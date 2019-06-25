【小學生零食】內地劣質零食攻港入侵校園　成分影響健康妨礙成長

5月初時，觀塘一間小學有十名小學生疑吃了內地零食後集體嘔吐需送院治理，雖然該學童所吃的零食「無窮愛辣雞米」購自內地，但記者在九龍觀塘、新界荃灣等地區發現有不少士多及零食店有出售內地的劣質零食，價格平宜至1元已有交易；當中不少店鋪更開設在中、小學附近，並將這類零食放在當眼位置。 記者曾到荃灣海壩街視察，一到放學時間，便發現有不少學生也會到附近的士多買來吃，屬熱賣產品。記者訪問了在區內上學的學生及家長，雖然家長均表示不會選購內地零食給子女食用，但不少學生表示在校內見過或吃過那些「劣質零食」。記者購買了當中的16款零食，並向註冊營養師查詢，發現除了沒有貼上香港標準食物標籤之外，其成分表顯示所含的鈉嚴重超標，而且當中有些更添加多達6款甜味劑，超出衛生署建議，屬學生少吃為妙的「紅燈小食」。 攝影：許珞珩、陳樂希 攝錄：王淑君 剪接：李紫銘 （部份為網上截圖）

冰爽粉皮 記者打開多款内地零食，馬上聞到刺鼻的香料氣味，流出一些紅色的辣油。我們在零食下面墊了三張厨房紙，但是只消一會，油份便滲滿厨房紙。記者試食了辣條及涼皮，當中涼皮的質感如橡皮糖，膠味濃、辣味極強，辣條微辣偏甜。

在地港購入的日本零食除了有日本的零食標籤之外，會再另外貼上一個香港食物標籤貼紙。 欠缺食物營養標籤 註冊營養師劉惠汶(Vivien)就「劣質零食」樣本上的營養標籤顯示中發現。「包裝上除了簡體字的內地營養標籤之外，便沒有貼上香港食物營養標籤，例如日本入口的零食除了有日本的零食標籤之外，會再另外貼上一個香港食物標籤貼紙。但這些內地零食的食物標籤跟香港沿用的有出入，例如碳水化合物沒有註明糖的含量，脂肪亦都沒有細分飽和及反式脂肪的含量，這個在香港食物營養標籤來是必需要列明7+1，1是指能量，7是指蛋白質、 脂肪、飽和脂方、反式脂肪、碳水化合物、糖和鈉，但這些零食的營養標籤沒有顯示。」 另外，香港的食物營養標籤是有少量的豁免制度，如該產品每年銷售量不多於三萬件，或是食物包裝表面少於100平方厘米，亦有機會豁免食物標籤。

衛生署發出的「學生小食營養指引」中，其營養價值對健康構成的影響分為三個主要類別(圖片來自衛生署網頁) 紅燈小食-衛生署少吃為佳 衛生署發出的「學生小食營養指引」中，其營養價值對健康構成的影響分為三個主要類別，建議應否向學生推薦作為小食，並利用「紅黃綠燈」的顏色，代表下列三種小食類別，方便使用者識別不同組別的小食，Vivien提到在16款內地小食樣本中，由於內地營養標籤沒有列明糖分的含量，這方資料不足無法正確了解零食糖份的含量是否超標。但如果脂肪及鈉的含量，明顯過多。

根據衛生署發出的「學生小食營養指引」中「少選為佳」的小食又稱「紅燈小食」，是指脂肪、鹽或糖含量高的食物，以及含咖啡因 或甜味劑的食物（此限制只適用於小學生），建議學生少吃為妙，以免影響健康及妨礙成長。 Vivien說：「每100克食物的脂肪含量超過20克，每100克食物含鈉量超過600毫克，已經是紅燈小食，即是盡量避免食用。」根據衛生署發出的「學生小食營養指引」中「少選為佳」的小食又稱「紅燈小食」，是指脂肪、鹽或糖含量高的食物，以及含咖啡因 或甜味劑的食物（此限制只適用於小學生），建議學生少吃為妙，以免影響健康及妨礙成長。

鈉含量超標 不建議兒童食用 Vivien指這16款的小食當中，有15款已經屬紅燈零食，惟一有一款是屬於黃燈，大部分都是偏鹹的零食，鈉含量偏高，她強調太鹹的食物對於小朋友來說，會影響健康，「中國營養學會建議四至六歲的小朋友每日的鈉攝取建議是900毫克，七至十歲是1200毫克，當中一款麻辣王子麻辣條，每100克入面有2273毫克納，一包是90克，所以如果吃完整包會吸收有2040毫克的鈉，是遠高於小朋友每天的鈉攝取量。長期攝取過多鈉有機會增加高血壓問題，因為小朋友處於成長期，建立自己味覺食物模式的階段階，如果在小時候已經吃得很濃味及高鈉，有機會影響將來成年之後的飲食模式，亦都有機會愈吃愈鹹，形成長大後愈食愈重口味的情況。」她說。

此款內地零食「雞汁素牛筋」加入的甜味劑多達六款，營養師建議小學生盡量避免食用。 添加六款以上甜味劑 除了食物的原材料之外，衛生署對於中小學生零食指引中， 建議小學生盡量避免進食含有甜味劑的零食， 但Vivien發現這些零食當中，有些更添加六款以上甜味劑。「例如素牛筋、炸醬麵等所加入的甜味劑多達六款，建議小學生盡量避免食用。由於甜味劑是食物添加劑，在香港食物添加劑可以放在食物入面，但必須經過安全檢測，才可以食用，但這些內地零食樣本的標籤並不符合香港營養標籤指引，而甜味劑本身甜度高過蔗糖很多倍，如果吸收過多會想跟鈉的情況差不多，有機會影響兒童成長後對食物的選擇。」

+ 17 + 16 + 15

小學校長－提醒同學『病從口入』之餘 必須家校合作

記者就此事向佛教林金殿紀念小學吳永雄校長查詢學校在零食方面的建議，吳校長說：「衞生署自年2006年起聯同當時的教育統籌局(即現時教育局)開展了『健康飲食在校園』活動，成立『健康飲食在校園督導委員會』，更於2009年起升格為現時的『至『營』學校認證計劃』，故此大部分學校均已根據教育局及衞生署的相關指引，訂立了校本健康校園政策。」

「 作為校長，當然不鼓勵同學常吃零食，同意少吃為妙。但必須家校合作，否則效果難以彰顯。圖中所見的零食暫未見到同學帶回校，我們也已提醒同學『病從口入』，不要吃不知來歷或來源的食物，同時學校在每月家長早餐聚會中也常與家長溝通，提醒家長不要讓同學購買一些沒有衞生健康保證的食物或零食。」

海南經已勒令下架 早於2015年，海南省食品藥品監督管理局對當地市場上的「辣條」進行調查分析，發現大部分「辣條」為吸引中小學生購買，在包裝袋上虛假標註食品名稱。此舉違反了內地《食品標識管理規定》，當局要求「辣條」立即下架，並不得再購進銷售。然而，部分問題辣條（歐氏川仔 海鮮米線、雙仔牌 美味海苔等）竟然能在香港銷售。

（網上截圖） 甘肅省經已禁賣 高油高鹽高添加劑的「辣條」長期食用不利孩子的生長發育，爲此甘肅省在2019年6月推出「辣條禁售令」，禁止省内學校及其周邊200米內售賣辣條。旨在讓中小學生遠離不健康食品。

青海省跟隨甘肅省規定 繼甘肅省之後，青海省亦推出相同政策，宣布對校園周邊的辣條銷售行為進行管制。青海省的辣條禁售範圍同樣劃定在200米。

本港多區零食店均有出售 然而根據記者觀察，本港一些小型零食店竟然繼續售賣這些涉嫌違反食物標籤規例的食品，包括觀塘區及荃灣區。記者向食物安全中心查詢，未有食物標籤的食物為何會在本港店鋪出售，當局有什麼措施防止未合規格的食物入口本港，但未截稿前仍未有回覆。