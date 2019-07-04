【夏日防曬】盛夏出遊小心猛烈陽光　皮膚科醫生：流汗後記得補搽

踏入暑假，又是和陽光玩遊戲的時候，家長當然要注意為子女作好防曬措施，保護他們幼嫩的肌膚。可是，你又清楚如何選擇防曬產品嗎？皮膚科醫生陳厚毅提醒家長要為小朋友選擇合適的防曬產品，假如小朋友不幸曬傷，也要細心和適當護理，加快痊癒速度。

物理性和化學性防曬 市面上的防曬類別五花八門，有防曬噴霧、防曬霜、防曬乳等。除了質感上的差異，它們的不同之處主要在於防曬原理。陳醫生指市場上的防曬產品通常分爲兩類：物理性和化學性。物理防曬會以二氧化鈦或氧化鋅成分在皮膚表面產生一層膜，將紫外線反射。而化學防曬的化學因子會吸收紫外光，從而分解紫外線的能量。 選擇防曬時留意防曬系數 家長為小朋友選擇防曬產品時，應該留意什麽成分？其實家長可留意防曬包裝上標明的SPF和PA系數，最好選擇無香料、色素或致敏防腐劑的防曬產品。一般來説，SPF 30 / PA+的防曬便足夠保護小朋友免受紫外光傷害。

流汗、游水會使防曬效果大減 陳醫生解釋，防曬用品應在接觸陽光前塗抹，以保證產品有足夠的時間發揮效果。還有，防曬產品會因為流汗、游泳等原因而流失，令防曬效果大減，建議每2至3小時或在上水後再補塗一次。 濕疹人士宜選用物理性防曬用品​ 陳醫生推薦有皮膚問題，如濕疹及皮膚過的小朋友可用物理性防曬用品，因爲物理性防曬的原理是阻隔紫外光，比化學性防曬能減少敏感情況。萬一小朋友出現過敏，家長應立即用清水為他們洗掉產品。

先防曬後防蚊

進行戶外時難免遇到蚊叮蟲咬，不少家長在為孩子防曬之餘，亦會同時準備防蚊產品，應該優先塗抹哪種產品？

消委會曾建議大家，應先在皮膚上塗抹防曬產品後，才補上防蚊用品，如蚊怕水。此外，其亦提醒，防曬產品應在外出之前塗抹，先讓皮膚吸收，到達目的地時才塗上防蚊產品，以免影響防曬產品的功效。

曬傷處理兩部曲

香港的陽光毒辣，大人小朋友忘了塗上或補充防曬用品便很容易曬傷。萬一曬傷了皮膚，陳醫生建議以下兩步處理：

1. 先為孩子降溫，先遠離太陽底下，不應持續曝曬。

2. 在曬傷處塗上潤膚膏滋潤皮膚，加快皮膚痊癒速度。