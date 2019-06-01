【兒童健康】家長必要知　過敏的謬誤│Sci Papa

經過三篇長文，我決定用一個活生生的例子，作一個過敏謬誤的討論，從而讓大家更了解，過敏測試有什麼需要細心留意。
很多人都以為，做了過敏測試，驗出陽性反應，就是過敏。實情是，過敏測試有不少「假陽性」的結果，於是只看過敏測試結果是不足夠的，一定要配合醫生的臨床診斷。
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就像圖中一位科學KOL指，台灣1歲半的小孩，由雞蛋及牛奶誘發過敏的比例高達約47%，然後提倡為嬰孩選配方奶時，應該要選水解那種。當中有什麼值得我們留意呢？
先講47%這個數字，原來是來自一篇台灣的科學文獻（https://journals.plos.org/plosone/article…）。文獻指47%的1歲半嬰孩對食物致敏原有「敏感」反應，這個敏感反應是指嬰孩血清裏的某些特異性IgE高於0.35 kU/L。
該位KOL不知道的可能是「特異性IgE高於0.35 kU/L並不表示有臨床過敏症狀」。套用Dr. David Unsworth在他的論文中的講法就是「The patient has been sensitized but does not guarantee that the patient will react to the antigen」（https://journals.sagepub.com/…/full/10.1258/acb.2011.011011…）；免疫系統有敏感反應，並不表示有臨床過敏，沒有臨床過敏的人是否需要特別處理是一個很大的問號！
我們再深入看看台灣的研究，嬰孩歲半時有47%對食物致敏原有免疫反應，但在沒有任何特別處理下，追蹤到這些嬰孩4歲時，只有剩下10%對食物致敏原有免疫反應。即是說有差不多8成因測試結果而被懷疑對某些食物過敏的嬰孩，長大到4歲時，連免疫敏感反應都沒有。再加上這個台灣研究在最後一個分析中更發現，在歲半時有對食物致敏原產生免疫反應的嬰孩，與他們在4歲時是否有濕疹、鼻炎或哮喘這些過敏症並無統計學上的關連！
那麼這些嬰孩是否真的需要特別處理？
簡單來說，就是由食物引致的特異性IgE的上升，並不一定表示會有臨床過敏；再簡單一點，就是台灣根本沒有47%歲半嬰孩對牛奶蛋白或其他食物有臨床過敏。這些嬰孩只係免疫系統對這些外來食物有一個敏感反應，而這些反應並沒有導致任何臨床過敏症狀，那麼為何無緣無故去飲一些價錢較貴的水解配方奶呢？
更重要的是，現在已有不少對食物過敏的證據顯示，提早接觸某些易致敏食物，亦可能是預防對食物過敏的一個方法；尤其對花生過敏的研究最為大型（https://www.niaid.nih.gov/…/peanut-allergy-prevention-guide…）！
所以，沒有過敏的嬰孩是否真的有需要換上水解配方奶呢？事實上，水解配方奶亦有兩種，半水解（partially hydrolyzed）及全水解（extensively hydrolzed），而半水解配方奶粉是不適用於對牛奶蛋白有過敏的嬰孩。這一點在NHS網站亦清楚列明（https://www.nhs.uk/…/pregnancy-an…/types-of-infant-formula/…），這些都是擔心自己小孩會過敏的父母要知道的事。
最後，選不選擇配方奶粉及選擇什麼配方奶粉，真的不是重點，重點是要知道自己是否「在make一個informed decision」！
謬誤要小心！下一篇是最後一篇有關過敏的文章，將詳談過敏與濕疹的關係。
作者簡介：Sci Papa
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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。
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