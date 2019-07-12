【親子教育】總被孩子當成耳邊風？　該時候思考新的教育模式了

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話說每逢放學時間或週末，在街上總會留意到一個現象：當百厭的小朋友到處橫衝直撞時，他們父母不是放任不管，就是破口大鬧般的說教、威脅，但往往被罵的孩子都是四處張望，毫不在乎，待父母冷靜下來後便會故態復萌。

這些家長常常為說話被孩子當成耳邊風而煩惱：「為什麼孩子總是不能專心聽，再好好消化每一個字？難道我的說話還不夠簡單直接嗎？」很多時候家長都是採用直接說教的方式，以為自己說一套，孩子便會跟着做一套。這卻令孩子在成長這回事上變成被動的角色，不會積極去領略內容。孩子留不住深刻印象，那當然便成為了「耳邊風」了。

有些孩子對父母的責罵毫不在意。（gettyimage/視覺中國）

如何才能令孩子不會「左耳入右耳出」？

直接說教這一套對於我行我素的孩子已不受用，所以有些家長會利用情景代入的方法，嘗試啟發孩子思考，例如購買故事書、繪本來跟孩子說故事，請孩子代入故事角色，再思考更好的解難方法；又或者與孩子觀看電視劇集，遇上合用情景時又請孩子代入角色。但家中故事書有限，電視劇也不會每集都受用，還有其他方法嗎？前幾天我參觀了一個由香港家庭福利會和恒生銀行舉辦的「調解應用程式教學」的工作坊，見識到一個教育新一代小朋友的新方式。

由家福會主辦和恒生銀行全力支持的「恒生— 家福青少年調解計劃」最近舉辦工作坊，讓低年級同學試玩家福會新推出朋輩調解的流動應用程式。（作者提供）

是次工作坊的主題是「朋輩調解」，教導小朋友面對朋輩吵架時，如何做「和事佬」去調解紛爭和情緒管理的課題。工作坊上先由四名恒生義工隊的成員分擔角色演繹程式內的故事，接下來便是重頭戲，讓同學用平版電腦試玩「調解研究所」的App，當中包括電子繪本故事書，和故事有關的互動遊戲和問答，更有調解金句和調解知識，而當中故事都是他們生活會遇到的情節。

恒生義工隊的成員生動地演繹故事。（作者提供）

令孩子專注的竅門是好奇心

要令孩子在意你的說話，接收說教的內容，首先要激發他們的好奇心和專注力。綜觀整場工作坊，參加的都是低年級同學，雖然年紀少的孩子容易分心，但不論義工說故事的部分，還是試玩應用程式的時間，同學都十分積極投入，主動了解故事和人物之間的衝突，答對不少問題。顯而易見有趣的故事能激發同學的好奇心，吸引他們專注接下來的情節發展，而互動遊戲和問答則令同學思考故事背後的訊息，調解知識就是總結同學應該吸收的訊息，程式的設計流程一氣呵成。

低年級同學都十分投入。（作者提供）

靈活運用電子產品 有助孩子成長和親子關係

現今孩子面對的世界和我們成長的時代已十分不同，那麼教育孩子的方法也要配合時代而進化。雖然電子產品常被詬病為是孩子的電子奶咀，父母不應依賴電子產品管教子女，但不可置疑的是電子產品確實能得到新一代小朋友的專注。那何不嘗試發揮電子產品除了電子奶咀以外的用途，令它成為能教育孩子的產品呢？這一個調解的流動應用程式，前世也是繪本故事書，後來把繪本故事書設計成流動應用程式，加入互動遊戲、聲音等元素，令新一代小朋友不但不抗拒，更願意主動從遊戲和故事中主動發掘故事的意義。

而且流動應用程式的好處，便是開發者可以因應目標用家來設計程式。這個朋輩調解的程式，特意在說故事部分不加上配音，目的是希望家長能參與其中，代替故事聲音來說故事，和孩子共同專注在程式上。互動遊戲更有單打和雙打的設定，亦是家庭合家歡時間的選擇。再者程式內的繪本故事書會一直更新，彌補了普通故事書只有一個故事的缺點。

家長和孩子共同專注在遊戲上時，孩子對家長的說話會更願意聽從。（gettyimage/視覺中國）

如果家長在煩惱孩子為什麼總是把說話當成耳邊風，為孩子「不聽教」感到心累迷茫的話，不如嘗試轉換教育的方法。教育的目的就是希望不斷的提醒來令孩子耳濡目染，若論時間成本，說教和責罵雖然每次只是十多分鐘的事，但既然孩子的教育需要一個童年的時間，那何不利用一個令他們更根深柢固，更愉快的方式呢？

內容提供：我要做記者

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「在為孩子把你當成耳邊風而煩惱嗎？」​】

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