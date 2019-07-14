【親子關係】觀察孩子4種表現　平日關係立即現形｜博士媽媽

常言道，父母是孩子的模仿對象，父母性格、習慣如何，潛移默化，孩子也會如同迷你版父母一樣。小朋友年紀越幼，與父母關係越親密，模仿父母行為及生活細節的情況越常見。相反，如缺乏父母照顧及愛護下成長，我們也可從孩子的言行或表現中觀察出來，無法欺騙自己的。孩子以下四種待人接物的情況，可看出他們與父母親子關係的真實情況。

（GettyImage） （一） 對父母態度 有些家長照顧孩子對待外人或自己孩子是兩個面孔，有些父母在人前對孩子極佳，也不代表他們親子關係一定密切。但有些小朋友如同暴龍般，經常向父母發脾氣，這不代表父母與孩子之間的親子關係差，相反這代表孩子有不安情緒或不快時，他們非常信任父母，會毫無掩飾向父母表達，這亦反映孩子與父母有親密親子關係。遇上孩子情緒爆發時，家長應疏導其情緒及找出原因。

（二） 對客人的態度

小朋友待人接物的態度，只要微細觀察，我們也可了解他們的心理狀況。如當有客人到訪，孩子會視如無物、不瞅不睬，又或對客人充滿敵意，這類孩子可能因內心缺乏父母的愛，令他們對別人也冷漠。但相反當孩子熱情對待客人，主動問好及招待，這類孩子心中充滿快樂，也可能其父母也是好客有禮的人，小朋友有樣學樣，同時通常這類孩子與父母的親子關係都頗為良好。

（GettyImage） （三） 當遇上困難時的態度 小朋友遇上困難時，他們一定找最信任的成年人協助，最直接的為父母親。如果你的子女遇上困難時，第一時間找你，那必須好好珍惜了。因為這多數是年幼的時候發生，到孩子長大了，他們或會多嘗試自己解決問題。不過，有些小朋友卻寧願自己解決問題或尋找身邊的同學，這或許與父母曾冷待或要求他們自行解決問題等，導致孩子再遇上困難時，不再信任父母是可依靠的人，而決定不再尋找父母親協助。如遇上這情況的父母，應盡快想辦法修補與子女之間的親子關係，重建雙方的信任。

（四） 談天對象及態度

有些孩子與父母親子關係良好，可以無所不談，如同朋友一樣，話題不會局限於教育、親子，大家可以分享卡通片的看法、或喜愛吃什麼食物，甚至是一些無聊的話題。相反有些父母與子女關係差，甚至曾說話令孩子受傷或感壓力，他們便不會將父母作為談天對象，不會與他們分享心事。

父母與孩子之間的親子關係，需要日積月累儲蓄。當流失太多時，未必能夠很容易修補。父母應多珍惜與孩子獨處的時間，好好了解他們心中所想。