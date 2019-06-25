【勇氣可嘉】5成港人曾與另一半的父母去旅行　逾75%吵架收場

有什麼比和父母去旅行更具挑戰性呢？便是和另一半的父母一同去旅行！有人說，去完旅行後會更了解對方，感情加深。但是，和伴侶的父母相處本來也非易事，在旅行時日夜共處，到底是福是禍呢？

（Photo AC） 剛過去的5月和6月分別是母親節和父親節，旅遊搜尋網站Skyscanner訪問了逾1000名港人，發現逾一半（56%）的受訪者曾經和另一半的父母一同出外旅遊；另有25%受訪者雖然未試過，但表示有興趣踏出第一步；只有17%的受訪者指從未試過，亦不打算嘗試這個大膽的舉動。 和自己父母朝夕相處也不免有磨擦，和伴侶的父母共同出遊，想放鬆自己之餘，又要照顧另一半的長輩，甚至想留下好印象，自然是極度困難的任務。有76%的「挑戰者」最終按捺不住，在旅程途中吵架，最主要的原因是「生活和飲食習慣出現差異」（26%），其次是「對行程抱有不同期望（23%）和景點難以到達（17%）。另外，對於住宿、旅費的支付等等，也是爭執的導火線。

雖然當中有3成人表示，在旅行之後雙方的關係有所改善，但更多數人認為對關係並無長期影響。因此，去一次旅行或許能加深彼此的了解，但並不是必然能夠順利增進感情，要不要和伴侶的父母去旅行，真的要三思而後行。