會出水泡要盡快求醫。」

對於很多家長會使用薄荷膏或香草膏止痕，陳醫生說：「在一般情況下，家長可先以水簡單清洗患處，有機會蝨的唾液仍留在皮膚表面， 令到小朋友痕癢難耐，不需要使用消毒藥水；可以利用冰敷，如果仍是太痕癢，可以讓小朋友沖涼並抹乾身體，有紓緩作用。由於小朋友的體質各有不同，最好先向醫生查詢是否適合使用薄荷膏或香草膏之類成藥產品。」

陳醫生認為最治本的方法必先是滅蝨。「如果蝨子的數量不多，大家可先用DIY的方法，如清洗床鋪、吸塵、抹乾淨也可相對減低蝨的出現，但如果發現蝨的數量太多，自己無法處理，便要專業的滅蟲公司進行滅蝨。」