【親子活動】3個趣味跑報名　齊做運動、享受快樂家庭時間

齊做運動身體好！假如在做運動的時候，既能享受美好的親子時光，又能得到精美的紀念品，參與趣味跑步活動便能實現三個願望。3個趣味親子跑活動快要開始報名，一起和小朋友享受有趣的跑步活動吧！

（網上圖片） 「ACA X草日護兒跑」暨親子同歡嘉年華 今次防止虐待兒童會和本地漫畫家草日合作，在10月即將舉行親子跑。機構希望透過活動，提高大家對防止虐待兒童、疏忽照顧兒童等問題的認識，攜手消除同類型的不幸事件在本港發生。 活動日期：2019年10月6日（星期日） 時間：8:00am – 12:00pm 地點：香港科學園高錕會議中心廣場 （金蛋） 賽事：10公里個人賽、3公里個人賽、1公里親子賽、1公里親子同樂跑、4.5公里護兒同心慈善行 報名：即日網上報名(按此) 查詢電話：2117 1650

Snoopy Run Hong Kong 2019 繼台灣和新加坡後，Snoopy Run今年來到香港了！比賽鼓勵父母藉活動，讓小朋友學會體育精神和處理生命中的成敗，和Snoopy一樣，屢戰生活上的挑戰，永不言敗。現場亦設有愛護動物協會展位，鼓勵小朋友親親小動物，愛護動物和生命。 活動日期：2019年11月3日（星期日） 時間：8:00am – 4:00pm 地點：香港東涌欣澳海旁 賽事：2公里個人賽、5公里個人賽、2公里朋友組、5公里朋友組（可親子作賽）、1公里毛孩跑 報名：7月4日至9日早鳥報名，8月1日至9月30日正式報名（按此） Facebook查詢：Snoopyrunhk2019

（香港迪士尼樂園FB圖片） 香港迪士尼樂園10K Weekend 2019主題跑 喜歡迪士尼朋友的大人小朋友不能錯過，今年更首度推出「彼思好友夜跑派對」，在活動期間樂園只開放給參賽者，為參加者度身訂製一條走遍樂園的路線，沿途還會有多位Pixar和迪士尼卡通人物打氣！完成夜跑賽事後，還有派對活動，暢玩多個遊樂設施！ 活動日期：2019年11月2至3日 地點：香港迪士尼樂園 賽事：「彼思好友夜跑派對」（3公里跑）、「反斗奇兵10公里跑」、「反轉腦朋友3公里跑」、「怪獸公司3公里跑」、「米奇與好友兒童跑」 報名詳情：7月內公布