【親子旅遊必讀】帶BB外遊必帶＆非必要物品建議清單＋實戰貼士

帶寶寶出遊，整理行李時總是怕東漏西漏，許多家長也已經摩拳擦掌，準備利用假期帶孩子一同出門。要快樂出遊之前，必須先準備好完整的行囊，免得出門在外，嬰幼兒臨時有需要而求助無門。

帶着1歲以下的寶寶出門，最重要的就是滿足他們「吃、睡、玩」的需求，家長可依照寶寶平日的作息，攜帶孩子所需要的物品，例如：喝奶、吃副食品和睡午覺等，都必須攜帶寶寶慣用的物品。至於出遊的地點，也可先詢問是否有可稍做休息和換尿片的場所。

帶BB出遊究竟行李箱、奶粉袋內要放什麼？立即按圖看看注意事項▼

不管是國內外旅遊，如果需要過夜的話，建議事先詢問飯店是否提供消毒鍋、嬰兒床和浴盆等，就不必全部帶上。如果需要儲存母乳，須特別注意冰箱的溫度，因為一般客房冰箱的冷凍庫溫度不夠低，最好能請飯店另外冰起來，以免母奶變質浪費掉。

避免出遊行李遺漏東西的方法，除了依照清單攜帶之外，盡可能早點開始打包，讓自己有多一點的時間思考孩子需要的東西。在裝入行囊之前，先把所有需要帶的東西一字排開，一一清點後再開始放入行李箱。

尤其很多細節要注意，比如：副食品盒的蓋子上是否有湯匙？消毒液噴瓶內的分量是否足夠等，全部分門別類放好。只要事先做好準備，打包行李雖然繁瑣，但充分且精確的用品，能讓一家大小的旅程都順遂愉快！

【本文獲「媽媽寶寶」授權轉載，原文：【焦點議題】整理行李不麻煩，寶寶出遊好簡單！​】