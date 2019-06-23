【愛妻號】男士做「重型家務」能減低患癌風險　女士卻沒明確影響

親子
撰文：
最後更新日期：

家庭角色的性別定型並非牢不可破，近年本地也出現了不少全職爸爸、湊仔公，而做家務亦非老婆的「專利」了！雖然愈多愈多男士也支持男女平等，和老婆分擔家務。但原來早有研究顯示，男士持續做「重型家務」有益身心，減低患癌風險和死亡率，讓老公做家務絕對是「為佢好」的表現！

(VCG圖片)

香港中文大學在2013年曾進行一項研究，追蹤研究了近3000名65歲以上的男女，花了9年時間跟進，證實本地男士參與「重型家務」，包括吸塵、擦地板、洗窗、洗車、搬傢俬、搬石油氣罐等，證實對男士有明顯益處，能降低患上癌症的風險和死亡率，惟對女士沒有明顯影響。

雖然報告指原因有待研究，但相信與「重型家務」的活動量和進行運動相若，增強了身體的心肺功能。而且保持家居清潔，對健康和心靈也有莫大的好處。

【夫妻關係】點解結婚後不斷肥？　研究：吵架越多越會肥
【夫妻關係】孩子出生兩年後　僅三成媽媽表示還愛著丈夫
【夫妻關係】老公工時長老婆更健康？ 少見面少爭吵家庭和睦

男士多做家務身體好。(VCG圖片)

有效減低心血管疾病

而2年前在醫學雜誌《刺針》刊載，加拿大西門菲莎大學也有一項涉及17個國家、其13萬人參與的研究，調查世界各地男女人口體力活動對心臟血管疾病和死亡風險的關係。

當中亦發現，在7個中低收入的國家中，人民較少餘暇當運動為娛樂，結果借助「做家務」成為主要的體力活動。有運動自然對減低心血管疾病的風險有不可或缺的幫助，這一項則男女均有效用呢！

X
請使用下列任何一種瀏覽器瀏覽以達至最佳的用戶體驗：Google Chrome、Mozilla Firefox、Internet Explorer、Microsoft Edge 或Safari。為避免使用網頁時發生問題，請確保你的網頁瀏覽器已更新至最新版本。