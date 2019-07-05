【暑假好去處】早登記玩盡暑假3大活動 兼且玩住做善事

暑假流流長，「01心意」除了找來蠟筆小新陪您過暑假，更為您準備了多項特色活動，讓您暑假盡情地「玩住做善事」！

《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》慈善放映場＞＞傳送門請按此＜＜

01｜煤氣烹飪中心贊助慈善親子工作坊

煤氣烹飪中心親子烹飪班，滿足您多個願望！一個價錢，多人受惠！

煤氣烹飪中心經常舉辦親子烹飪課程，為小朋友培養專注力、鑑賞力和創新力，為下一代培養入廚興趣的同時，也拉近家長與子女之間的距離。

今個暑假，只要捐出滿$500支持《香港幼兒教育及服務聯會》，即可報名免費參與煤氣烹飪中心贊助的「Cook for Charity - 樂．膳 關．懷」工作坊，烹飪中心內的設施專為小朋友而設，完全符合小朋友高度及需要，活動並由煤氣烹飪中心導師主持，教授如何利用低碳新煮意烹調出美味甜品。

善款同時會資助多名低收入家庭兒童參加「手作膳心午餐 」工作坊*，學習營養知識、提升自理能力。父母更可藉此教育小朋友「施比受更為有福」的意義。

參加方法：＞＞傳送門請按此＜＜

+ 4 + 3 + 2

第一場：造型馬卡龍 日期：2019年8月3日（星期六） 時間：上午10時半至中午12時（1.5小時） 地點：煤氣烹飪中心 (銅鑼灣波斯富街 99 號利舞臺廣場 9A) 該場次人數：10組（每組：1名家長及1名5-12歲兒童）（名額有限，先到先得） . 第二場：忌廉杯杯蛋糕 日期：2019年8月31日（星期六） 時間：下午2時半至下午4時（1.5小時） 地點：煤氣烹飪中心 (銅鑼灣波斯富街 99 號利舞臺廣場 9A) 該場次人數：10組（每組：1名家長及1名5-12歲兒童）（名額有限，先到先得） *有關活動須受條款及細則約束。請參閱籌款項目內「注意事項」。

安徒生會野外共讀導賞工作坊

離島洗滌心靈之旅，故事共讀開拓兒童想像空間！

政府近年大力推動「從閱讀中學習」，培養小朋友閱讀興趣和能力之餘，更是加強親子溝通、帶給小朋友智慧的重要途徑。安徒生會一直致力協助家長認識親子閱讀竅門，透過互動說故事技巧燃點小朋友對閱讀的喜愛，並利用繪本與大自然的融合開闊小朋友的眼界。公眾於「01心意」平台捐款指定金額予安徒生會*，便可參與下列其中一個活動，讀萬卷書同時帶小朋友行萬里路。

02｜探索南丫島秘密花園 - 在田野的 PIZZA

都市家庭平日被石屎森林包圍，要遠離煩囂，暑假不妨到離島一趟，由安徒生會帶您過一個「有得玩，有得食，有嘢學」的暑假。「探索南丫島秘密花園」之旅與小朋友一起閱讀「菜園的秘密」，勾起小朋友對南丫島村落及大街小巷的好奇心，再深入人跡罕至的秘密花園，動手發掘新鮮香草，在自己親手搓的麵團上灑上有機香草，放入焗爐，親子協力製作一個獨特的Pizza，享受屬於您們的親子時光。

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日期：2019年8月21日（星期三） 時間：中午12時至下午2時30分（2.5小時） 集合地點：南丫島榕樹灣碼頭 捐款額：每位$250（大小同價，已包括食材） 對象：5歲或以上兒童及其家長 該場次人數：20人 *有關活動須受條款及細則約束。請參閱籌款項目內「注意事項」。

03｜到大澳紅樹林去探險

夏日炎炎，綠樹成蔭。在小朋友閱讀「到紅樹林去去玩」繪本的同時，親身到大澳紅樹林探險，近距離接觸彈塗魚、寄居蟹，慢步探索具生態價值的紅樹林及富教育意義的大澳水鄉，讓孩子放低學業的重擔，細心聆聽、享受大自然和孩子的聲音，過一個純玩、純真的一天。一起暢玩懷舊兒時遊戲、認識紅樹林及導賞、靜觀大自然。

參加方法：＞＞傳送門請按此＜＜

日期：2019年8月6日（星期二）、2019年8月25日（星期日） 時間：下午2時到5時（3小時） 集合地點：大澳巴士總站 對象：5歲或以上兒童及其家長 捐款額：每位$168（大小同價） 該場次人數：每場20人 *有關活動須受條款及細則約束。請參閱籌款項目內「注意事項」。

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