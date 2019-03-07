【親子外遊】何基佑分享親子遊貼士　教家長應對子女扭計失控行為

已有無數心理學家證實過，大自然對兒童成長發展有莫大益處，而親子露營就是讓全家人遠離繁囂，回歸大自然的好方法。但不少家長可能因為怕麻煩、怕髒等種種理由而卻步。ViuTV真人騷《超級奶爸》主持兼任監製何基佑（Kay）從少在充滿大自然氣息的環境下成長，決定要親身帶領爸媽與孩子出走香港，到東京露營，體驗大自然的珍貴。出發之前更為家長提供實用小錦囊，有效應付孩子旅行時扭計失控之用。 攝：鄧倩螢（部份圖片由受訪者提供）

育有3歲兒子及初生兩個月小女兒的何基佑（Kay），憧憬「蒙特梭利」教學法，深信大自然有教好小朋友的力量；由於Kay的爸爸曾任懲教署職員，讓Kay童年時在大嶼山及喜靈洲等充滿自然氣息的環境下成長。小時候與牛為鄰的日常生活令他津津樂道，所以當他的孩子出世後，他選擇由石屎森林搬返綠樹林蔭的大埔居住，增加子女接觸大自然的機會。 他說：「每個人的童年只有一次，父母可以和小朋友相處的時間是很短、很珍貴。在那幾年裏，如果父母與子女沒有建立良好的親子關係，將影響孩子日後的發展，承受的也會是家長自己。所以我想盡力在孩子童年時候，建立更多愉快的成長片段。同樣地，我希望現在的父母，也可以暫時放下繁忙的工作和手機，與孩子創造出優質的親子時光；出國旅行是其中一個好方法，選擇在『香港人的鄉下』日本東京的一個牧場，度過一個兩日一夜的露營體驗，相信會更有新鮮感與吸引力。 」

遠離城市 體驗野外生火 Kay將會擔任「皇家飛行盛會」私人飛機親子之旅的星級領隊，有份為3個家庭策劃行程，安排兩日一夜的短途旅程。「我也加入自己想玩的元素在行程當中，爸爸媽媽於旅程中與孩子一起探索全新的環境，體驗在野外利用簡單工具生火，親手採摘蔬菜，利用天然材料製作蠟燭，近距離接觸牧場小動物，探索城市以外的無限個可能，一起放開懷抱親親大自然，那份全家人共同建立的美好片段，待日後孩子長大了，想起也能會心微笑。」

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跟孩子預告行程 建立安全感 Kay在大仔何清義３歲生日時，首次帶他乘坐飛機，與太太及自己的父母親一行五人到韓國首爾遊玩。作為「超級奶爸」當然知道帶孩子外遊，出現狀況的機會增加，所以早有準備。「我們可以預早跟小朋友協定，將當天的行程大約告訴孩子知道，建立適相安全感。並說出需要孩子如何配合我們， 只要孩子做得到就會有獎勵，但不建議是零食或物質作獎勵，可以是給他說一個他未聽過的繪本故事，或一個深刻的擁抱；同時告訴他做不到要求將有機會承受的後果。」

那次旅程中，Kay與太太選擇以接觸大自然為主的景點，兒子正日生日當天，他到便利店買了一個紙包蛋糕當作生日蛋糕，豎起手指扮蠟燭，讓兒子許願並吹熄蠟燭，令這個3歲生日之旅畫上完美句號。「對於大人來說可能是微不足道的小事情，但對孩子來說卻很有價值， 這麼簡單的事已足夠讓孩子樂上半天，因為重點是父母陪伴在他身邊。旅行至今已過了十個月，他仍然歷歷在目，或者最重要是因為父母陪伴著他身邊。」