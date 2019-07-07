【親子教養】5個孩子發爛渣情況　屈服只會不斷重複｜博士媽媽

小朋友情緒失控，往往令家長手足無措，尤其在公眾場所大吵大鬧時，不少家長為免尷尬，寧願屈服就範妥協，順應孩子的要求。不過，這種處理手法不會解決到孩子「發爛渣」的原因，尷尬情況只會不斷重覆發生。今星期與大家分享孩子在日常生活中，情緒失控的常見情景，建議家長的處理方法。

許多小朋友玩玩具後也拒絕執拾有很多原因。或他們會覺得執拾很麻煩及複雜，亦會影響遊戲的連續性。家長可陪同孩子執拾，指導他們如何整理，令他們感到執拾都是一件好玩的事。不過家長也要以身作則，謹記執好自己在家中的物品。

（二）不肯睡覺

小朋友不肯睡覺，家長應了解原因，會否是孩子有些事令他不安心，如會否因考試壓力又或孩子正在失眠等。如因這些原因，家長可嘗試播一些輕音樂，或替孩子按摩，協助他們入睡。除此，亦有孩子因用智能手機或屏幕過多，令到晚上難以入睡，如是，建議孩子睡前減少太多刺激的活動及睡前不要用手機。同時，家長應為孩子制定一套作息時間，讓孩子定時作息及活動。

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（三）餐廳內扭計

小朋友在餐廳內發脾氣，有時候不一定是他們的錯，家長需要了解原因，例如會否是家長帶了小朋友參與朋友聚會，一直冷待孩子，孩子只在身邊「呆等」。如是，家長可嘗試先帶孩子到外邊走一走，讓他們情緒平伏，再回到聚會及讓孩子參與其中，不只是陪坐。另外，小朋友或許平日多去快餐店或茶樓，當家長要帶他們到高級餐廳用膳，小朋友也會有壓力，家長需預先告訴小朋友，讓他們有心理準備。

（四）扭計買東西

小朋友扭計要求買東西，家長拒絕，他們便大哭大叫。如遇上這情況，家長可嘗試分散孩子的注意力，讓他們不要繼續專注某事上。又或可以和孩子一同找出解決方法，例如會否因媽媽在超級市場內太久，令他感納悶，如是這情況，可嘗試讓孩子參與其中，如吩咐他協助找廁紙或即食麵等，同時可協議逛超市時間。

（五）車程中大喊

小孩在車廂中大喊或高聲談話，的確令車內所有人困擾。但小朋友哭有很多原因，或因車程太久而感驚慌，家長在搭車前，可以先告訴孩子車程多久，大家事前協議，好讓孩子也有心理準備。除此，家長可嘗試和孩子玩猜謎語活動，緩和小朋友不安的情緒。同時，上車前應帶同小朋友去廁所，以免他們中途人有三急。