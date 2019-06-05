【親子好去處】周末玩轉免費工作坊社區遊樂場　去龍舟嘉年華應節

今個星期五就是端午節，加上周末的假期，真的要好好想想帶小朋友去哪裡放電！三天的假期要走出香港，好像日子太短也很吃力，甚至有家長也許會預留星期日給社會而非家庭。以下有一些免費的周末和假期活動推介，希望幫到家長們免卻安排活動的煩惱。
賽馬會智樂好玩社區同盟
智樂兒童遊樂協會社區共建遊場活動（相片由智樂兒童遊樂協會提供）
香港遊樂場悶是人盡皆知之事，但其實要做到「好玩」不需太複雜，只需要給小朋友一個發揮和自主的空間，家長不要過分擔心和干預，任何地方都可以搖身一變成為小朋友的最佳「遊樂場」。賽馬會智樂好玩社區同盟會不定時到各區公園內，放置一些奇特、自然的玩意，例如：樹葉、木框、木珠、花泥、沙、車軚、球類、嬰幼兒玩具等，有興趣的小朋友直接去玩就可以了！
海中心公園
日期：6月7日(五)及22日(六)
時間：下午2時30分至5時
荔枝角公園
日期：6月15日(六)及26日(三)
時間：下午2時30分至5時
青衣東北公園
日期：6月8日(六)及21日(五)
時間：下午2時30分至5時
大埔海濱公園（風箏放飛區對面草坪）
日期：6月8日(六)及22日(六)
時間：下午2時30分至5時
南豐紗廠免費工作坊 先到先得
全球領先的檢驗、鑒定、測試和認證服務品牌 SGS 今次首度進入社區於荃灣南豐紗廠 The Mills 舉辦「生活有品LIFE IS Q」親子購物體驗活動,打造全港首個 以「品質」為主題的親子購物新體驗，活動期間會有多個免費親子工作坊給市民報名參與，例如一起做防蚊劑、筆記本等等。
天然彩虹麵條手作坊
6月8日(星期六)
1000-1100 / 1200-1300 / 1400-1500/ 1600-1700
6月9日(星期日)
1000-1100 / 1200-1300 /1500-1600/ 1600-1700
每節人數:20人
夏日天然防蚊劑DIY
6月8日(星期六)
1100-1200 / 1300-1400 / 1500-1600 / 1700-1800
6月9日(星期日)
1100-1200/ 1300-1400 /1500-1600 / 1700-1800
每節人數:10人
至Q小小記事本製作坊
6月8日及9日(星期六及日)
1000-1800 (每半小時一場) (6月9日不提供1400及1430場次)
每節人數:10人
免費食品專家Eat Smart 分享會
日期及時間:6月9日(星期日) / 1400-1500
主講人:香港高等教育科技學院Thei食品與健康科學學系副教授—方麗影博士
主題: “Eat Smart & Stay Healthy”
人數:40人
以上活動均需於網上進行登記參與：https://www.sgslifeisq.hk/
香港龍舟嘉年華
今個星期五就是端午節，香港龍舟嘉年華在之後的一個星期舉行，屆時大家可以和小朋友出席，精彩活動包括龍舟比賽，參加免費工作坊及玩水戰等，而且活動費用全免，絕對是周末親子打卡放電的好去處！
香港龍舟嘉年華2019
日期：2019年6月14至16日
地點：香港島中環海濱活動空間
環保紮染工作坊
時間:1300-2000 (星期五)，共12節; 1200-2000(星期六及日)，共13節
每節人數：24
街道牌匙扣工作坊
時間：1300-2000 (星期五);，共22節; 1200-2000(星期六及日)，共26節
每節人數：12
報名方法：工作坊開始前30分鐘到活動現場之手作市集接待處報名
香港玩具節2019
12大活動焦點：
1. TAKARA TOMY八大品牌大曬冷
先睹為快欣賞超大型TOMICA x PLARAIL「立體情景模型」；全港首度曝光的索斯機械獸「覺醒狂野白獅」及「尖牙猛虎」；以及6大爆旋陀螺3D模型同時間展出。全港首賣TOMYTEC MAZDA RX-7 Type RS-R 1997；TOMICA米芝蓮貨櫃車與豐田日本的士亦會於6月15日首賣；會場優先發售《黑紅版帝皇鮫鯊.4G.Hn’》、《限定色版天弓力士.10C.A’》、《金劍士版超Z勇士.00.Dm》爆旋陀螺等產品。
2. Disney Motors 10週年紀念展覽區
3. B.Duck 繽FUN樂園
體現B.Duck 一貫的“Be Playful” 精神，小朋友展示靈敏身手，衝破重重難關，感受刺激痛快感；親子同樂挑戰主題攤位遊戲，贏取B.Duck 禮品。
4. 全港首賣「TOMICA KMB訓練巴士」
白色車身配上紅色粗線底部，兩側及後方印有「請加入我們的行列」、「訓練巴士」，做工一絲不苟；隨巴士附送限量紀念卡，一嚐變身成車長的滋味。
5. TINY微影展出1:1原大拖車及綠的
展會限定發售平治Sprinter香港黃色救護車(A502)，並同時展出城中熱話Hino 300拖車及日產NV200星群的士新界綠的1:1原大真車，充滿氣勢！
6. 九巴首次參加香港玩具節
熱搶兩部會場首賣的1:76九巴平治O305 巴士 (路線︰68佐敦道【廣東道】、路線︰2蘇屋)，並同時展出大型Q版巴士模型供車迷拍照！
7. 巨型夾公仔機
潮玩城中至HIT夾公仔機，挑戰「一擊即中」。
8. 玩具站特賣場
以超抵價入手玩具，掃平貨之選。
9. 懷舊玩具墟
雲集逾萬件收藏品，讓回憶倒帶，細味那些年。
10. 森林家族大放送
特設試玩區供森林家族和咪露粉絲試玩；朱古力兔姐姐和波斯貓姐姐指定時間現身與粉絲見面。
11. Mattel試玩區
試玩Hot Wheels、Thomas等人氣玩具，粉絲迷不容有失。
12. 驚喜大放送 ─ 禮品換領站
出示入場票尾即可換領精美禮品，人人有份，盡慶而歸。
日期及時間：
6月14日 上午10時至晚上9時
6月15日 上午10時至晚上9時
6月16日 上午10時至晚上8時
地點：香港會議展覽中心展覽廳3B,3C及3D
門票：港幣30元