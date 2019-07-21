【親子教養】自由等於放縱？孩子的自我探索過程｜Mommy Amy

暑假正式開鑼，少了一早起床的追趕及繁忙的課業，突然其來的悠閒，無論對於父母或子女來說都需要一些時間來適應。

（GettyImage) 起床的追趕及繁忙的課業，突然其來的悠閒，無論對於父母或子女來說都需要一些時間來適應 。子女對於假期期待已久，因此除了一開始的突然空閒而導致悶得發荒外，著實不難適應；反倒是父母們，課業上的壓力突然按了個暫停掣，雖然終可喘口氣，但卻又不敢太鬆懈，終日在想如何在假期中為子女重新調整策略，善用時間加強補拙，以其他們在新學年中可以更具競爭力的姿態出發。與此同時，亦另有一派家長認為暑假是難得可以好好休息的時間，應該讓孩子做回孩子，讓其可以好好自由玩樂一番。

此時的我，想在兩者之間取得平衡，既想讓孩子自由玩樂，但又不想放縱孩子無節制地玩耍打機睇電視，自由是否等同放縱呢?

這時，我想起蒙特梭利教育中的其中一個理念，就是自由需要在一個安全、有規範及以孩子為中心的前提下才給予。自由並不等如放縱，成人需先塑造好一個安全的環境、有選項提供的活動及訂下以孩子為中心的規範後，繼而才讓孩子自由地探索，不干涉其意志下自由活動。這種自由或許帶有前設，但我們可以在與孩子約法三章前透過溝通中平衡各方需要，唯獨在進行期間，父母們便要懂得忍手又忍口，真正讓孩子享有自由。