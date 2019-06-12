【逃犯條例】恐條例通過孩子將來失去自由　一家四口到示威現場

立法會今天（12日）就修訂《逃犯條例》進行二讀及三讀程序，大批市民響應罷工罷課的呼籲，由昨晚開始於政府總部、立法會外聚集。家長團體「家長同盟」本於6月9日的遊行後呼籲家長今天罷課，但見現場情況混亂，呼籲他們切勿帶小朋友到場。但今早記者到場直擊時，發現有家長帶同小朋友，希望讓他們了解香港的社會狀況。另有家長帶同子女到中環大會堂外自發舉行讀書會，用自己的方式守護香港。

家長團體家長同盟主席表示今早留意到情況並不安全，警民隨時爆發衝突，馬上於Facebook專頁發文呼籲家長不要帶小朋友到現場。而記者在現場亦難以看見小朋友蹤跡，許太一家卻是例外。

許太一家四口罷工罷課去到示威現場。

恐條例通過子女將失去自由

許太一家人今早已抵達立法會附近。許太是全職媽媽，丈夫和分別6歲、4歲的小朋友亦罷工罷課來到現場。許太指，希望小朋友知道香港發生什麼事，現時情況仍算平靜，但一有變動或有機會岀現危險時，便會馬上離開。

許太直言，另一個帶小朋友來的原因很單純：「我每年也有參與七一遊行，今次我自己也想來，再不岀可能就沒有機會，而我要去當然不能遺下小朋友在家中！條例一旦通過，我們的小朋友將來就再沒有自由，我也會考慮移民。」