【小一派位】冒失家長忘記為子女辦註冊手續　向網友求補救方法

上星期六是小一統一派位放榜日，家長領取「小一註冊證」後，需要於前天(6月4日)或昨天(6月5日)辦理入學註冊手續，否則將被視作放棄學位處理。事關子女前程，家長都會牢牢記著註冊的重要日子，但有網民就在網上討論區表示，看到有家長稱自己不知道昨天是入學注冊的最後一天，今早到學校時已被告知不能注冊，「個心跌落谷底」；又請教其他網友有沒有補救方法。

本身家長於放榜當天或之後一天領取「小一註冊證」後，就要於前天(6月4日)或昨天(6月5日)前往獲派的學校辦理入學註冊手續。若因要事未能在指定日期及時間辦理註冊手續，家長必須預先與獲派學校的負責人聯絡，以便作出特別安排，否則將被視作放棄學位處理。

事關子女前程，註冊的重要日子家長必定會牢牢記著，但有網民就在網上討論區貼出一張圖片，表示看到有位家長稱自己不知道昨天是入學注冊的最後一天，今早到學校時已被告知不能注冊，「個心跌落谷底」；請教其他網友除了打電話去教育局，還有沒有其他補救方法。

（網上截圖）

樓主自己的貼文標題是：「竟然有人小一唔記得注冊」，並附上「我諗極都諗唔明，點解咁重要嘅嘢都可以唔記得咗......」。有網民笑稱這是「生仔要考牌系列」，又認為該名學生很可憐，「無話搞唔掂嘅，學位一定有，不過唔知係唔係原本嗰間小學」。大部分網民都認為該位家長的行為不負責任：

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升學專家：要等到8月 取錄權交由校方自決

記者就此事向兒童發展及升學專家Ken Sir查詢，他說：「根據教育局資料顯示，如果忘記註冊，家長可先即致電教育署查詢，以往做法是家長可透過叩門入讀心儀小學，如叩門未成功，申請人便要等到8月份，在所有學校完成收生程序，並確定餘下學位再向教育局申報後，教育局再發出名單予有關家長，家長可到名單中學校申請，但收取錄形式及取錄權則交由校方自決。」

兒童發展及升學專家Ken Sir。 Ken Sir 強調，在校本政策原則下，如家長手持的是誠意表格（3條1）可主動跟學校商議，以真情打動校長，但相信必須要提出有力證明，為何不能在有關期限內到學校登記，望能 「動之以情」，感動校長。