體驗式教育提升學習興趣、培養自信　馮校長：知識和軟技巧都重要

你的小孩未來的夢想是甚麼？將來想從事何種職業呢？醫生？老師？Youtuber？舞蹈家？再想深一層，這是爸媽們你的夢想，還是小孩的夢想呢？ 浸信會天虹小學馮耀章校長表示曾看過很多讀書成績出色的學生進了大學後卻感到空虛和迷茫，原因是過往的學習生涯多為滿足父母的期望並以此努力，進了大學獲得較多自由、可自主地安排生活時，便發現並不認識自己。馮校長又指現今世界變化速度快得驚人，他懷疑今天的教育模式是否有助裝備小孩去迎接未來。’ 攝影：黃舒慧

浸信會天虹小學馮耀章校長與學生。 「其實家長們的出發點都是好的，很多父母認為三師、專業行業能有穩定的生活，因而希望小孩將來能從事這種職業，並以此來安排整個學習生涯的時間表。這樣會讓小孩缺乏機會探索自己喜歡甚麼，或審視自己的性格、強項適合甚麼，做哪種工作會快樂和滿足。最後小孩達成了父母的期望，卻發現自己內裡很多缺口。我看過很多成績好的學生進了大學、『神科』後都覺得迷茫，最後更轉科，但這也是好的，至少他們知道自己興趣，有勇氣選擇。」馮校長又指有多個研究都指出，在2030年有的工種中有8成是還未出現的，他更認為在今天被視為專業的行業例如律師、醫生，當中很多職能都可被A.I. （人工智能）代替。

馮校長相信意念、創新想法是永遠不會被淘汰的。 他讓我們算一算，現在就讀一年級的小學生，大學畢業時已是2034年，但如果仍沿用百年不變的傳統教育模式，未來小孩可能會追不上時代更替。「如果有個年輕人面試時表示自己抄書速度很多，他被聘用的機會高嗎？」馮校長強調知識當然非常重要，但同亦應著重培養閱讀和軟技能，「現在很多小孩都想當個Youtuber，但10年後youtube是否仍存在還未知道，而成為Youtuber所需的因素是甚麼呢？是idea（意念），我相信在未來、永遠不會被淘汰的，是idea。」

體驗式學習有助訓練軟技能

哪麼甚麼是軟技能呢？軟技能又可怎樣獲得？馮校長指軟技能包括解難、創意思維、與人合作、批判性思考等等，而體驗式學習可有效訓練以上技能。他以認識動物為例，教學方式可分為三個層次：

1：在課室展示照片、播放影片，再做工作紙。

2：到動物園看真的動物。

3：參加主題公園、機構舉辦的照顧員體驗活動，親手嘗試餵食、清潔等工序。

以上三種方法，哪一個能讓小孩留下更深印象？「有人覺得教育很複雜，其實一點都不複雜。講真一句，其實都是考記性，而第三種方法必定是最快樂，因此讓最能記得活動中所學到的。」 從事教育工作多年，馮校長看到家長的教育水平都有所提高，明白learning by doing 是既快樂又高效的學習方式，因而越來越多父母讓小孩參加體驗式教育，而近年流行的「職業體驗活動」亦大受爸媽歡迎。他回憶過往亦經常帶兩個女兒參加職業體驗活動，在遊戲中，看到二人有不同的突破。「小女兒較細膽，大女兒則較勇敢，五平日亦喜歡孖住玩。我以們二人會遷就其中一方，一同選擇一個職業，但商討過後，二人最後決定分開行動。」馮校長認為「學習選擇」也是個有趣的學習過程，因為小孩大多不會有自主權，生活上一切都有大人安排。而通過自主選擇，小孩不但會對遊戲有更高的興趣，過程中亦更投入，無論結果如果，也可提升自信心。

「當小孩投入一個場景、被輔予一個身份角色及任務，小孩會更投入其中，這是在課室很難做到的效果。」除了場景和服飾的像真度、任務設計、是否滲入教育元素，馮校長認為父母的「參與程度」也是取決體驗式學習是否成功的因為，如果父母只顧著拍照，而阻礙了活動流程，那麼活動被流於成為影寫真，失去教育意義了。

今年暑假，有三個職業體驗活動由不同機構舉行，有興趣的家長可參考以下資料。

+ 8 + 7 + 6

「穿越事業所」古代職業體驗

職業體驗大家就玩得多，古代職業體驗你又聽過嗎？在穿越事業所，小朋友將會穿越古代，體驗古人打工生活，扮演醫館大夫、店小二、古玩店掌櫃及衙門捕快。大人也可以變裝暢遊古裝街，盡情打卡。

日期﹕2019年7月29日至9月1日

時間﹕下午1時至晚上8時

地點﹕奧海城2期地下主題中庭

参加方法﹕於奧海城或中港薈最多兩間不同商戶以即日電子消費滿HK$800或以上，或以Olympian Kids 1,000積分，即可換領「通關文牒」(工作體驗券)一張。

快樂夢想特工隊

挪亞方舟在7月13日至9月1日逢星期六、日都推出「快樂夢想特工」，提供8個專業人士的職業體驗。除了一直深受歡迎的飛機師和消防員外，今次還新增了牙醫、蛋撻小廚師、營養師，讓小朋友吸收行業知識，建構夢想。

挪亞方舟

開放時間：上午10時至下午6時

票價：成人HK$198，小童及長者HK$158 （門票已包括參觀「e-Planet夢想星球」）

地址：香港新界馬灣珀欣路33號

查詢電話： 3411 8888

網站： http://www.noahsark.com.h