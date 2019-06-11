【親子閱讀】利用繪本提升孩子未來競爭力　20本創意童書推介

把童書說得繪影繪聲的兒童繪本教育工作者黃巧書（肥哥哥），近日應誠品生活兒童館邀請撰寫推薦書單，在芸芸系列當中，肥哥哥特別挑選了較不被重視的創意類別書藉，他認為無論家長現在覺得創意多無聊也好，在未來世界所需具備的競爭力之中創意比知識更重要，同樣，如果家長想享受與孩子親子共讀的樂趣，創意主題的書藉，會更受小朋友歡迎。 攝影：黃舒慧

創意的重要性

肥哥哥坦言對家長來說，創意未必如知識那樣有實際用途，也因為現在的孩子生活繁忙，應付學業功課及興趣班，所餘的時間已不再允許他們選擇以創意為主題的繪本去閱讀，這是十分可惜。「愛因斯坦和達文西曾經都說過:『創意比知識重要，因為知識是有限，創意卻是無限。』六歲之前的孩子會很有創意，但六歲進入小學之後，創意便消失了，因為他們開始擁有知識，知道有很多事情是沒有可能發生，慢慢地將自己的創造力減遞；同時，家長及大人亦扼殺孩子的創意，停止或禁止他們想像。但去到2022年人才必備十大技能當中，創意是第4位，大家非常重視的學術與知識卻不入十大。」 肥哥哥提出縱觀現時具競爭力的企業當中，很多也是將傳統職業加入創意改革成全新模式引伸出來。「你看購物、飲食、甚至乘車等等，都跟我們過去使用的營運模式不一樣，但這些本來就是我們生活的一部份，利用創意，重新包裝再演繹出來，大家都有使用。」

兩個方法保存創意 但家長要如何保持小朋友的創意呢？肥哥哥首推閱讀，這認為這是最簡單直接又方便家長。「不少家長會煩惱，孩子對書本的耐性低，但看電視卡通卻可以持續地看一至兩個小時，因為電視卡通是用豐富的畫面餵著小朋友，他們不需要用惱去想下一個情節會發生甚麼，但如果是閱讀書藉，你一邊看第一、二頁，腦海便要一邊幻想畫面，一直回帶著故事的來龍去脈，運用自己的想像猜想之後會發生的情節。另外，現在很多學校也推廣的STEAM也是一個訓練創意的好方法。」

家長要如何選書 肥哥哥建議家長應選擇不同類型的書藉給小朋友閱讀。「家長一開始應該要讓小朋友看不同類型的書，範圍愈闊愈好，因為在小朋友整個成長歷程中，閱讀範圍會愈來會窄，我並不認同有些家長限制小朋友的閱讀類型，小朋友只選知識型的書本閱讀，而不接觸故事性書籍，這亦有礙他的作文，因為沒有靈感，沒有故事相連性。」

提升說故事能力的一個元素 對於一些家長認為自己說故事不夠吸引，肥哥哥認為是由於家長缺乏了當中最重要的元素。「這次活動的名稱是『童心推薦』，「童心」就是爸爸媽媽說故事最需要具備的元素，當拿上繪本，以代入兒童的一顆心，與孩子動腦筋去猜一下故事的發展和結局，我建議家長可先看一次繪本，之後才與孩子共讀，一定會更享受與難忘。」 「童心推薦」展覽地點：誠品生活尖沙咀店及太古店兒童館

肥哥哥童心推薦書單：

《電梯來了，請上樓》 作者：長谷川義史 故事簡介：今天要到百貨公司購物，爸爸、媽媽和我一起搭乘電梯，準備購物去！媽媽買了泳裝，我買了小汽車……隨著電梯往上，怎麼賣的東西越來越奇怪啊？有忍者專賣店、賣相撲的、地獄專賣店，還有賣神仙的！我們買了好多東西，連窮神都順便跟我們回家了！不過，隨著要帶回家的東西越來越多，電梯好像超載了耶！這下該怎麼辦呢？我們究竟可以帶哪些東西回家呢？

《當一天文具》 作者：福部明浩 繪者：川嶋菜菜繪 故事內容：孩子覺得讀書很辛苦，而父母年輕時或許也有這麼一段辛苦的時間。身為兩個孩子的爸，作者福部明浩為了鼓勵孩子繼續努力，創作出了這本故事。希望藉由想像「文具」的生活，讓孩子身歷其境，體會文具的日常，進而懂得珍惜這些讀書時的得力助手，並一起努力加油。



故事一開始，小男孩認為文具看起來專業又聰明，於是決定當一天文具試試看！他先是當了長尾夾，但是要夾的考試卷太多了，讓他快堅持不住啦！後來，男孩變成磁鐵，鐵沙咻咻咻的附著在他身上，把男孩全身變的亂蓬蓬的！男孩接著變成捲尺，快速收回捲尺，把他的嘴唇都打腫了；他又變成訂書機、原子筆、削鉛筆機等文具，都讓他大喊：「當文具，真辛苦！」在故事的尾聲，小男孩決定以後要向文具學習，認真用功念書，也為故事畫下完美句點。





《毛毛的爆炸頭》 《毛毛的爆炸頭》 作者： 山西源一 毛毛討厭洗澡、也最討厭剪頭髮，又蓬又大的頭髮長著長著就長到天花板，變成一個爆炸頭了！爸爸追著他要幫他剪頭髮，沒想到一不小心，毛毛翻了個跟頭竟掉進自己的爆炸頭裡面，更誇張的是，裡面居然住著一大群小老鼠、還蓋了個「頭髮樂園」！

可怕小兔最搞怪(繪本+手繪本) 《可怕小兔最搞怪》(繪本+手繪本) 作者： 約翰席斯卡, 麥克巴內特 故事簡介：小男孩在生日的這一天，收到奶奶送他的一本故事書──《可愛小兔最可愛》。但他覺得自己可以寫出更有趣的故事，於是他拿起鉛筆，在書上寫下他真正有興趣的故事──《可怕小兔最搞怪》！於是這個平凡的故事，在男孩的創作之下，從小兔子的森林遊記搖身一變，成為特務長江1號阻止可怕小兔摧毀世界的精采冒險！ 書中方正的楷體字寫的是《可愛小兔最可愛》的原版故事，但是如果加上男孩歪歪扭扭的字跡一起讀，就轉變成為風格截然不同的《可怕小兔最搞怪》，藉由男孩的想像，給了原本的故事全新的生命力，也給讀者不同以往的閱讀經驗，讓我們明白故事原來可以有這麼多可能性！



《扮誰像誰》[精裝] 作者：瑪麗安杜布 《扮誰像誰》[精裝] 作者：瑪麗安杜布 故事簡介：在森林裡的這場變裝舞會中，獅子變成了大象，大象變成了鸚鵡，鸚鵡則變成烏龜？！一個動物的服裝又給了下個動物變裝的靈感，讓閱讀本書就像在看森林變裝舞會的服裝秀，每翻一頁都是驚喜，讓你和孩子都忍不住一路翻到底！

《看，脫光光！》 作者：五味太郎 《看，脫光光！》 作者：五味太郎 故事簡介：翻開書名頁，有一隻剪影的獅子正追著一隻貓咪，還說要吃掉牠！但聽到「獅子寶寶，要洗澡囉，把衣服脫光光！」獅子該怎麼脫光光啊？那就從脫掉鬃毛和外皮開始吧！ 咦？怎麼還沒脫光光？而且，獅子怎麼看起來好像變成穿著衣服的熊寶寶了？再脫掉衣服吧！按著順序，脫掉背心、襯衫、皮帶、褲子和襪子，光溜溜！沒想到，媽媽卻說：「啊，討萬！熊寶寶，趕快脫光光吧！」什麼，竟然還沒脫完啊？已經光溜溜的小熊，該怎麼脫光光呢？到底是怎麼一回事？脫光光以後，到底變成什麼了呢？從頭到腳，快速再脫一次。脫光光的小熊，原來是個小男孩！這下子，真的「脫光光」，可以開開心心的去洗澡了。

點圖看更多書單內容：