興趣班真的是為了興趣而上嗎？│Mommy Amy

現今的繁忙兒童除了要應付頻密的校內學習而疲於奔命外，基乎全民皆上的興趣班近來亦被教育局點名為另一個壓力來源。這一點其實亦不難理解，觀乎市場上所提供的課後活動五花百門，各自鬥妍便能略知一二。小朋友能夠有多元的課後選擇本應是件好事，可惜當套用在香港的教育制度下時，卻變了另一回事。 興趣班真的是為了興趣而上嗎?

家長為孩子報讀興趣班，原因有很多，以幼稚園生為例，有時簡單的只是為了打發小朋友的時間，但更多的或許是希望增強某些能力，如學琴是為了提昇專注力，朗誦是為了增加自信等；又或是為了増加考小學的勝算，且看與興趣班衍生而來的不同大小競技比賽充斥於每個周末便又能洞悉一二。

興趣班本顧名思義是為了興趣或培養興趣而上的班，但我以上所提到的原因卻沒有一個是關乎興趣。因為要升學，培養興趣仿如變成了必需品，我曾聽過有幼稚園生一周恆常上著十個不同的課後活動，這聽來很極端，但在認識的不同圈子中，我發現現今小朋友參加興趣班的平均數亦高達五個。小朋友需同時培養五種興趣，掌握不同能力，無論是金錢上還是精神上都是不少負荷。 我很明白父母希望早日幫子女發掘才能的心情，而孩子因為尚幼亦未能辨清興趣所在。但我們更該鼓勵的是持續學習，長期式的漁翁撒網只會兩敗俱傷，無法持久。如能隨時觀察孩子的長處及興趣所在，繼而重點培養，同時鼓勵他們不要輕易放棄，方能培養成自己的才能及興趣，真正的為興趣而上興趣班。共勉之!

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