【幼師分享】玩得啱比上興趣班更有用？三個玩得又學得的實用遊戲

香港不少家長都為了子女日後不比其他小朋友執輸，安排了不少週末和課後興趣班，只求子女能夠「周身刀把把利」，但其實在小朋友的童年，與其灌輸源源不絕的技能和知識，都不及讓小朋友自在地玩耍來得重要，而且選對遊戲，不但小朋友開心，更可以學到新事物。

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撰文：我的幼屍瘋狂日記

現今世界，往往都講求「競爭力」。

所以引伸到有「贏在出生前」、「贏在胎兒前」的概念，因此很多父母大為緊張，只會考慮「如何才能把小朋友培育成材？」、「怎樣才能令小朋友比鄰家小孩更優秀？」正因為這些社會陳規，無形中加重家長的壓力，推使他們「唔執輸」，爭前恐後為小朋友報讀心算班、畫畫班、彈琴班、公文數等等等等。把小朋友每天的時間表填得愈滿愈好，時間表愈滿，競爭力就愈高嗎？其實不然。

望子成龍但最後卻苦了孩子（gettyimage/視覺中國）

好多家長都會問我：「應該要替小朋友額外報什麼興趣班好？」、「我見X太的小朋友報了XX班，之後好像真的變聰明了！」但作為幼師，我的答案只得一個，就是報「玩班」。

有些家長以為我開玩笑，不！對小朋友來說，沒有任何一個班的意義比「玩」更重要。

其實小朋友需要的是大量去玩的時間。不少研究都說小朋友是天生的「玩家」。「玩」可以讓小朋友學到更多不同層面的事物，例如：社交、認知、大肌肉小肌肉等等，比起心算班、畫畫班、彈琴班、公文數，不是來得更有意義嗎？

比起一直吸引知識，年幼的小朋友應該以玩為主，學為輔（gettyimage/視覺中國）

就以我現在任教的那班3歲小朋友為例，別看他們人仔細細，他們每天在玩的時間學到的事物，令他們無形間好像「一夜長大」。在上年9月開學時，他們每個就像小蕃薯一樣，呆下呆下就下課了，但正因為我們幾位老師，給他們大量時間去玩耍，例如每個早上的點名時間，就跟他們玩扮演遊戲；大肌肉時間則踩單車、滑滑梯、攀登架、砌積木；分組時間玩娃娃角、玩具角；排洗時間可以玩一些簡單的，例如好簡單既「狐狸先生幾多點」、「紅綠燈過馬路要小心」。

不要看輕簡單遊戲對小朋友的作用。只是短短兩個多月，上課時看到他們上學時更開心，對學校歸屬感多了，不再扭計不上學，上課專心了；而且作為老師，真的見證了他們的進步神速。有家長反映他家小孩多說話了，認知上比以前進步了不少，還有些媽媽說兒子更懂得教返自己怎樣做家務，一家人逛街時又會跟媽媽說哪些是卵生動物、胎生動物……

正正就是因為他們每天在學校有意義地玩，小朋友才可以專心，一專心上課時，他們學習成效才可以神速提升。

比起瘋狂報興趣班，更重要的是讓小朋友對學校這個學習的地方增加歸屬感，一直扭計不上學又怎能學習呢？（gettyimage/視覺中國）

吓？我跟爸爸都要返工！哪有這麼多時間去玩啊？我經常買玩具給他們，小朋友自己玩不就行了嗎！ 爸爸媽媽

各位家長請反思：「到底賺錢重要？還是親眼見證着小朋友每點每滴成長重要呢？」錢，不會賺得完的，沒了可以再賺；但小朋友的成長階段，錯過了就是錯過了，不會有時光機讓你們回到兒子女兒的童年。

如果和小朋友玩，可以玩些什麼？ 爸爸媽媽

其實無論玩什麼，小朋友最希望就是有家長陪同。「陪同」不是指人在魂不在，光是坐在旁邊用手機看股票看電影和朋友Whatsapp，而是「心」也是和小朋友一起，全程投入和小朋友一起經歷，一起去玩當下的活動。

錢很重要，但錢以後還能再賺；小朋友童年過去了，待他已長大成人時也回不去了（gettyimage/視覺中國）

小朋友最喜歡玩的活動都離不開以下幾類：

1．積木類 （即Lego）

方法一 （4－6歲）

家長可以出一個砌積木的題目，例如「動物園」，然後和小朋友用畫紙畫出想砌積木的圖稿，然後請小朋友去找適合的物料砌出來。

方法二 （2－4歲）

家長可以請小朋友先砌一樣物件，例如一幢大廈，然後家長可以利用提問幫助小朋友擴張他的作品，例如：「大廈附近有什麼啊？」、「如果人上班累了可以去哪休息？」……這令小朋友去擴闊思維，思考廣闊一點。

積木類遊戲可以怎樣幫到小朋友？

由創作構思去到實行出來再去砌，其實已經發展小朋友的創意、邏輯思維、大小肌肉、美感、語言、識數等等全面的發展！如果家長想重點提升小朋友的創意，積木類遊戲可以幫到大家。

如果家長想重點提升小朋友的創意，積木類遊戲可以幫到大家（gettyimage/視覺中國）

2．買賣扮演遊戲

這遊戲適合任何年齡的小朋友。媽媽可以隨意說出某特定的數量和物件，例如「我要3隻香蕉，5個蘋果，7個火龍果和10個橙」，爸爸則到其他地方等候，例如睡房、廁所、飯廳等隨意一個位置。說完後，就要請小朋友記低，然後扮演去爸爸的位置，先複述媽媽要買的東西，爸爸再扮交齊貨物給小朋友，再請小朋友回到媽媽處複述一次買了什麼。

難度位：數量方面：愈小的小朋友，買的物件方面應該要少一點。

建議：

N1: 3以內數與量

K1: 6以內數與量

K2: 15以內數與量

K3: 20-25以內數與量

這遊戲可以訓練小朋友語言表達能力、記憶力和數與量能力，適合擔心小朋友較少開口說話的父母和小朋友玩，一來有趣，二來小朋友可以學習和提升技能。

年紀愈細的小朋友，給他們的任務要簡單一點（gettyimage/視覺中國）

3．親子合作圖工

「玩」，不一定是要周身郁，靜態一點例如小手工，用特別的物料畫畫，小朋友也可以玩得很開心。

有趣物料方面，可以用蔬果做「水果印」畫、在爸爸用的剃鬚膏瓶上畫畫、吹漲氣球再用氣球沾顏料做氣球畫、將水加梘液加廣告彩，用吸管吹出泡泡，做泡泡畫亦可（適合K2 K3小朋友）。這遊戲可以訓練小朋友耐性，培養美感發展能力。由於運用不同的物料去創造，亦都可以培養和提升小朋友的創意思維能力。

若然下班累了，寫寫畫畫也是一種遊戲（gettyimage/視覺中國）

「玩」，對於小朋友來說真的好重要，不單止小朋友需要放空、隨心玩耍的時間，爸爸媽媽上班壓力大，也要時間放空一下，不如抽時間陪下小朋友一齊玩啦！

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「爸爸媽媽，不如我地一齊放空呀？」​】

（文章純屬作者意見，不代表香港01立場。）