【兒童發展】強項不等如興趣！動力比天賦更重要｜程衞強

父母都想知道孩子的天賦，然後讓他們把天賦發揮出來，好像這樣才能不負皇天所托！因此，市場上出現了不同的服務，聲稱可以探出孩子的天賦云云。 我對有關技術沒有研究，不知當中真確性有多高，但我卻認為，一個人的成就，除了天賦之外，推動力更為重要。

(GettyImage) 當然，我們每人都有「強項」，但過目不忘、無師自通、三歲就能加減乘除百份比的，那種「天賦」，比例上絕無僅有，我等凡人少之又少，不可強求。我們的「強項」、以及能檢測到的「強項」（假設那個技術非常準確），頂多是自身裏面比較突出的一種能力罷了。 強項不等於興趣 再者，要知道，強項並不等同興趣。記得我大學畢業後找工作時，有一間公司讓我做了一個能力測試，結果發現我的能力極度脗合做一個銷售員。可惜我並未有心理準備或興趣當銷售員，即使我能勝任，但也未必會享受其中。

工作尚且可以忍受，但如果連「興趣活動」也不是有「興趣」的話，難怪學生情緒問題一年比一年嚴重。