【勇氣可嘉】5成港人曾與另一半的父母去旅行　逾75%吵架收場

有什麼比和父母去旅行更具挑戰性呢？便是和另一半的父母一同去旅行！有人說，去完旅行後會更了解對方，感情加深。但是，和伴侶的父母相處本來也非易事，在旅行時日夜共處，到底是福是禍呢？
（Photo AC）
剛過去的5月和6月分別是母親節和父親節，旅遊搜尋網站Skyscanner訪問了逾1000名港人，發現逾一半（56%）的受訪者曾經和另一半的父母一同出外旅遊；另有25%受訪者雖然未試過，但表示有興趣踏出第一步；只有17%的受訪者指從未試過，亦不打算嘗試這個大膽的舉動。
和自己父母朝夕相處也不免有磨擦，和伴侶的父母共同出遊，想放鬆自己之餘，又要照顧另一半的長輩，甚至想留下好印象，自然是極度困難的任務。有76%的「挑戰者」最終按捺不住，在旅程途中吵架，最主要的原因是「生活和飲食習慣出現差異」（26%），其次是「對行程抱有不同期望（23%）和景點難以到達（17%）。另外，對於住宿、旅費的支付等等，也是爭執的導火線。
雖然當中有3成人表示，在旅行之後雙方的關係有所改善，但更多數人認為對關係並無長期影響。因此，去一次旅行或許能加深彼此的了解，但並不是必然能夠順利增進感情，要不要和伴侶的父母去旅行，真的要三思而後行。
要和長輩到日本，可能也要想清楚！（Photo AC）
和長輩去旅行小貼士
假如避無可避，家族旅行勢在必行的話，而大家又沒有十足信心照顧長輩，可參考以下一些建議：
１。以短途為主，把可以產生磨擦的日子減少；
２。提早計劃行程，了解對方父母對旅程的期望；
３。選擇一些自己曾經到訪的地方，而對方父母從未前往，在計劃行程時，便能輕鬆一點；
４。前往一些與香港文化背景相似的旅遊地點，如台灣、新加坡或馬來西亞，使另一半的父母更容易適應當地文化，從而避免因生活及飲食習慣的變化而產生的不滿。
５。與另一半在旅行結束後坦誠地分享自己的感受，並記住大家最終還都是一樣希望與親人享受一趟愉快的旅程