【迪士尼】魔法化妝廳進駐樂園城堡　小女孩變身華麗小公主

香港迪士尼樂園的城堡雖然仍在「變身」中，但「魔法化妝廳」已率先開幕，準備好魔鏡和皇室衣櫥，讓每位小女孩都能踏上夢幻的魔法之旅，搖身一變成為7位不同造型的公主。而小公主更可成為童話故事的主角，為美麗倩影留下紀念。

挑選好心儀的公主造型後，「仙女教母」就會帶領小朋友到魔鏡前，看到鏡中的「小幫手」幫忙製作公主的禮服。教母和小女孩一齊念咒語，再揮揮魔法捧，精心製作的禮服就出現了！

「童話藝坊──魔法化妝廳」為正在變身的城堡打響頭炮，為小女孩帶來奇幻的魔法體驗。她們可以選擇變成7個公主之一，包括愛莎、安娜、貝兒、灰姑娘、愛洛公主、白雪公主和長髮公主樂佩。

小公主誕生！

變身時刻 留下迷人回憶

除了穿上美麗的公主禮服，仙女教母還會為準公主添上閃爍妝容、手部美甲、髮型設計，最後添上尊屬皇冠、權杖和指環，小公主就誕生了！

樂園提供「皇室系列」和「城堡系列」的套餐選擇，「皇室系列」可選擇一本「奇妙童話冊」，化身為童話中的主角，印成書本，把美妙的回憶留下紀念。