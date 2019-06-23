【兒童發展】強項不等如興趣！動力比天賦更重要｜程衞強

父母都想知道孩子的天賦，然後讓他們把天賦發揮出來，好像這樣才能不負皇天所托！因此，市場上出現了不同的服務，聲稱可以探出孩子的天賦云云。
我對有關技術沒有研究，不知當中真確性有多高，但我卻認為，一個人的成就，除了天賦之外，推動力更為重要。
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當然，我們每人都有「強項」，但過目不忘、無師自通、三歲就能加減乘除百份比的，那種「天賦」，比例上絕無僅有，我等凡人少之又少，不可強求。我們的「強項」、以及能檢測到的「強項」（假設那個技術非常準確），頂多是自身裏面比較突出的一種能力罷了。
強項不等於興趣
再者，要知道，強項並不等同興趣。記得我大學畢業後找工作時，有一間公司讓我做了一個能力測試，結果發現我的能力極度脗合做一個銷售員。可惜我並未有心理準備或興趣當銷售員，即使我能勝任，但也未必會享受其中。
工作尚且可以忍受，但如果連「興趣活動」也不是有「興趣」的話，難怪學生情緒問題一年比一年嚴重。
栽培強項 小心弄巧成拙
當父母「得知」孩子的「強項」（我比較喜歡叫「強項」，但商人喜歡叫「天賦」，似乎更有叫座力）之後會怎樣呢？當然加以栽培。這種栽培，得留意孩子是否有「興趣」，還是「為了不要浪費『天賦』而需要作出努力」。否則，多強的強項也會惹小孩反感，最終反而變得浪費才能了。
話說回頭，要知道孩子的強項，真的需要做檢測嗎？父母其實只要細心觀察，就會知道孩子的能力。而細心觀察的過程中，欣賞與讚美都能夠加添孩子的信心及動力；反之，事事但求即食，要快、要準、要無付出（金錢除外），看完一個報告後再告訴孩子：「你的天賦就是音樂感，所以媽媽幫你報讀了鋼琴、小提琴、古箏、甚至非洲鼓」，這樣的話，你認為孩子會有動力嗎？他們喜歡學習嗎？
程衞強（專頁：Victor Ching -註冊心理學家）
兩子之父，註冊心理學家，雙碩士學位（應用心理學（特殊學習需要）、環球商業管理）、雙學士學位（應用心理學、人力資源管理），現為大學客席講師、私人執業心理學家、企業顧問、創業家，卻同時是專注力不足症（ADHD）患者，現身說法讀書不需要坐定定、分心也不一定一事無成！
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