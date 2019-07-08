【親子好去處】文藝活動染書卷味　睇完得意動物再玩水上活動

暑假親子活動陸續有來，以下推介五個動靜皆宜的親子夏日好去處，相信無論是外向、内向定喜愛動物的一家大小，總有一項適合參加！
攝影：魏嘉琪、部分圖片由機構提供
T Town「森」動歷險記 走進亞馬遜奇幻之旅
有沒有想過在香港都可以展開一場熱帶雨林之旅？「森」動歷險記以亞馬遜雨林為主題，大人小朋友一同變身冒險家探索大自然。有VR尋寶之旅、小型攀石牆和勇闖「音‧森」山谷三項歷奇活動。
活動重頭戲是7月28日將展出多款兩棲及爬蟲動物及本地收藏家的動物講座，包括雙頭龜、泰加蜥、球蟒等。小朋友有機會認識平日少見的爬蟲動物，瞭解這些極具特色的動物。除此之外，掃描代表不同種類爬蟲動物的二維碼，完成「知『森』好友逐個捉」遊戲，更可獲得小禮品乙份！
T Town「森」動歷險記
日期：2019年7月5日至8月1日
時間：下午1時至9時
地點：天水圍天華路T Town南地下中庭
門票：於場內不同商戶累積消費滿 400港元或以上即可獲得門票
兩棲及爬蟲動物展覽及講座
日期：2019年７月28日
時間：下午3時至5時
亞博動物農莊2019 七大體驗區探索大自然
亞洲國際博覽會一年一度的「探索大自然遊樂園x動物農莊」又來了，今年的活動內容依舊精采又刺
激。七大主題包羅萬有，包括探索太空、恐龍地區、卡通人物巧虎與琪琪，在「爬行動物區」和「可愛動物與你共度炎炎夏日」區域更可近距離接觸多種動物。小朋友們更有機會親手餵飼小動物，與牠們來一場親密互動。「體驗培苗樂」等其他工作坊則寓學習於玩樂，如此又好玩又有教育意義的親子活動，大家怎麽可以錯過？
日期： 2019年7月12至14日（星期五至日）
時間： 上午10時半至晚上7時半
地點： 亞洲國際博覽館3及6號展館
活動及購票詳情：2110 8383
「動歷海洋」動感夏日下水禮
炎炎夏日，水上活動自然是一家大小消暑之選，但原來不用出海都可以玩水？
「動歷海洋」嘉年華設有三大活動區域，包括「海上樂園」、「陸上濕身樂園」及「非濕身水上活 動體驗攤位」。市民在「海上樂園」可以暢玩另類及多元的海上活動，例如水上充氣 滑梯、水上休閒娛樂區和攀石場。「陸上濕身樂園」有大型濕身迷宮及動歷水池等濕身攤位。另外，家長不方便濕身亦可參加「非濕身水上活動體驗攤位」，玩齊獨木舟、滑浪風帆、賽艇、龍舟等運動。
日期： 2019年7月14日（星期日）
時間： 上午10時至下午5時30分
地點： 香港科學園
門票：海上樂園每位$80，其餘活動即場免費參加
點擊下圖看更多活動詳情和特別交通安排
誠品藝文活動 與孩子感染文化書卷味
誠品兒童書店在7月份開始將舉行連串親子活動，除了故事老師說繪本之外，還有益智桌遊大挑戰及讓小朋友成為故事演說，屆時故事老師會演說不同主題的故事，並帶領小朋友學習生字和做小手工，還可參與小遊戲及幸運抽獎，體驗閱讀的無窮樂趣。
小魯姊姊說故事《永遠永遠在一起》
主辦 : 小魯文化
故事老師 : Maggie
簡介 : 什麼？霸王龍竟然是隻膽小的恐龍？雖然我很膽小，但我會讓你看到我變勇敢，
這樣，我就可以永遠永遠和你在一起。
日期及時間 : 6/7（六）| 16:00-16:30
地點 : 太古店1/F兒童館
語言：粵語
Little Storyteller
主辦 : Peterhouse International Preschool、Norton House Education
故事老師 : Mr. James May、Mr. Kieran Karolak
簡介 : 小朋友也可以成為故事演說家！於彼德學園，諾德教育及誠品書店合辦的故事分享會上，老師會演說不同主題的故事，並帶領小朋友學習生字和做小手工。此外，小朋友亦可參與小遊戲及幸運抽獎，體驗閱讀的無窮樂趣。
日期及時間 : 7/7（日）| 17:00-18:00
地點 : 銅鑼灣店8/F兒童館
報名方法 : 致電誠品銅鑼灣店查詢
語言 : 英語
小唐姐姐說故事《反轉音符國》
主辦 : 花千樹
故事老師 : 唐希文（「小作家培訓計劃」導師、作家）
簡介 : 「小樂？你幹嗎在這裡？」姐姐童遙瞪大眼睛看著弟弟。童遙發現兩人身處一個像盒子的地方，環境十分幽暗，四周還散發著臭味，原本參加了「時空遊學團」的童遙，應該跟其他同學一起降落在十八世紀的維也納，為何現在會跟弟弟在這裡？
日期及時間 : 14/7（日）| 14:30-15:30
地點 : 尖沙咀店2/F兒童館
語言 : 粵語
親子天下說故事《最棒的禮物》
主辦 : 親子天下
故事老師 : 倫雅文（圖書館主任）
簡介 : 天使鎮發生了一件甜蜜蜜的大事，全鎮的村民都動起來，準備進行一項神秘任務。大家手裡拿著精心準備的東西，臉上洋溢著幸福的笑容，嘴邊訴說著的祝福話語。
日期及時間 : 21/7（日）| 15:00-15:30
地點 : 銅鑼灣店8/F兒童館
語言 : 粵語
哥哥姐姐說故事《親一下小鱷魚》
故事老師 : 兒童館哥哥姐姐
簡介 : 屏住呼吸，輕輕慢慢的低下頭來，鼓起勇氣，親一下睡著了的小鱷魚！小猴子、食蟻獸和烏龜都覺得自己很勇敢，輪流玩了親鱷魚的遊戲，輕輕的、慢慢的，近距離接觸有著尖牙的小鱷魚。可是，他們真的能不吵醒小鱷魚嗎？
日期及時間 : 26/7（五）| 16:00-16:30
地點 : 尖沙咀店2/F兒童館
語言 : 粵語
親子桌遊「超」快樂體驗工作坊
主辦﹕栢龍玩具Broadway Toys
導師﹕粉爸 (註冊社工、KABI韓國認証桌遊導師)
簡介 :其實桌遊有極多不同的款式，不如有請親子桌遊達人『粉爸』為大家介紹幾款適合一家人的親子桌遊，更會分享獨家桌遊心得和經驗。
日期及時間 : 27/7（六）| 14:30-16:00
地點 : 尖沙咀店2/F兒童館
名額﹕10人（名額有限，先報先得）
對象﹕適合4歲或以上小朋友
語言 : 粵語
報名方法﹕可致電尖沙咀誠品查詢，需於19/7登入網站登記報名，成功報名的讀者會獲電郵通知。
「YOHO MALL x JEKCA 寵物專綫」 玩得又影得
一列載滿JEKCA模型寵物的列車將駛進香港！除了逾7米長的寵物專線列車之外，動物主題候車站、售票處、食堂與站長休息室逐一登場，拍照打卡之餘也可以參加同場的末寵物主題市集與手作坊，滿足一眾喜愛小動物的大人小朋友。
日期：2019年7月13日至8月25日
時間：上午10時至晚上10時
地點：YOHO MALL I 中庭