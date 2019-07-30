【親子好去處】智樂8月舉行6次社區活動　滿足街坊遊戲需要

「賽馬會智樂好玩社區同盟」八月再聚

智樂兒童遊樂協會（智樂）將在8月分別於深水埗區、葵青區和大埔區舉行「賽馬會智樂好玩社區同盟」活動，透過每一區的網絡，連繫更多市民，貼地回應附近街坊的遊戲需要。智樂將繼續擔當顧問的角色，與各區盟友一起推動自由遊戲，將遊戲在社區發揚光大！

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活動毋須報名，歡迎當區街坊即場參與，8月份的日程如下：

葵青區

日期：8月3日(六)及16日(五)

時間：下午2時30分至5時

地點：青衣東北公園（近青泰苑，長發邨步行約6分鐘；港鐵青衣站A1出口，約步行17分鐘）

大埔區

日期：8月15日(四)及25日(日)

時間：下午2時30分至5時

地點：大埔海濱公園風箏放飛區對面草坪（回歸紀念塔及花海附近草坪）

深水埗區

日期：8月14日(三)及24日(六)

時間：下午2時30分至5時

地點：荔枝角公園（近美孚新邨及門球場B，美孚港鐵站D出口）

*中西區：將於8月暫緩舉行，因另有活動安排，敬請留意專頁公佈

查詢：2898 2922

《小飛俠》芭蕾在利園 大型芭蕾舞劇《小飛俠》將於亞洲首演，一連串活動包括「芭蕾舞劇展覽－勇闖神秘夢幻島」、「芭蕾舞劇展覽導賞及與明星角色會面」、「芭蕾工作坊」及「利園芭蕾遊樂日」帶領小朋友進入夢幻國度。透過這些活動，小朋友不但能認識《小飛俠》的故事背景和製作，還可率先觀看角色巡遊及舞劇精彩選段演出。 《小飛俠》 芭蕾舞劇展覽 日期：2019年8月1日至8月31日 地點：利園一期地下及利園二期2樓 展覽導賞及與明星角色會面 日期：2019年8月3日（星期六） 時間：下午2時至2時30分 及 下午3時30分至4時 地點：利園一期地下及利園二期2樓 參加方法：只需追蹤利園協會的Instagram或Facebook，並於利園二期獲取「利園區童享禮遇通行小冊子」，即可免費參加。 芭蕾工作坊 日期：2019年8月10日（星期六） 時間： 下午3時至4時 地點：利園二期2樓 參加方法：憑指定消費換領工作坊入場券 （適合3 - 8歲兒童，家長可陪同參加） 利園芭蕾遊樂日 日期：2019年8月31日（星期六） 時間： 下午4時開始 表演地點：希慎廣場1樓中庭 巡游出發地點：希慎廣場地下

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馬騮仔MONKICHI 夏日運動會 馬騮仔同一班朋友將會來到香港各區，跟小朋友一齊挑戰不同運動。4個運動場各有特色，包括動感運動會、攀石叢林樂園、籃球爭霸戰和狂熱足球競技場。小朋友大展身手之後記得要同可愛的馬騮仔在「蕉點影相位」拍照打卡，消費滿指定金額仲可把精美馬騮仔運動用品帶回家。 置富Malls‧OSARU NO MONKICHI 夏日狂熱運動會 日期：2019年7月12日至8月30日 夏日動感運動會 地點：馬鞍山廣場L2天幕廣場 夏日攀石叢林樂園 地點：紅磡置富都會L7 夏日籃球爭霸戰 地點：天水圍置富嘉湖第2期地下 夏日狂熱足球競技場 地點：置富第一城 地下置富第一園