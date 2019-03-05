小四首次上興趣班　基層學生獲機械獎　媽媽：栽培不一定要花錢

現今教育不再只著重語文學術成績，小孩還要多才多藝，為了讓子女多元化發展，家長們不惜大灑金錢報讀各種興趣班，好讓子女不會輸在起跑線，那麼家境不富足的小孩難道注定要比別人跑慢一點？ 育有兩名兒子的媽媽Sandy，在大兒子出生一年後便成為長期病患者，家庭經濟亦進入緊張狀態，一家四口的生活只靠爸爸收入維持。錦囊羞澀，生活支持當然「慳得就慳」，Sandy指兩個小孩一直都沒有參加學校或坊間的興趣班，直至大兒子卓希四年級時被學校推薦報讀機構舉辦的免費Stem課程。 這是卓希第一個課外活動，及後亦因此有機會代表香港到澳洲參加機械設計比賽及獲得獎項，Sandy感激學校和機構給予的機會，亦欣賞年紀小小的卓希已懂得體驗父母的難處，「要維持生活已不容易，在困逼的環境下是否還要學這樣學那樣，才算栽培呢？希望他知道不是一切都能用錢買到。」 攝影：龔嘉盛

Sandy形容卓希（中間）是觀察形小孩，過往也比較被動，在參加STEM課程後自信心也增強了。

因為患病，Sandy不能出遠門，每次上課都要花四小時來回天水圍至沙田，對她來說並非易事。 在卓希出生一個月後，Sandy便做了腫瘤切除手術，及後免疫系統及甲狀腺都出現問題，更經歷了導致心肝脾肺腎接近衰竭的甲狀腺風暴，身體至今時好時壞，亦因此不能做雙職媽媽，只依靠爸爸的一份薪金來養起四個人，惡劣的時候，Sandy甚至犧牲自己的溫飽，「跟他們說『我夠啦，飽啦，你食啦』，但其實我未飽。當時能維持生活和應付醫療支出已很困難。即使書簿費有政府資助，也要自己先付款，再等政府發回，但我邊度嘔舊錢出嚟？曾經因為書簿費又賒又借，為了小孩，沒想過人生會去到要跪地的地步。」

學習理解家庭困難

除了家庭經濟欠佳，Sandy的身體狀況亦不容許她與小孩到戶外跑跑跳跳，大部份時間都只能留在家一起下廚或DIY，「有時約了周末出去玩，當天早上因身體狀況而取消，他們也理解。」經濟加上健康的壓力，讓Sandy沒有心力四出尋找坊間的免費活動。為了讓小孩明白父母的難處，Sandy會實際地解釋家庭現況，就像切橙般把家用分成數份，讓兒子明白何謂資源有限：「錢就只有這一舊，要用來滿足生活基本需要，還是滿足額外的享受？」

雖然不能參加興趣班，但Sandy會想辦法來取代，例如找來類似的材料，三母子在家DIY，「做發明家不一定要上課，自己用其他方法左試右試，都可等同上了相似的興趣班，只要達到目就可以了。」

Sandy形容卓希是觀察形小孩，過往被邀請在同學面前說話時，總是畏畏縮縮，要先觀察別人一段時間，參考別人的做法後，才敢站出來。參加資優科學創意發展計劃後，才自信心大增：「課程是充滿實驗性的，即使做錯也沒關係，因此願意大膽嘗試，日後亦有勇氣站出來。」 為小孩放下自尊 四年級時，卓希在學校的鼓勵和推薦下，參加了新地資優科學創意發展計劃的免費STEM課程，這是他第一個參加的課外活動。因為表現出色，被老師邀請加入學校的科技特工小組，更於2016年代表香港，到澳洲參加First Lego League Junior 比賽，贏得研究獎。澳洲之旅雖然獲學校資助，Sandy只需付部份旅費，但對她來說仍是一大筆金錢，「其他同學都現兜兜交晒錢，我就最後關頭先借到，借當然會受人白眼。即使你有潛質有能力，亦不代表會有機會，當機會來了卻不抓著，就會流走。人生不只是要讀多少本書，而是要真正體驗，我不管最後卓希是贏還是輸，只為爭取放眼世界的機會，所以早有心理準備甚麼說話都要忍，這白眼受得有價值。」

+ 6 + 5 + 4

參加Stem課程後，卓希的能力逐漸被挖掘，後來亦學習多種樂器和參入學校樂團。Sandy指卓希很想學小結他，更花了一年存起零用錢買Ukulele。後來得老師願意做擔保人，向青年音樂訓練基金借樂器上課。「當初知道自己不能做雙職媽媽，整個生活、家庭出現大改變，當然擔心沒資源沒能力去栽培小孩，很感謝學校和機構，讓我們有這些機會。」

我們不是窮，只是不夠別人富足。 卓希，12歲

快樂是一道選擇題

每當Sandy說到過往的辛酸時，都不自覺地壓低地聲音，避免卓希和弟弟聽到難堪的過去，但媽媽的犧牲和難過，相信他們亦會感受到。Sandy形容卓希是個理性的小孩，雖然偶然會跟同學比較、對奢侈有所渴望，但在媽媽的解釋下總會釋懷：「跟別人比較會開心一點，還是滿足自己會開心一點？這是一道選擇題，如果他認為跟別人比較後會開心一點，他可以選擇繼續。他有差點用錢也買不回阿媽條命的經歷，所以很明白不是所有都能用錢解決。」卓希既不妄自菲薄，也不好高騖遠，在Sandy心思和耐性栽培下，他是一個樂在當下的小孩。