【迪士尼】齊集最強彼思好友陣容　玩盡升級版水花大街派對

夏天最期待的水花派對又來了！香港迪士尼樂園由即日起至9月1日，齊集最強彼思好友陣容，再玩盡升級版「Pixar水花大街派對」，享受全新大型噴水花車及加碼的水花沿途四射，和大家對抗炎夏！ 而由即日至10月31日，香港居民可享用「雙重暢玩優惠」門票，688元可入場2次參與夏日派對及參與萬聖節慶典扮鬼扮馬。 攝影：龔嘉盛

喜歡彼思的朋友不能錯過，隨着《反斗奇兵4》下月上上映，香港迪士尼樂園約大家齊玩升級版「Pixar水花大街派對」，以強勁彼思好友陣容出巡，載歌載舞。

今次巡遊行列加入兩架全新噴水花車，以《反斗奇兵》和《海底奇兵》為主題。而升級版的水花更會加倍，噴出7米高水柱，務求大家盡興濕身，暑氣全消！

而且，大家可以率先在電影上映前，看到全新造型亮相的牧羊女寶貝和新角色小叉，當然少不了主角胡迪和巴斯光年。巡遊行列連《沖天救兵》的卡叔、羅小飛，以及《反轉腦朋友》的阿樂阿愁也齊齊加入，熱鬧非凡！

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夏日限定餐飲

夏日期間，迪士尼推出40款限定特色餐飲，部分更是慶祝《反斗奇兵4》上映而設計。當中「三眼仔紀念杯」、「胡迪魔法球」和「巴斯光年魔法球」也非常搶眼，打卡、消暑都零難度！

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「反斗聯萌」打卡商品

超過280款夏日限定主題商品即將登場！其中逾110款是《反斗奇兵》全新主題商品，當然不乏新角色小叉！商品類別有毛公仔、玩具、文具、T恤等，還有戲服和配飾。

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