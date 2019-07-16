【書展2019】特價書5元起　各大書商童書優惠　限量版文具推介

書展2019明天(7月17日)開鑼，每年都吸引了不少家長入場掃書。編輯部先介紹各大書商推出的不同優惠和新書推介，讓各位家長先賭為快！

牛津大學出版社

牛津今年的主題為「閱讀牛津．關心世界」。三樓兒童天地提供適合不同年齡學生的故事書、最新出版的「補充練習」及多元學習教材供選擇，讓小朋友能愛上閱讀，多看多學。

書展現場將推出多個購書優惠，組合折扣價低至72折起，讀者更可以低至半價優惠換購多款產品。今年，牛津更與晨光文具及Think Action等其他參展商合作，憑即日消費單據到指定攤位消費，即可當作現金券使用。



攤位：Hall 3 3C-B07(啟思出版社)及3D-A02(Oxford Path)

啟思出版社推介：

語音學材類 (適合3-8歲小朋友)

兒童詞典類 (適合3-12歲小朋友)

兒童故事書 (適合3-9歲小朋友)

生命教育故事書 (適合3-12歲小朋友)

配合是次香港書展主題的科幻及推理文學小說 (適合5-12歲小朋友)

小樹苗教育出版社

為了回饋讀者們多年來的支持，今年的香港書展小樹苗將提供一系列的優惠。另外，上年反應熱列的手工藝工作坊活動也將繼續登場。

攤位：Hall 1 1C-D25, 1C-D27, 1C-D29；Hall 3 3E-B04, 3E-B12, 3E-B16, 3E-B22

+ 3 + 2

南亞圖書

今年書展，南亞圖書將繼續於兒童館設置12個攤位，展出超過一萬本台灣繪本，以及歐美優質教材，並推出下列特別優惠：

優惠一）每日限定繪本65折優惠

多款超人氣熱賣繪本《最棒的禮物》﹑《天空100層樓的家》﹑《禮儀常識》及《安全常識》互動操作遊戲書﹑集合創意歷險﹑安全知識﹑品德教育主題，為家長孩子必備好書，書展期間將以驚喜價限量發售。

優惠二）智能教材優惠低至半價

來自歐美，榮獲多個國際獎項，能提升小朋友學習能力的「樂智高」及「智高FUN」智能啟發課程將以八折發售。如購買同款上﹑下冊教材，下冊更可享有半價價惠。

優惠三）獨家7折發售有聲點讀字典

由英國和台灣專家聯合出版，提供標準英語，國語及粵語發音，每位孩子學好英語必備的有聲點讀英漢字典《My First Dictionary》將會於書展獨家發售。此書獲得英國出版社MBI獨家授權繁體中文版，現場購買即享7折優惠。

優惠四）送你高達$2000禮品優惠

凡購買繪本教材並達指定金額，即獲海天堂，EG，Stage Photography等各種產品禮劵或贈品，多買多送，總值高達$2000；另外購買指定繪本亦獲贈精美紀念品一份，包括日本人氣繪本作家宮西達也的「霸王龍方巾」，送完即止。

攤位：Hall 3 3E-A18-A22

突破出版社

突破出版社回應社會的無力感，以「凝聚前行力量」為主題，推出不同向度的新書， 為年輕一代打氣，從書中找到出路，以閱讀裝備自己的內在能力，迎接未來的挑戰。

攤位：Hall 1 1B-A02 , Hall 3 3F-B24

新書推介：

推理小說推介

書名： Q 版特工 39 解密

作者： 梁科慶

定價： HK$68

ISBN：978-988-8562-03-9 【內容簡介】



身分不明男子慢慢恢復清醒，發現自己倒臥在空置公屋單位的地上，後腦疼痛， 更糟糕的是，他想不起自己是誰。他身上的重要檔案落入神秘女子手上，更遭她 注射吐真劑，為她輸入密碼開啟檔案……」 神秘的國際罪犯施碧娃，自稱「便利屋老闆娘」，客戶只要出得起錢，可以委託 她做任何事，沒立場、沒底線、沒國界。組織主幹的南亞裔女孩自知是個不祥人， 命途多舛是常態，幸福安逸卻是反常…… 通訊不靈，援兵未到，R 是支援阿 Wing 的唯一希望，所以她不能氣餒。她把手 槍插回腰間，深深吸氣，打起精神，邁開腳步……

家長推介

書名： 當子女機不離手——教養青少年的技法和心法

作者： 伍詠光、葉玉珮

定價： HK$118

ISBN： 978-988-8562-07-7 【內容簡介】 家長面對孩子這個問題時，一定先感到火遮眼，也感到無力。但玩機是座冰山， 即是玩機是個表象，底下藏著各種各樣的問題和結，所以處理時就像打機一般， 要一關一關破解，只要家長有耐性，逐層化解，自能水到渠成。以下是破解五步： 第一步：知己知彼，青少年玩機，有很多原因，可以是朋輩、家庭、社會風氣、 性情、學業、壓力等，所以先要了解他們打機的原因是什麼；同時要明白，處理 小孩與處理青少年，進路是不同的，要因應青少年的成長狀況，來見招拆招。 第二步：情感溝通。要與孩子講道理，家長先要裝備自己以情感的語言，本部分 要重溫溝通重要元素和技巧：同埋心與我的信息。家長先預備好自己才能應對問 題。 第三步：訂立協議，與子女訂立玩機的界線，訂立的方法與注意事項，如何在訂 立過程中，讓孩子成長，讓他們一步一步邁向作一個獨立自律的人。 第四步：執行協議，讓子女在過程中學會自立自律，家長在執行中遇上困難或雙 方情緒受困，要如何處理。 第五步：相信每位家長都同意，處理孩子玩機的問題，不是要讓他們做原始人， 禁絕電子產品，每位家長都希望孩子女好成長，作個自立自律的人。所以要怎樣 在管教過程中達到目標？ 本書並附有練習、家長的四種教養模式，和真實個案例子和故事，幫助家長履行 教養天職，幫助青年人成長為自律的人。

高小、初中學生推介

書名：《阿濃陪你讀唐詩》

作者：阿濃

定價：$68

ISBN：978-988-8562-08-4 【內容簡介】 只要你識字，都應該讀詩。因為詩是文字組成的最佳成品。 只要你讀詩，就不能 不讀唐詩，因為裡面有中國最好的詩。 唐朝詩人以千計，被收集的作品四萬多，阿濃把他認為較有代表性的介紹給年輕人。 首先他們是重要作家的重要作品，在內容和藝術性上都是被公認為最優秀的。其次是他認為比較適合青少年的，可以為他們的「詩教」打下基礎。阿濃是一個有趣、有見地的陪讀者，陪你走一段短短的路，讓你有一個詩意的人 生。

文具

MONO 擦膠 50 週年限量版($40/套) MONO 擦膠是日本蜻蜓牌歷史悠久的產品，適逢今年是推出 50 週年特別於書展推出限量版擦膠套裝，內附有由 1969 年至現代 5 個不同包裝的 MONO 擦膠。另送擦膠形心口針。

8900 鉛筆 (70 週年限量版)($70/套)

另一款限量套裝是 8900 鉛筆，推出至今已有 70 年歷史，是日本蜻蜓牌唯一沿用舊商標的產品。這款限量版採用復古金屬筆盒設計，每支鉛筆均刻有 70 週年字樣。另附有鉛筆歷史介紹小冊子，是文具迷珍藏必選！

【新產品】PiT Air 超流暢膠紙機($18-22/個)

膠紙機採用 Air Touch 技術，當膠紙機頭離開紙面時能自動切割膠紙，使用比一般膠紙機順暢，且齒輪轉動時亦不會發出噪音，可安心在寧靜環境中使用。與日本插畫家合作推出的粉藍色、粉紅色特別 版更於書展限量發售。

【新產品】MONO Graph 鉛芯筆 (粉色系列)($25/支)

鉛芯筆可透過向下按壓筆夾或搖動筆桿出芯，令書寫時出芯更快；另備有上鎖功能，筆夾向上推可防止意外搖動筆桿而出芯。筆尾附有 MONO 擦膠，轉動調整擦膠長度。全新的粉色系列更是書展首次登場。

買「DIY 透明膠紙機」 贏取豐富禮物($20/個)

Nichiban 的「DIY 透明膠紙機」透明外殼設計，可讓用家把相片、畫作、圖片等製作成獨一無二的膠紙機封面。凡於書展期間購買此款膠紙機滿$50更可參加抽獎，有機會贏取電子手錶、即影即有相機或時尚背包。

TOMBOW 日本蜻蜓牌 x Color My Community x 本地插畫家 聯乘顏色套裝(香港書展限定)

攤位：Hall 5 5F–E28 (永一有限公司)