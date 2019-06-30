【親子好去處】南丫島漁民文化村　88蚊摸海星釣魚餵魚│Nat媽媽

今日天氣唔算好曬，我哋約埋幾個朋友仔去咗南丫島玩，參觀左南丫島漁民文化村 Lamma Fisherfolk's Village，食埋海鮮、豆腐花、茶果，玩足大半日！ 南丫島大家去得多，南丫島漁民文化村大家又聽過未？ 【編按：作者為Nat媽媽】

我哋10點出發，由中環搭船去南丫島索罟灣，船程大約40分鐘。落船轉右行幾步就到南丫島漁民文化村嘅售票處。

門票：普通門票成人$80，小童/長者$60

如果想多4張遊戲券同一份小食，就可以買成人$128，小童/長者$88

遊戲券好有用㗎，可以換魚仔餵魚！買完飛之後，工作人員就會安排免費穿梭船去文化村，其實搭一兩分鐘就到。

一上到岸已經有好多舢舨、兩隻龍舟畀大家影相！

影完一輪相，睇吓人哋釣魚，食下魚蛋；之後就去參加導賞團。

導賞團每個鐘都有，唔使特別預約。門票已經包左導賞團嘅費用，成個導賞團都好有趣，大人小朋友好投入。

我哋先參觀古漁船，睇吓水上人家點樣喺船上生活，同埋認識下一隻漁船嘅結構。

+ 3 + 2

之後就逐個餵魚區睇，工作人員會介紹各種魚，今日見到沙巴龍躉、魔鬼魚、各種班、墨魚等等。 工作人員會示範餵魚，個個見到啲魚爭住食嘢都好興奮。

然後就去咗一個池，介紹一啲喺附近水域捉到嘅海洋生物。有海星、馬蹄蟹（即係 「 鱟」）、毛蟹、小鯊魚等等。工作人員會用網拎起海星同馬蹄蟹，大家可以伸手摸下！

導賞團完咗之後，我哋就去咗玩「無鈎釣魚」。一張遊戲咭可以換一條魚來做「無鈎釣魚」。工作人員會將條魚綁好，跟住拎住支竹竿，就可以去旁邊嘅無鈎釣魚區釣魚啦！

放啲魚餌落去釣魚，原來都幾刺激，因為啲魚會好大力咁食咗啲魚餌。我哋掌握唔到釣魚嘅技巧，空手而回。不過幾個小朋友就睇到嘩嘩聲！工作人員話真係會有人釣到魚，釣到的話可以免費拎走，仲可以拎返去南丫島叫餐廳煮嚟食！

Natalie同朋友仔就最鍾意餵魚，兩張遊戲卡就可以換到一桶魚仔，基本上個個餵魚區都可以去餵。經過試驗，墨魚就唔太肚餓、魔鬼魚就好難餵到佢食、沙巴龍躉同鱸魚嗰個池啲魚最踴躍！平時去到街市又嫌腥又嫌污糟嘅小朋友，嚟到呢度竟然肯戴起手套、拎起一條條嘅死魚喺度餵，真係一個好好嘅體驗！ 如果唔想玩啲體力咁消耗嘅活動，你可以用四張遊戲卡玩一個材料包做手工，可以整小帆船、風鈴、釣魚遊戲等。之後我哋就喺魚排行嚟行去、盪千秋、影吓相，玩到夠就搵工作人員安排我哋搭返接駁船去南丫島，大約等咗5分鐘就有船送我哋出去。

其實南丫島漁民文化村都有啲簡單嘅食物，不過我哋一心去南丫島食海鮮！之後就去咗富記食海鮮，我哋七個大人四個小朋友，食咗炒蜆、油鹽水煮蜆、海鮮湯、白灼蝦、清蒸沙巴龍躉、富記炒飯、豉油王炒麵、炒左碟菜，最尾仲送鮮甜嘅菠蘿，埋單大約$1500，食物都幾新鮮好味，性價比唔錯！

最尾見未夠鐘上船，我哋又行多幾步去睇咸魚，去仁記買豆腐花、茶果、糯米糍，終於玩到夠鐘先上船! 大家都非常盡興！

備註：

來回中環同索罟灣嘅船班次唔係好密，如果大家唔夠腳骨力由索罟灣行去榕樹灣，咁就要睇清楚搭船嘅時間啦！ 南丫島漁民文化村嘅洗手間好乾淨，絕對唔係好似平時大家去郊外嘅公廁咁樣！ 南丫島漁民文化村大部份地方都係露天㗎，天氣好嘅時候要做足防曬措施。

有關南丫島漁民文化村更多嘅資料可以參考官網：http://lammafisherfolks.com.hk/tc/

作者簡介：Nat媽媽

Facebook專頁：Natmama親子育兒生活誌

大女Natalie

細佬Nathan

自從做咗Nat媽媽之後

忽然發現

時間太少但想做的事太多

記性太差但想記下的事太多

的起心肝開始寫低

做過的/玩過的/用過的/吃過的/經歷過的～

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「$88玩齊摸海星、釣魚、餵魚@南丫島漁民文化村」​】

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