【活動報名】免費任玩四千呎大型創意積木樂園　時光倒流做打工仔

今個暑假，荃灣愉景新城D·PARK由6月28日起至9月1日期間，以「Maker」為概念，使用超過2萬顆環保積木，打造首個免入場費、佔地4,000呎的「MAKER PARK兒童創造館」，由於場地不設高度限制，無論1-10歲的小朋均可入場，家長只須預先在網上進行免費登記即可參加。 參加「MAKER PARK兒童創造館」活動的小朋友可獲派「MAKER PASSPORT」，只要貫穿場內五大創造區並完成MAKER PASSPORT任務，即可獲取驚喜禮品。 另外，不想小朋友變成「大花筒」？「錢家有道」即將舉辦「時光倒流打工仔」，招募小朋友來懷舊老店打工，一邊學習傳統店面知識，一邊學習理財。活動現正接受報名！ 攝：龔嘉盛

「MAKER PARK兒童創造館」五大創造區：

遊戲區1.BUILD建造－2萬顆巨型積木打造建造樂園 遊戲區1.BUILD建造－2萬顆巨型積木打造建造樂園 位於地下的免費超大型Maker建造樂園，以超過2萬顆巨型兒童環保積木打造而成，劃分為三大體驗區：第一是工程主題迷宮遊樂區，小朋友需轉動小腦筋，找出最佳路線通往出口；第二區內設有積木遊樂DIY體驗區，小朋友可任意使用不同顏色及形狀的巨型積木堆砌不同物件；第三是積木主題造型打卡區，不但有模擬港灣碼頭和渡海小輪等的巨型積木場景，更提供趣致推土機讓小朋友試用。場內更有交錯的樂園秘道和多個滑梯貫穿整個場館，藉以提升邏輯思考、手眼協調能力及想像力，培養小孩子的自主性和獨立性。

+ 9 + 8 + 7

遊戲區2. IMAGINE啟發－5米高巨型充氣公仔 遊戲區2. IMAGINE啟發－5米高巨型充氣公仔 位於地下建造樂園旁邊的5米高充氣Donut咚咚仔巨型吹氣公仔，除了可以打卡留念之外，小朋友更可學習運用雙手，開啟創意之門。區內有不同大小的積木提供，予小朋友動手做發揮創意，拼砌具個人特色的積木玩意，完成後可以填寫MAKER PASSPORT內「啟發」的問題答案，啟發創意同時訓練邏輯思維。

遊戲區3. DISCOVER發現－試玩管狀積木 遊戲區3. DISCOVER發現－試玩管狀積木 走進Donut Village內可試玩管狀積木，解構管狀積木科學原理，管狀積木外型酷似水管，形狀及大小多元，考驗小朋友工程學、數學和科學等原理，訓練小朋友手眼協調能力及肌肉發展，完成後記得在MAKER PASSPORT內「發現」問題。

遊戲區4.OBSERVE觀察-觀看Donut & Ah Meow影片答問題 遊戲區4.OBSERVE觀察-觀看Donut & Ah Meow影片答問題 這關挑戰是考驗友觀察力，只要使用智能手機掃描區內二維條碼 (QR Code)觀看Donut & Ah Meow影片「變廢為寶」，小朋友將化身成環保小先鋒，觀察Donut 怎樣利用紙皮循環再用，並於MAKER PASSORT內填上「觀察」的問題答案，訓練環保精明眼。

遊戲區5.MOVE發揮－「Maker」旅程 遊戲區5.MOVE發揮－「Maker」旅程 「Maker」訓練旅程，包括Builder Slide、Gym Block、Digger Park、Balloon Castle及Kids Little Town，訓練小朋友邏輯思維，激發小朋友創造力。此項為收費活動，現場報名即可。

+ 14 + 13 + 12

完成MAKER PASSPORT 換領專屬獎牌及禮物 完成MAKER PASSPORT 換領專屬獎牌及禮物 為獎勵各小朋友的努力不懈，只要走遍了「兒童創造館」各大體驗區及完成了其中之一個至醒「Maker」訓練旅程，即可獲獎牌乙個；若好動的小朋友們不但完成「兒童創造館」各大體驗區，更於至醒「Maker」訓練旅程參與8次或以上玩樂體驗，額外獎賞精美禮品乙份。 活動詳情 日期： 2019年6月28日至9月1日

時間： 2019年6月28日至7月12日

星期一至星期五：中午12時至晚上8時／週末及公眾假期：上午11時半至晚上8時半

2019年7月13日至9月1日:

星期一至日及公眾假期：上午11時半至晚上8時半

(*每日清潔時間： 3:30pm-4:00pm)

對象：1歲至10歲，每位小孩需由一名家長陪同進內

登記方法：接受現場及網上登記，實際接受登記開放時間將稍後公佈



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