【Baby Shark】洗腦神曲招募小朋友拍香港版MV

幾乎每位小朋友都日唱夜唱的「洗腦神曲」《Baby Shark》，準備拍攝香港版 MV，現正招募熱愛Baby Shark和跳舞的小朋友參與。獲選的小朋友有機會跟Baby Shark一家表演及拍攝香港版MV，MV還會在官方Youtube頻道播放。

入圍的小朋友將接受舞蹈學校的專業訓練，提升跳舞技巧及表演自信。可於今年8月跟Baby Shark一家一同表演及拍攝《Baby Shark》香港版，MV會在PINKFONG官方Youtube頻道播放；於今年9月1日也會在海港城作公開演出，完成演出後可獲贈感謝狀及大會錄製演出短片。

+ 3 + 2

「Everyone Can Be a SuperShark @ 海港城」網上招募活動

日期：即日起至7月12日

參加對象：年滿5至8歲小朋友

參加方法：只接受網上報名。請將參加者姓名、年齡、聯絡電話連同長約一分鐘Baby Shark表演短片的YouTube或facebook連結 (須設定為公開)，註明為「Everyone Can Be a SuperShark @ 海港城」，電郵至 kids@harbourcity.com.hk 報名。

備註：入圍者將獲專人通知及必須出席至少3堂於7月19、26日、8月2日及9日舉辦的訓練。

網址：www.harbourcity.com.hk

***作為父母，每逢假日或長假期，都為了諗節目而頭痛，如果你有好玩及難忘的本地及外地玩樂推介，歡迎你跟我們分享，請把你想分享的內容、行程、相片及聯絡方法傳至parenting@hk01.com。 ***