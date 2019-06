【反斗奇兵嘉年華】5大打卡位　3個必玩活動率先睇！

100蚊玩齊6大遊戲區

既然是嘉年華,又怎少得攤位遊戲呢?大家可先到汽球售票處換領代幣,再到露天廣場和露車場挑戰6個攤位遊戲,包括「Forky: Get Me On Outta Here」、「Photo Heads:Fix Me Please」、「Gabby Gabby:I Love You」、「Aliens: Oooohh the Chosen One」、「Bo Beep: I’m in Charge」、「Duke Caboom: Kart Race」,參加者可獲得紀念貼紙一張,如勝出更可獲小禮物!

換領代幣時,亦會同時獲得Our Stories通行證一本,反斗奇兵迷可以根據通行證上的指示,到商場內22個位置收集印章,集齊後更可在7月12日起換領砌圖一套。。

攤位遊戲代幣換領詳情

港幣100元可換領6個代幣及一本通行證;或以港幣40元換領兩個代幣,收益將全數捐予救世軍。