【小一面試】一文睇清　全港直私小學報名及面試時間表

2019-20的小一統一派位剛放榜，很快又到2020-21升讀小一的學童準備迎戰直資及私校的面試。踏入6月，多間熱門的直資及私校也開始接受報名。由於每年小一學位競爭激烈，加上會出現撞期等情況，不少家長也會同時報考多間小學，由於每間學校的報名時間也不同，有的可以上網提交資料，但大部分也需要親身到校遞交報名表，家長必定要記下每間的報名時間，以免錯過！

我們綜合了全港各區的直資及私立小學報名資料，方便家長可以更清楚記下心儀小學的報名日期，由於不少學校仍未公布報名日期，我們將會持續更新，家長要密切留意！

新界區

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學

網上交表日期：5月27日中午12時至7月5日中午12時

交表方式：網上遞交

面試日期：9月20、21、28－30日

報名詳情

播道書院

交表日期： 6月11下午2時至8月22日下午4時

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

優才（楊殷有娣）書院

交表日期：6月3上午10時至28日下午5時

交表方式：網上遞交

面試日期：8月17、18、24、25日，9月1日（首輪）；2020年2月（次輪）

報名詳情

保良局香港道教聯合會圓玄小學

交表日期： 稍後公布

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

和富慈善基金李宗德小學

交表日期： 8月28及29日（上午9時半至12時；下午2時至4時半）

交表方式：親身到校遞交

面試日期：9月7或8日（首輪）；9月28日（次輪）；10月11日（家長面談）

報名詳情

基督教香港信義會宏信書院

交表日期： 7月5至9月16日

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

德萃小學

交表日期： 7月22至9月27日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月26或11月2日

報名詳情

以下學校稍後公布入學資訊：

保良局陸慶濤小學 ＞報名詳情

培僑書院＞報名詳情

啓新書院＞報名詳情

激活英文小學＞報名詳情

九龍區

啟思小學

交表日期：即日起至9月30日

交表方式：可以郵寄或親身到校遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

聖瑪加利男女英文中小學

交表日期：即日起至9月30日下午5時

交表方式：網上遞交

面試日期：會陸續通知面試日期

報名詳情

嶺南大學香港同學會小學

交表日期及方式：

（親自遞交）即日起至6月29日中午12時前

（郵寄遞交）即日起至6月29日（以郵戳為準）

面試日期：稍後公布

報名詳情

崇真英文小學部/國際小學部

交表日期：即日起至8月31日

交表方式：網上遞交

面試日期：稍後公布

報名詳情

福建中學附屬學校

交表日期： 即日起至9月13日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月5或6日（首輪）；11月2日（次輪）

報名詳情

德望小學

交表日期及方式：

（網上遞交）6月6日上午10時至6月25日下午4時

（親身遞交文件）6月26日上午9時至下午4時

面試日期：8月27或28日；29日（後備）

報名詳情

國際基督教優質音樂中學暨小學

交表日期：已截止申請

面試日期：6月14、15、21、22日

詳情

英華小學

交表日期：6月19至22日

時間：上午9時至下午5時

交表方式：親身到校遞交

面試日期：稍後公布

* 出席簡介會可於6月15及16日簡介會後交表，不出席簡介會的家長可於6月19至22日親身到校交表

報名詳情



聖若瑟英文小學

交表日期：7月20日至9月5日

交表方式：稍後公布

面試日期：稍後公布

報名詳情

德雅小學

交表日期： 7月27日至8月3日

交表時間：星期一至星期六上午9時至下午4時，星期日休息

交表方式：親身到校遞交

面試日期：10月19或26日

面試詳情

聖三一堂小學

交表日期：9月30日至10月19日

交表方式：親身到校遞交

面試日期：11月2日

面試詳情

新會商會港青基信學校

交表日期：即日起至10月4日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月（稍後公布）

報名詳情

以下學校將稍後公布入學資訊：

拔萃男書院附屬小學＞報名詳情

保良局陳守仁小學 ＞報名詳情

保良局林文燦英文小學 ＞報名詳情

拔萃女小學＞報名詳情

聖母小學 ＞報名詳情

聖方濟各英文小學＞報名詳情

神召第一小學 ＞報名詳情

聖若望英文書院（小學部）＞報名詳情

九龍真光中學（小學部）＞報名詳情

保良局蔡繼有學校 ＞報名詳情

九龍禮賢學校 ＞報名詳情

九龍塘宣道小學 ＞報名詳情

香港培正小學 ＞報名詳情

香港培道小學 ＞報名詳情

九龍塘學校（小學部）＞報名詳情

民生書院小學 ＞報名詳情

港島區

漢華中學（小學部）

交表日期：即日起至9月25日

交表方式：網上遞交

面試日期：10月3至5日（首輪）；10月10至12日（次輪）

報名詳情

救恩學校

交表日期：6月3日下午2時至7月2日下午5時

交表方式：網上遞交

面試日期：9月20、28日；10月5日

報名詳情

聖士提反書院附屬小學

交表日期：6月11至20日

交表方式：網上遞交

面試日期：8月23、26日（首輪）；10月4、5日（次輪）；10月底起（第三輪）

報名詳情

聖保羅書院小學

交表日期：待定

交表方式：待定

面試日期：9月20、21日

報名詳情

聖保祿學校(小學部)

交表日期：沒有公開招收

交表方式：沒有公開招收

面試日期：沒有公開招收

以下學校將稍後公布入學資訊：

蘇浙小學 ＞報名詳情

香港真光中學(小學部) ＞面試詳情

高主教書院小學部 ＞面試詳情

聖保羅男女中學附屬小學 ＞面試詳情

玫瑰崗學校(小學部) ＞面試詳情

聖嘉勒小學 ＞面試詳情

嘉諾撒聖心學校私立部 ＞面試詳情