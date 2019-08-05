【免費教材】暑假有乜做？　趁機訓練孩子自理能力

孩子回到家後，常常忘記脫鞋，直衝進屋，書包胡亂擺放，又沒有把小息盒拿出給媽媽清理，相信不少家長都曾經有以上煩惱。何不把握暑假這個好機會，讓孩子學好自理？有社福機構分享了一套SEN小朋友也適用的教材，期望家長好好活用，透過獎勵計劃鼓勵孩子學會自理。 （圖片由Y-SENse 特殊教育需要專業支援服務授權轉載）

（FB圖片，授權轉載） 暑假時，孩子閒賦在家，不難看到他們把衣物隨處亂丟、玩具亂放，人就懶洋洋攤在梳化上。不論家中有沒有工人姐姐執手尾，孩子也應學會「自己的事自己做」，建立良好的自理能力。這套由香港基督教女青年會特殊教育需要支援服務製作的學習自理教材，不只應用在SEN學生的身上，所有小孩都可以嘗試應用，利用假期學好自理。 目標 讓孩子學會放學後把物件放好在合適的位置。 使用方法 1. 準備教材 開始計劃前，家長需要製作兩種卡：任務圖卡和剔號卡。 2. 佈置任務 將任務卡依次插入袋中，不要忘記把視覺提示，例如圖示放到合適位置。

3. 根據任務位置放好剔號​卡

把剔號卡預先放在物件需擺放的位置，如鞋子的剔號卡應該放在鞋櫃，孩子到鞋櫃放好鞋，便可取得剔號卡，如此類推。

例如提醒孩子回家後收拾書包。（VCG圖片） 4. 開始計劃 計劃開始後，孩子每完成一個任務便把剔號卡放到視覺提示袋，再進行下一任務。 5. 根據完成進度獎勵孩子 爸爸媽媽可按孩子能力，設定獎勵規則。例如每日集齊所有剔號卡，可換取一個貼紙，集齊7個貼紙，可獲得獎勵。如孩子在自理能力方面較弱，可調低難度，改為集齊3個剔號就可獲一個貼紙，增加孩子成功感和動力，再逐漸調整難度。

3大成功小秘訣

1.視覺提示需放在當眼處

孩子丟三漏四是必然的，因此提醒他們是初期的必經階段。如果第一個任務是回到家後立即把鞋子放好，視覺提示就該放在門口或者鞋櫃。其他的任務亦然，用來提升孩子的責任感和完成任務的成功感。

2.邀請孩子參與設計

若孩子有機會參加設計，計劃便能更切合其需要和特質，亦可加強趣味性，有效提升孩子對獎勵計劃投入度。例如，可由孩子自己提出要把剔號卡放在不同工作位置，來幫助自己記得各個任務。

3.與孩子商討完成目標的辦法

檢討和改進能夠幫助提升計劃的效果，例如最初剔號卡是放在袋子最下方，完成後才放到任務卡的旁邊。但過了兩三星期發現孩子偶然仍會忘記一兩項任務。與孩子檢視後，讓他自行思考提醒自己完成任務的好方法。

教材圖卡

家長亦可按此免費下載教材，或按孩子需要DIY不同的任務。