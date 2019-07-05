【周五心意 ‧ 暑假忘憂】長腿叔叔，您好嗎？

在《長腿叔叔》這本小說中，女主角茱蒂每月都會寫信給贊助她升讀大學的「長腿叔叔」，向對方報告生活的點點滴滴，但卻從未收過對方的片言隻語。而現實中，滿懷心事的小朋友則較茱蒂幸運，除了可用文字抒發自己的感受，更得到基督教香港信義會社會服務部的「長腿叔叔」以親筆回信，給予他們支持和鼓勵。 為了讓更多小朋友得到傾訴心事的對象，新映影片Neofilms將贊助《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》慈善優先場，您只要捐出$80，即可支持香港信義會社會服務部的「長腿叔叔信箱服務」，並換領優先場戲飛乙張。

《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》慈善放映

香港信義會社會服務部的「長腿叔叔信箱服務」開展至今已有25年，「長腿叔叔」成為了不同年代小朋友的成長伙伴，讓他們有訴說心底話的渠道。公眾現於「01心意」平台捐款$80，即可支持「長腿叔叔信箱服務」，並換領新映影片Neofilms贊助的《蠟筆小新劇場版：蜜月風暴～拯救老豆大作戰》優先場戲飛乙張。（龔嘉盛攝）

用文字陪伴成長

曾經有個有學業問題嘅小朋友係信上面寫：「叔叔，如果你係我爸爸就好…」 Nada，「長腿叔叔信箱服務」義工

同樣因傳媒報道而認識「長腿叔叔信箱服務」的Nada和Tracy，分別成為了「長腿叔叔」達10年和5年，見證過不少小朋友的轉變，亦陪伴著他們成長。從初小用圖畫、短句簡單分享日常點滴，到高小、初中以一整篇書信傾訴學業問題、情竇初開的少年心事，寫信的小朋友都視「長腿叔叔」為可保守秘密的聆聽者，因而打開心扉，盡說心底話。

「其實小朋友喺成長路上，會有好多疑惑同心事，但好難開口同父母講。我好記得，曾經有個有學業問題嘅小朋友喺信上面寫：『叔叔，如果你係我爸爸就好…』」Nada表示，不少父母都非常注重子女的成績，且「愛之深，責之切」，萬一子女成績未如理想，他們大多會責罵和處罰子女，但「長腿叔叔」則多用正面字眼，肯定小朋友的付出，並勉勵他們要加倍努力，務求下次有所進步。

Nada坦言，由於怕被責罰，因此，小朋友遇到學業問題時，往往不敢向父母傾訴，而「長腿叔叔」則會多用正面字眼，肯定小朋友的付出，並勉勵他們要加倍努力，務求下次有所進步。（龔嘉盛攝）

Tracy表示，見證著小朋友由最初只懂用圖畫和短句分享自己心聲，到漸漸可寫到整篇書信，令她非常開心和感動。（龔嘉盛攝）

暑假寄出的聖誕卡

佢驚離開自己屋企後，冇辦法再寄信畀「長腿叔叔」，於是提早寄聖誕卡畀我。 Nada，「長腿叔叔信箱服務」義工

家庭問題是另一個小朋友難以向父母、親友傾訴的心事，縱然「長腿叔叔」未必可以改變小朋友當下面對的困境，但至少能讓他們明白到自己不是孤單一人，給予他們心靈上的支持和安慰。Nada憶述，10年來與數十名小朋友的書信往來中，令她最深刻且最心痛的亦是一個家庭背景比較複雜的小妹妹。

「一開始，佢冇講屋企嘅情況，只係好簡單咁話媽媽就嚟生小朋友，於是我就回信恭喜佢。後來佢再寫信畀『長腿叔叔』，話唔需要恭喜佢，佢一啲都唔開心，因為其實佢已經有好多個唔同姓嘅細佬妹…」與「長腿叔叔」書信往來的過程中，小妹妹慢慢建立了對「長腿叔叔」的信任，願意與對方分享難以向他人傾訴的感受，其後，更提前在暑假向「長腿叔叔」送上聖誕卡，感謝他一直聆聽自己的心聲。

「個妹妹話，BB出世後，媽媽再照顧唔到佢，要佢搬到親戚度住… 佢驚離開自己屋企後，冇辦法再寄信畀『長腿叔叔』，於是提早寄聖誕卡畀我。」雖然Nada回信表示，「長腿叔叔」一定會等待小妹妹再次來信，訴說其近況，希望能讓對方對生活有所冀盼，但最終小妹妹沒有再寄信給「長腿叔叔」，令Nada感到遺憾。

憶述因家庭問題而來信的個案期間，Nada坦言，「長腿叔叔」未必可以改變小朋友當下面對的困境，但她希望自己的一字一句可以成為對方生活苦中的一點甜。（龔嘉盛攝）

文字的輔導力量

我哋深信文字有輔導嘅力量，可以療癒小朋友嘅心靈，因為佢哋將心事寫出嚟之前，需要先沉澱自己，有助安定佢哋嘅情緒。 張桂梅，香港信義會社會服務部社工

香港信義會社會服務部自1994年起，開展「長腿叔叔信箱服務」，至今收到超過6萬封信件，受惠人數過萬，且跨越多個世代。負責相關服務的社工張桂梅表示，同事當初受到《長腿叔叔》的故事所感動，因而決定開展服務，希望能為小朋友提供傾訴對象。

「我哋深信文字有輔導嘅力量，可以療癒小朋友嘅心靈，因為佢哋將心事寫出嚟之前，需要先沉澱自己，有助安定佢哋嘅情緒。好多小朋友都喺信嘅結尾話，寫完封信，心情已經好咗好多。」張桂梅認為，在習慣使用即時通訊軟件溝通的今天，小朋友遇到不如意事件時，傾向即時向親友訴苦、發泄，較易被負面情緒牽著走，而寫信給「長腿叔叔」則能讓小朋友得到沉澱的空間，有助他們學會面對負面情緒。

為了讓更多小朋友認識「長腿叔叔信箱服務」，香港信義會社會服務部除了定期把部分書信編輯成書本出版，近年更積極到學校推廣相關服務，鼓勵小朋友以書信傾訴心事。無論是宣傳工作，還是培訓義工、印刷信箋、支付郵費等，都涉及龐大資源，故亟需公眾捐款支持。

請即登入「01心意」響應「周五心意」運動（Kind Friday），捐款支持香港信義會社會服務部的「長腿叔叔信箱服務」，與滿懷心事的小朋友分享快樂，讓他們得到一個忘憂暑假。

「長腿叔叔信箱服務」開展至今，一共收到超過6萬封信件，受惠人數過萬。而機構亦備有多個鐵櫃，存放著25年來小朋友與「長腿叔叔」的書信。（龔嘉盛攝）

一眾有心人必須修讀文字輔導課程，並通過相關考試，才能成為「長腿叔叔」。而負責計劃的社工，亦會先看一遍小朋友的來信，確保內容不涉及虐兒、性侵等危害小朋友的事情，才交給「長腿叔叔」回信。至於懷疑有問題的個案，社工則會即時介入跟進。（由香港信義會社會服務部提供）

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