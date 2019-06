【Baby Shark】洗腦神曲招募小朋友拍香港版MV

幾乎每位小朋友都日唱夜唱的「洗腦神曲」《Baby Shark》,準備拍攝香港版 MV,現正招募熱愛Baby Shark和跳舞的小朋友參與。獲選的小朋友有機會跟Baby Shark一家表演及拍攝香港版MV,MV還會在官方Youtube頻道播放。

入圍的小朋友將接受舞蹈學校的專業訓練,提升跳舞技巧及表演自信。可於今年8月跟Baby Shark一家一同表演及拍攝《Baby Shark》香港版,MV會在PINKFONG官方Youtube頻道播放;於今年9月1日也會在海港城作公開演出,完成演出後可獲贈感謝狀及大會錄製演出短片。

「Everyone Can Be a SuperShark @ 海港城」網上招募活動

日期:即日起至7月12日

參加對象:年滿5至8歲小朋友

參加方法:只接受網上報名。請將參加者姓名、年齡、聯絡電話連同長約一分鐘Baby Shark表演短片的YouTube或facebook連結 (須設定為公開),註明為「Everyone Can Be a SuperShark @ 海港城」,電郵至 kids@harbourcity.com.hk 報名。

備註:入圍者將獲專人通知及必須出席至少3堂於7月19、26日、8月2日及9日舉辦的訓練。

網址:www.harbourcity.com.hk

