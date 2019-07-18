【親子好去處】「黑麻麻」煮飯仔工作坊│Nat媽媽

活動一開始，負責主持活動嘅視障人士先會講解平時我哋可以點幫到視障人士，例如喺街度見到視障人士需要協助，我哋可以點樣引領佢哋行路等等。

之後就到緊張嘅環節！大人細路都要戴上眼罩，矇住眼咁行入廚房、開始製作甜品！唔好講話小朋友，其實大人矇住眼都有啲緊張。不過其實全程都有人喺旁邊睇住，所以都好安全。

第一個甜品係整香蕉蛋糕，材料同工具已經準備好晒擺喺枱面，喺工作人員嘅提點下、同埋摸來摸去嘅情況下，我哋成功完成咗個蛋糕，而且味道都唔錯㗎。完成呢個甜品就可以除眼罩，大家都鬆一口氣，重見光明！之後視障人士會介紹佢哋日常喺廚房用嘅工具，例如一啲會發聲嘅秤，幫助佢哋煮嘢食。

然後到整cream brûlée，呢個唔使矇眼整，輕輕鬆鬆。最後一個甜品係整Apple crumble，矇住眼切蘋果（當然由大人做啦），我都好緊張！

跟住喺等焗甜品嘅期間，我哋參觀左心光學校嘅圖書館，認識咗視障人士睇嘅點字書（原來一本書要變成點字書，會大本咗好多同厚好多），同埋一啲幫助視障人士閱讀、可以發聲嘅儀器。

最後就係返去享受我哋嘅甜品啦。臨走前，我哋仲買咗個扭計點字鎖匙扣。

去完呢個活動之後，Natalie話好唔想睇唔到嘢。所以！每次佢睇YouTube唔肯停嘅時候，我就會同佢講，睇得多電話會傷害眼睛㗎！

嚟緊8月9號仲有一次黑麻麻煮飯仔嘅活動，有興趣就快啲報名啦，名額有限㗎！

作者簡介：Nat媽媽

Facebook專頁：Natmama親子育兒生活誌

大女Natalie

細佬Nathan

自從做咗Nat媽媽之後

忽然發現

時間太少但想做的事太多

記性太差但想記下的事太多

的起心肝開始寫低

做過的/玩過的/用過的/吃過的/經歷過的～

【編按：文章題目為編輯所擬，原題為「黑麻麻煮飯仔工作坊 ：一個又好玩又有意義嘅親子活動」​】

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