【反斗奇兵嘉年華】5大打卡位　3個必玩活動率先睇！

陪伴大家成長的Toy Story 反斗奇兵返嚟啦！除了即將上映的《反斗奇兵4》，在海港城舉行、6月29日開始的《反斗奇兵嘉年華》也是不容錯過！現場除了有摩天輪、巨型氣球、三眼仔夾公仔機等打卡位外，亦有多個活動等著大家參加。另外亦有22個蓋印區分佈在活動場地各處，等著各位玩具迷一收集！ 攝影：黃舒慧

放大版角色逐個搵！

第一站先到海港城的露天廣場，感到嘉年華的歡樂氣氛！穿過高7米的巨型拱門、便會看到飄在半空的氣球售票處、過山車、三眼仔旋轉木馬，大家亦可跟可愛的牧羊女、勁爆公爵、翠絲及三眼仔合照！ 在露天廣場拍個夠後，便可到露天停車場尋找6米高的巴斯光年摩天輪及仲夏露營車假期，與帥氣的巴斯和胡迪隊長合照。

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製作專屬小叉玩具

每套反斗奇兵電影都會有新登場，今次則是主人寶妮和玩具小叉，在寶妮及小叉的玩具課室，小孩可以在巨型課本中穿梭，重溫角色小知識，亦可以參加「動手做小叉」DIY工作坊，利用簡單的工具創作屬於自己的Forky。另外玩具醫生Ambrose Lee亦會應診。大家可以把已損壞但不捨掉丟的玩具給醫生修理，甚至可以把不再需要的玩具送出，所得之玩具會交由救世軍轉贈給新主人，而送贈者亦會獲得禮品乙份。 寶妮及小叉的玩具課室

體感遊戲及玩具收集活動：每天上午11時至晚上8時

「動手做小叉」DIY工作坊：逢星期日下午1時至6時

玩具醫生免費咨詢：逢星期六下午1時至3時

玩具小護士課室：逢星期六下午3時30分至5時30分

玩具醫生免費咨詢及玩具小護士課室需預約參加，詳情請瀏覽：www.harbourcity.com.hk

100蚊玩齊6大遊戲區

既然是嘉年華，又怎少得攤位遊戲呢？大家可先到汽球售票處換領代幣，再到露天廣場和露車場挑戰6個攤位遊戲，包括「Forky: Get Me On Outta Here」、「Photo Heads:Fix Me Please」、「Gabby Gabby:I Love You」、「Aliens: Oooohh the Chosen One」、「Bo Beep: I’m in Charge」、「Duke Caboom: Kart Race」，參加者可獲得紀念貼紙一張，如勝出更可獲小禮物！ 換領代幣時，亦會同時獲得Our Stories通行證一本，反斗奇兵迷可以根據通行證上的指示，到商場內22個位置收集印章，集齊後更可在7月12日起換領砌圖一套。。 攤位遊戲代幣換領詳情

港幣100元可換領6個代幣及一本通行證；或以港幣40元換領兩個代幣，收益將全數捐予救世軍。

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反斗奇兵嘉年華

日期：2019年6月29日至8月4日

地點：海港城露天廣場、露天停車場等等

其他活動：《反斗奇兵4》的藝術世界、反斗夏日甜趣工房、期間限定店

