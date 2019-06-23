【愛妻號】男士做「重型家務」能減低患癌風險　女士卻沒明確影響

家庭角色的性別定型並非牢不可破，近年本地也出現了不少全職爸爸、湊仔公，而做家務亦非老婆的「專利」了！雖然愈多愈多男士也支持男女平等，和老婆分擔家務。但原來早有研究顯示，男士持續做「重型家務」有益身心，減低患癌風險和死亡率，讓老公做家務絕對是「為佢好」的表現！

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香港中文大學在2013年曾進行一項研究，追蹤研究了近3000名65歲以上的男女，花了9年時間跟進，證實本地男士參與「重型家務」，包括吸塵、擦地板、洗窗、洗車、搬傢俬、搬石油氣罐等，證實對男士有明顯益處，能降低患上癌症的風險和死亡率，惟對女士沒有明顯影響。

雖然報告指原因有待研究，但相信與「重型家務」的活動量和進行運動相若，增強了身體的心肺功能。而且保持家居清潔，對健康和心靈也有莫大的好處。