【兒童健康】家長必要知　過敏的謬誤│Sci Papa

就像圖中一位科學KOL指,台灣1歲半的小孩,由雞蛋及牛奶誘發過敏的比例高達約47%,然後提倡為嬰孩選配方奶時,應該要選水解那種。當中有什麼值得我們留意呢?

先講47%這個數字,原來是來自一篇台灣的科學文獻(https://journals.plos.org/plosone/article…)。文獻指47%的1歲半嬰孩對食物致敏原有「敏感」反應,這個敏感反應是指嬰孩血清裏的某些特異性IgE高於0.35 kU/L。

該位KOL不知道的可能是「特異性IgE高於0.35 kU/L並不表示有臨床過敏症狀」。套用Dr. David Unsworth在他的論文中的講法就是「The patient has been sensitized but does not guarantee that the patient will react to the antigen」(https://journals.sagepub.com/…/full/10.1258/acb.2011.011011…);免疫系統有敏感反應,並不表示有臨床過敏,沒有臨床過敏的人是否需要特別處理是一個很大的問號!