【親子外遊】何基佑分享親子遊貼士　教家長應對子女扭計失控行為

已有無數心理學家證實過，大自然對兒童成長發展有莫大益處，而親子露營就是讓全家人遠離繁囂，回歸大自然的好方法。但不少家長可能因為怕麻煩、怕髒等種種理由而卻步。ViuTV真人騷《超級奶爸》主持兼任監製何基佑（Kay）從少在充滿大自然氣息的環境下成長，決定要親身帶領爸媽與孩子出走香港，到東京露營，體驗大自然的珍貴。出發之前更為家長提供實用小錦囊，有效應付孩子旅行時扭計失控之用。
攝：鄧倩螢（部份圖片由受訪者提供）
育有3歲兒子及初生兩個月小女兒的何基佑（Kay），憧憬「蒙特梭利」教學法，深信大自然有教好小朋友的力量；由於Kay的爸爸曾任懲教署職員，讓Kay童年時在大嶼山及喜靈洲等充滿自然氣息的環境下成長。小時候與牛為鄰的日常生活令他津津樂道，所以當他的孩子出世後，他選擇由石屎森林搬返綠樹林蔭的大埔居住，增加子女接觸大自然的機會。
他說：「每個人的童年只有一次，父母可以和小朋友相處的時間是很短、很珍貴。在那幾年裏，如果父母與子女沒有建立良好的親子關係，將影響孩子日後的發展，承受的也會是家長自己。所以我想盡力在孩子童年時候，建立更多愉快的成長片段。同樣地，我希望現在的父母，也可以暫時放下繁忙的工作和手機，與孩子創造出優質的親子時光；出國旅行是其中一個好方法，選擇在『香港人的鄉下』日本東京的一個牧場，度過一個兩日一夜的露營體驗，相信會更有新鮮感與吸引力。 」
遠離城市 體驗野外生火
Kay將會擔任「皇家飛行盛會」私人飛機親子之旅的星級領隊，有份為3個家庭策劃行程，安排兩日一夜的短途旅程。「我也加入自己想玩的元素在行程當中，爸爸媽媽於旅程中與孩子一起探索全新的環境，體驗在野外利用簡單工具生火，親手採摘蔬菜，利用天然材料製作蠟燭，近距離接觸牧場小動物，探索城市以外的無限個可能，一起放開懷抱親親大自然，那份全家人共同建立的美好片段，待日後孩子長大了，想起也能會心微笑。」
跟孩子預告行程 建立安全感
Kay在大仔何清義３歲生日時，首次帶他乘坐飛機，與太太及自己的父母親一行五人到韓國首爾遊玩。作為「超級奶爸」當然知道帶孩子外遊，出現狀況的機會增加，所以早有準備。「我們可以預早跟小朋友協定，將當天的行程大約告訴孩子知道，建立適相安全感。並說出需要孩子如何配合我們， 只要孩子做得到就會有獎勵，但不建議是零食或物質作獎勵，可以是給他說一個他未聽過的繪本故事，或一個深刻的擁抱；同時告訴他做不到要求將有機會承受的後果。」
那次旅程中，Kay與太太選擇以接觸大自然為主的景點，兒子正日生日當天，他到便利店買了一個紙包蛋糕當作生日蛋糕，豎起手指扮蠟燭，讓兒子許願並吹熄蠟燭，令這個3歲生日之旅畫上完美句號。「對於大人來說可能是微不足道的小事情，但對孩子來說卻很有價值， 這麼簡單的事已足夠讓孩子樂上半天，因為重點是父母陪伴在他身邊。旅行至今已過了十個月，他仍然歷歷在目，或者最重要是因為父母陪伴著他身邊。」
設冷靜區 陪孩子平伏激動情緒
對於最近不時傳出小朋友外遊時扭計失控、爆喊、踢櫈等行為對別人造成滋擾，引來大家議論紛紛。「如果平日面對小朋友出現這些狀況，家長可能認為較易處理，但一旦發生在外面，其實我們同樣可以設立一個冷靜區，隨時隨地也可以有冷靜區，最重要是兩個大原則，第一是冷靜區必須安全，第二是能提供一個遠離製造困擾、製造爭吵、涉及事件源頭的空間，可以讓小朋友自己冷靜幾分鐘，在幾分鐘裏面，家長不會跟他做任何互動，也不會跟他傾談。」
「只需要很簡單地跟他說：『你需要冷靜，夠鐘的時候，我會讓你出來。』或『夠鐘的時候，我會讓你繼續玩。』讓小朋友知道，在這個過程中他是逃不了，他是一定要在這裏讓情緒冷靜下來 ，因為爸爸媽媽不會理睬他，爸爸媽媽只會在旁邊陪著他，但不會跟他有任何眼神接觸和交流，只讓他知道，你是安全，我會在這裏便可。」他強調過程中當然可以偷望孩子一兩眼，重點是不要讓他覺得你在懲罰他，只需讓他知道，爸爸媽媽是需要他冷靜，冷靜下來之後便可以繼續玩，有需要時可給孩子遞上紙巾，讓他抹乾眼淚，之後可以繼續溫柔地玩或者禮讓地玩。
「其實小朋友是很聰明的，家長不用跟他立即說教，因為這不是最好的時候，如果家長一說教會很易激發小朋友的情緒。常說小朋友主要的知識來源是家長帶來的生活體驗，當孩子意識到父母的陪伴，是源自他有一個合理的表現，父母才會繼續跟他做他喜歡的事，他是會記著的，而不是家長跟他說你要這樣那樣，他便會這樣那樣。」他指若小朋友在這幾分鐘內也不能冷靜下來，父母不用加時間，因為這不是坐監，假設他在冷靜區裏面繼續爆喊，就不會開始計時，幾分鐘冷靜時間是由他安靜下來才開始計算。經過研究大概七至八次左右，小朋友就會可以在一個較短的時間冷靜下來，「始終小朋友要在兩歲之後才可以自己控制情緒。」他說。
場地：觀塘如心艾朗酒店