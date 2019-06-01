小一統一派位今日放榜，41校網位於華德小學的派位中心，中心在9時半開放，早上約8時半已見到近十名家長、外傭在門外排隊，在接近9時半校門一開，家長已急不及待入內看結果，結果當然有人歡喜有人愁，現場所見有多位家長表示子女獲派首志願，其中王太得知兒子獲派首志願喇沙，她更興奮表示：「要筵開十席慶祝！」 記者：Esther 攝影：林若勤 攝錄：Esther、李欣愉

今年有27,334名學生參加統一派位，較去年少4,837人；當中19,992人獲派首三志願，創7年新高。若連同自行分配學位計算，獲派首三志願的整體滿意率為85.2%。小一自行分配學位早於去年11月底已放榜，當中22,702人獲心儀學校取錄，成功率有44.1%。

搬入九龍塘為搏入喇沙 王太的兒子獲派第一志願喇沙小學，她表示十分開心，更指要延開10席慶祝。她說：「今年競爭較少，同屆的學生大多已手持私立學位，直接不參加統一派位，所以有機會抽中第一志願。」不過她表示兒子早前考直私結果不理想，為了順利升讀心儀中學，除了幾個月前搬到41校網居住，亦報了約12間私立學校，每月也花費過萬元幫小孩補習。

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獲派首志願家長喜極而泣：開心過自已結婚 翁先生翁太太小孩獲派第一志願拔萃小學，翁太表示開心過自己結婚，翁先生表示原本住在粉嶺，一年前特意搬到41校網，租金約兩萬，但能成功派到第一志願覺得十分值得。 翁生翁太表示早前報考私立、直資小學時運氣不太好，派位放榜前並沒有其他學位在手，獲派第一志願後終於放下心口大石，因而喜極而泣。

譚小姐的小朋友獲派了穆第6志願、跨區的黃大仙學校，不過她直言不會再去叩門，因為本身已有私校啟思小學的offer。問到有沒有覺得失望，她坦言，「還好吧！我預感都沒有中第一志願（喇沙）。我不知道是不是我的策略不太對，是不是不應該填黃大仙區。」她把第六志願填了黃大仙區，她直言不會去獲派學校，因為離家太遠。

因為要考學校，一年前特意從紅磡搬過去九龍城，花月租2萬元。至於每個月給孩子多少錢讀興趣班，她直言：「不是很多，就是學鋼琴、打籃球，不到一萬元。」

32網獲派首志願 仍到喇沙叩門 林太原本住在32校網，亦獲派第一志願，她表示除了派位結果，另外亦有兩個私立小學學位在手，因為爸爸非常喜歡喇沙小學，所以來叩門試一試。林太表示自己是台灣人，當地學習氣氛與香港非常不同，因此自己也沒有為小孩報讀太多興趣班，只按兒子興趣報了圍棋和游水，因為除了成績表，也沒特別為叩門作準備。