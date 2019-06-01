【兒童健康】家長必要知　過敏的謬誤│Sci Papa

經過三篇長文，我決定用一個活生生的例子，作一個過敏謬誤的討論，從而讓大家更了解，過敏測試有什麼需要細心留意。 很多人都以為，做了過敏測試，驗出陽性反應，就是過敏。實情是，過敏測試有不少「假陽性」的結果，於是只看過敏測試結果是不足夠的，一定要配合醫生的臨床診斷。

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就像圖中一位科學KOL指，台灣1歲半的小孩，由雞蛋及牛奶誘發過敏的比例高達約47%，然後提倡為嬰孩選配方奶時，應該要選水解那種。當中有什麼值得我們留意呢？ 先講47%這個數字，原來是來自一篇台灣的科學文獻（https://journals.plos.org/plosone/article…）。文獻指47%的1歲半嬰孩對食物致敏原有「敏感」反應，這個敏感反應是指嬰孩血清裏的某些特異性IgE高於0.35 kU/L。 該位KOL不知道的可能是「特異性IgE高於0.35 kU/L並不表示有臨床過敏症狀」。套用Dr. David Unsworth在他的論文中的講法就是「The patient has been sensitized but does not guarantee that the patient will react to the antigen」（https://journals.sagepub.com/…/full/10.1258/acb.2011.011011…）；免疫系統有敏感反應，並不表示有臨床過敏，沒有臨床過敏的人是否需要特別處理是一個很大的問號！

所以，沒有過敏的嬰孩是否真的有需要換上水解配方奶呢？事實上，水解配方奶亦有兩種，半水解（partially hydrolyzed）及全水解（extensively hydrolzed），而半水解配方奶粉是不適用於對牛奶蛋白有過敏的嬰孩。這一點在NHS網站亦清楚列明（https://www.nhs.uk/…/pregnancy-an…/types-of-infant-formula/…），這些都是擔心自己小孩會過敏的父母要知道的事。

最後，選不選擇配方奶粉及選擇什麼配方奶粉，真的不是重點，重點是要知道自己是否「在make一個informed decision」！

謬誤要小心！下一篇是最後一篇有關過敏的文章，將詳談過敏與濕疹的關係。

作者簡介：Sci Papa

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喜歡科學，但更喜歡老婆跟女兒。覺得科研跟「湊女」都是要有極度的耐性，不怕失敗，還要懂得自我反思後用不同方法再嘗試！將育兒及科學融合，期望伴著女兒走一條快樂的成長路。

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