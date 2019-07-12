【書展2019】偵探兒童書助提升邏輯思考　化身「小柯南」智破懸案

「真相只有一個！」這句耳熟能詳的台詞，出自日本動畫《名偵探柯南》。柯南熾熱的程度絕對不低於《多啦A夢》，動、漫畫仍然連載當中，劇場版在日本境內票房甚至超越風靡全球的《復仇者聯盟》！相信不少人曾在讀推理小說、漫畫時，幻想自己是名偵探柯南，智破大大小小的懸案。

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香港的兒童、年輕一代可能未必認識「江戶川柯南」，但或許都有讀過一些偵探故事。今年書展2019的主題就是科幻推理，要講推理，當然要數大名鼎鼎的夏洛克．福爾摩斯！順帶一提，《名偵探柯南》的主角工藤新一（即江戶川柯南）便非常崇拜創造出福爾摩斯的作者──柯南．道爾。

多閱讀偵探小說、漫畫，可以讓孩子透過娛樂中訓練集中力及思考邏輯。（《神探夏洛克》劇照）

其實做偵探，又或者想成為偵探，必須要有過人的頭腦、敏銳的觀察力，最重要是能保持冷靜和理性。觀察力和理性都可以透過後天訓練出來，譬如今年書展有兩套書都能為家長、孩子帶來驚喜。

第一本是繪本──《小青蛙愛靜坐》。這個故事並不複雜，故事裏的小青蛙起初總愛東跳西躍的，後來學會靜下來，體會平靜心境帶來的奇妙感覺。此書最大特色是，將靜坐當成遊戲，列好「寧靜」的步驟，讓小朋友在故事以外，可以有確實的體驗，這種靜坐對於情緒管理教育相當好。

這本書特別之處是在故事完結後，還有互動遊戲鼓勵孩子活學活用。（作者提供）

待心靈沉澱後，便該做好準備，培訓孩子的觀察和分析能力。一套兩冊的《福爾摩斯》推理筆記，讓小讀者代替華生，成為福爾摩斯的好助手，憑福爾摩斯綜合了的線索破解懸案。

例如在「紅寶石失竊奇案」中，只要思路清晰，很容易就會明白紅寶石是誰偷去了，到底是裁縫店主美美．思華特，還是另有其人呢？一些呼之欲出的簡寫、不着痕跡的提示，還有故事後的一些問題啟發讀者，例如：是不是有兩個人在甜點製作方面有同樣的抱負？

家長可以陪伴孩子一起閱讀推理故事，從旁鼓勵孩子思考和大膽推理，有助發展邏輯思維。（作者提供）

無論是小孩子還是成年人，面對這樣的難案，想必也要多經思考、推敲才能還原案情。想結案的話，就必須用到鏡子去反射謎底，這樣雖然可以避免讀者直接得知謎底，但如果沒有鏡面反射的工具在手，就難以了解事情的真相了。

雖然這還是買版的書，但值得一提的是，香港兒童文學近彷彿年終於受到一點點重視，在繪本界開始出現了許多創作。然而，在文字方面，似乎尚欠生力軍，如果撇除「買版書」，是否也可以有更多選擇、更百花齊放呢？

內容提供：文籽

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「【書展2019】真相只有一個！ 兒童變身為夏洛克．福爾摩斯」​】

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