【濕疹】中西醫解構症狀　拆解偏方芫茜、蛋黃油、益生菌有冇用？

小兒濕疹不但令小朋友皮膚受苦，看到他們因此受苦，吃不好、睡不好，父母尤其擔心。01親子早前和香港浸信會醫院合辦了「小兒濕疹講座」，邀請了兒科醫生和中醫師解構濕疹，並且提供專業的診療、護理意見。參與的家長反應積極，也提問了不少有關蛋黃油、芫茜和益生菌的疑問。 攝影：黃寶瑩

陳振榮醫生（左）和黃后華中醫師（右）。 濕疹令很多小朋友和家長都非常困擾，因為此症不但沒有靈丹妙藥，一劑斷尾，而且不時復發，讓小朋友的皮膚極度痕癢，萬一抓損了，還可能出水、結膿，皮膚變得深色和粗糙，留下疤痕。皮膚的問題也會影響到小朋友的身心、情緒和社交發展，讓人非常頭痛。01親子早前與香港浸信會醫院合辦講座，從西醫及中醫的角度，為家長解惑，減輕煩惱。 活動花絮：

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駐院兒科顧問醫生陳振榮表示，其實有5成濕疹患者長大後，情況會有所改善或甚少爆發，家長在孩子確疹濕疹時，先不用過於緊張。但是，當孩子出現濕疹時，也要細心護理，因為一旦抓傷的皮膚受細菌或病毒感染，情況會變得相當嚴重。 而中醫師也有介紹3種不同的濕疹類型，也有詳細分享各類的食療、浸浴療法，家長紛紛寫下，深感受用。 聽過2位專業的醫生解說後，家長仍有不少疑問，陳醫生和黃醫師亦有一一詳細解答。

Q：益生菌可否改善濕疹？益生菌宜長期服用嗎？

陳醫生表示，暫時沒有充分的醫學證據顯示益生菌可預防濕疹，惟對腸道有益。雖然可以長期服用，但並不建議長期服用任何藥物和保健品，鼓勵以均衡、健康的飲食來維持身體強健。

Q：以糖和芫茜浸浴，對濕疹有效嗎？

黃醫師表示，此法沒有幫助，也不建議。臨床經驗來說，只有長者皮膚太乾燥時，舊時才用片糖煲水洗澡滋潤，但現時已很少人採用。

Q：「蛋黃油」有沒有效？

黃醫師表示，此乃民間的偏方，雖然流傳多年，但沒有充足的資料顯示用於哪種體質，也沒有分析功效。以免不適合個人體質，故不建議。

Q：選保濕用品時要注意嗎？

陳醫生建議，選用保濕用品時可留意油和水的比例。Lotion的水份較高，易推開，不會感到黏膩，可以用於頭皮上和夏天的時節。而Cream的油、水平衡，保濕效果會比Lotion好，適用於手肘等縫隙位置。Oilman則有80%是油，滋潤效果最好，適合冬天及較嚴重的部位使用。

西醫及中醫其他建議：（詳見下圖）