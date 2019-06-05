【親子好去處】周末玩轉免費工作坊社區遊樂場　去龍舟嘉年華應節

今個星期五就是端午節，加上周末的假期，真的要好好想想帶小朋友去哪裡放電！三天的假期要走出香港，好像日子太短也很吃力，甚至有家長也許會預留星期日給社會而非家庭。以下有一些免費的周末和假期活動推介，希望幫到家長們免卻安排活動的煩惱。

賽馬會智樂好玩社區同盟

智樂兒童遊樂協會社區共建遊場活動（相片由智樂兒童遊樂協會提供）

香港遊樂場悶是人盡皆知之事，但其實要做到「好玩」不需太複雜，只需要給小朋友一個發揮和自主的空間，家長不要過分擔心和干預，任何地方都可以搖身一變成為小朋友的最佳「遊樂場」。賽馬會智樂好玩社區同盟會不定時到各區公園內，放置一些奇特、自然的玩意，例如：樹葉、木框、木珠、花泥、沙、車軚、球類、嬰幼兒玩具等，有興趣的小朋友直接去玩就可以了！

海中心公園

日期：6月7日(五)及22日(六)

時間：下午2時30分至5時

荔枝角公園

日期：6月15日(六)及26日(三)

時間：下午2時30分至5時

青衣東北公園

日期：6月8日(六)及21日(五)

時間：下午2時30分至5時

大埔海濱公園（風箏放飛區對面草坪）

日期：6月8日(六)及22日(六)

時間：下午2時30分至5時

南豐紗廠免費工作坊 先到先得

全球領先的檢驗、鑒定、測試和認證服務品牌 SGS 今次首度進入社區於荃灣南豐紗廠 The Mills 舉辦「生活有品LIFE IS Q」親子購物體驗活動,打造全港首個 以「品質」為主題的親子購物新體驗，活動期間會有多個免費親子工作坊給市民報名參與，例如一起做防蚊劑、筆記本等等。

天然彩虹麵條手作坊

6月8日(星期六)

1000-1100 / 1200-1300 / 1400-1500/ 1600-1700

6月9日(星期日)

1000-1100 / 1200-1300 /1500-1600/ 1600-1700

每節人數:20人



夏日天然防蚊劑DIY

6月8日(星期六)

1100-1200 / 1300-1400 / 1500-1600 / 1700-1800

6月9日(星期日)

1100-1200/ 1300-1400 /1500-1600 / 1700-1800

每節人數:10人



至Q小小記事本製作坊

6月8日及9日(星期六及日)

1000-1800 (每半小時一場) (6月9日不提供1400及1430場次)

每節人數:10人



免費食品專家Eat Smart 分享會

日期及時間:6月9日(星期日) / 1400-1500

主講人:香港高等教育科技學院Thei食品與健康科學學系副教授—方麗影博士

主題: “Eat Smart & Stay Healthy”

人數:40人

以上活動均需於網上進行登記參與：https://www.sgslifeisq.hk/

香港龍舟嘉年華

今個星期五就是端午節，香港龍舟嘉年華在之後的一個星期舉行，屆時大家可以和小朋友出席，精彩活動包括龍舟比賽，參加免費工作坊及玩水戰等，而且活動費用全免，絕對是周末親子打卡放電的好去處！

香港龍舟嘉年華2019

日期：2019年6月14至16日

地點：香港島中環海濱活動空間

環保紮染工作坊

時間:1300-2000 (星期五)，共12節; 1200-2000(星期六及日)，共13節

每節人數：24

街道牌匙扣工作坊

時間：1300-2000 (星期五);，共22節; 1200-2000(星期六及日)，共26節

每節人數：12

報名方法：工作坊開始前30分鐘到活動現場之手作市集接待處報名

香港玩具節2019