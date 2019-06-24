【玫瑰疹】高燒達40度　僅靠退燒出疹確診　醫生：留意前期病徵

BB發高燒，媽媽一定非常怕怕。原來發高燒是幼兒常見病「玫瑰疹」的病徵之一，高燒更會維持3至5日。不過，兒科醫生表示玫瑰疹很少引發併發症，退燒後發出的紅疹亦是不痛不癢，惟需留意前期的病徵，觀察嬰兒高燒是否由玫瑰疹引起。

(Photo AC圖片) 玫瑰疹是本港常見的嬰幼兒疾病，香港浸信會醫院駐院兒科顧問醫生陳亦俊表示，玫瑰疹是由病毒引起的疾病，研究顯示7個月大至1歲左右的幼兒最為常見，甚少於2歲以上發病。「6個月前的BB可能由母乳餵哺，6個月大之後需靠自身的抵抗力，加上BB開始四處探索、接觸的人增加，也會增加接觸病毒的風險。」陳醫生說。 玫瑰疹經由患者的分泌物傳播，例如接觸到患者的口水、鼻涕等。不過，此症的潛伏期有9至10天，陳醫生坦言在此期間，嬰兒可能已到過不少地方、接觸過很多人，很難追查是如何感染，但幼兒眾多的地方如幼兒中心、室內遊戲室等，被傳染的風險則較高。而玫瑰疹並無高峰期，發病也與季節、天氣無關，全年也有機會受到感染。

高燒可達40度

陳醫生表示，玫瑰疹最大的病徵是發高燒，「平常高於39度是高燒，玫瑰疹可令BB發高燒至40度，而且能維持3至5天，令很多父母都感到懼怕」。不過，他指出因玫瑰疹而引發的高燒很特別，「BB在發高燒的情況下，仍是十分精靈、開心，不會像患流感而發燒的BB般『謝晒』」。

由於要待高燒退卻後，BB身體出現紅疹才能確診是玫瑰疹，而引起嬰幼兒高燒的疾病有很多，因此父母宜留意BB有沒有發燒以外的其他病徵，也應該適時帶BB求診，以防是由其他疾病引起高燒，延醫而出現併發症。陳醫生亦透露，高燒的嬰幼兒會建議留院觀察。

(VCG圖片) 紅疹無礙健康 陳醫生表示，當嬰兒的高燒退卻，其頸部、身體開始出現紅疹，再蔓延至手腳，便能確認是玫瑰疹。由於這是嬰幼兒疾病，即使出疹後有機會傳染他人，父母也毋須擔心受感染。玫瑰疹引起的紅疹對BB而言是「冇感覺」，但父母會看到他全身也佈滿紅疹。 如父母擔心孩子的紅疹未必是玫瑰疹，陳醫生也列舉了部分會誘發皮膚紅疹的疾病，可作為比對和參考：（圖） 高燒應對方法 普遍而言，玫瑰疹甚少引發嚴重的併發症，惟高燒期間，幼兒或會出現「發燒抽筋」，又稱「小兒驚厥」。一旦出現此情況，BB會反白眼、呼吸困難而令嘴唇發紫、手腳抽搐數分鐘，「少於15分鐘的抽搐對腦部未必造成影響」，父母宜觀察及求診。

對高燒，醫生主要處方支援性治療，讓小孩盡快退燒。陳醫生指主要有3種方法：

1.處方退燒藥，減少幼兒出現小兒抽搐的情況；

2.提醒家長為幼兒補充大量水份，有助退燒；

3.家長可為幼兒以溫水沖涼，幫助他降溫。

他亦提醒，當幼兒高燒期間，身體滾燙而手腳冰冷，父母不宜為他們添加衣服或被子，應該減少穿衣，讓他們盡快散熱。