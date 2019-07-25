【免費教材】暑期小朋友在家學習一樣得　教師分享工作紙填補不足

暑假來到了！不少父母也擔心子女在暑假會玩物喪志，慌忙物色補充練習給孩子。但是，坊間的練習或者未必比得上由父母按子女程度挑選的教材，有高中教師在網上分享實用教材，希望家長能夠利用免費的教材，增加投放在子女身上的時間，更希望惠及不同階層的小朋友，願金錢不會成為學習的絆腳石。

在家學習或者會令家長無從入手，Miss Duscha不只分享免費的教材，還會建議在家使用的方法。（GettyImage）

Home Schooling在家學習或者對大部分家庭而言，都很難完全做到。趁着暑期，不少家長又會擔心子女玩得「心散」，無心向學，結果買入很多補充練習，期望子女不忘學業。不過，與其把子女丟給「補充練習」，不如父母按照孩子的程度，利用免費教材陪伴孩子一同學習，嘗試一下實踐在家教育。

免費分享補足學校教育 高中教師Miss Duscha表示，外國的教師和家長免費分享教材是十分普遍的，而她亦認為這類分享甚具意義。「金錢不應該是推動家庭教育的障礙。」她認為，一個願意投放時間在孩子身上的父母，他們的孩子定必會成長得更好，她希望藉着分享免費和自製的教材，令更多家長可以推行在家教育。 Miss Duscha是本地教育體制的一員，明年即將到外國進修，她感到現時的教育較着重學術發展，放輕了一些也很重要的課題，例如：生命教育、理財教育、性教育和生涯規劃等等。「這不是老師不想教，而是課時大多分配在學術科目上，已經沒有足夠的課時將這些議題獨立成科。但是，這些議題卻影響着孩子的成長和人生。」她亦希望透過免費的分享，讓更多孩子和家長都能使用。

（教材截圖） 實用教材分享 Miss Duscha即將到外國進修，現時在社交平台設立了個人專頁（按此：LearnBetter學好一點），不時分享免費的教材。01親子也將陸續Miss Duscha的免費教材，今篇先介紹一些有關生命教育的免費教材，讓家長下載及了解教材的用法。 Miss Duscha認為生命教育很有多範疇，不但是面對人生的挑戰和死亡，還包括珍惜生命、尊重生命，長期影響着孩子的成長。她亦認為目前的教育過分着重學術，以成績和成就彷彿就能定義一個人的成敗，忽略了生命真正的意義。 教材名稱：《遊戲中覓方向‧體驗中悟道理──生命教育互動學習教材》網上版- 「認識生命」教材

下載地址：（按此） 活動一：我的威水史（詳見教材p.30-33）

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活動二：優點與改善空間 （詳見教材p.38-41）

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活動三：植物的變化 （詳見教材p.42-45）

（Miss Duscha網頁圖片） 教材分享：繪本《Life幸福小鋪》（可於公共圖書館借閱） 此書適合6-12歲孩子閱讀。家長和老師可以利用此書教導孩子以下重要的訊息：身邊最親的人或許有一天會離開，但記憶和愛仍然會以第二種方式存在和延續的。 給孩子的啟發：