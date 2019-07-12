與治療師合作設計教材　SEN媽媽推上門訓練把握黃金治療期

小孩確診屬為特殊教育需要（SEN），做家長當然優心又難過。有不少研究皆指出，如果能把握零至六歲這黃金治療期，情況可有大大改善的機會，瑪麗醫院兒童及青少年精神科主管陳國齡醫生曾引研究結果指出，如自閉症患者能在五歲前發展語言，日後的成長會更順利。話雖如此，但政府提供的治療資源緊絀，坊間自費的訓練課程又索價高昂，很多家庭都未能負擔。 媽媽Renita在兒子文仔約三歲時確診為高功能自閉症後，一直積極在日常生活中跟他進行各種訓練。看到兒子日漸有進步，深明持續訓練的重要，便與言語治療師、語言發展導師等專家合作，創立「香港新子教具網」，設計出一系富香港特色的教具。2019年年初更推行「心計劃—上門家居訓練服務」，讓SEN小孩邊玩邊持續性地學習。 攝影：龔嘉盛

Renita與兒子。 Renita形容自己剛生小孩時只是個普通的媽媽，對特殊教育需要並沒認識。在兒子一歲多時，一位熟悉SEN的朋友留意到文仔成長進度似乎有點墮後：「他一歲多還不會說話，連爸媽、單字都說不出，與人的互動很少；大小肌肉也很弱，連小東西也握不緊，爬行時仍會左搖右擺。」在朋友的建議下，Renita帶文仔排期評估，最後在兩歲半和三歲初時由協康會和母嬰健康院確診為高功能自閉症。 確診半年後，兒子入讀早期教育及訓練中心（E位）接受到校服務治療，同時Renita亦積極的尋找各種訓練。現時即將7歲的文仔正準備升讀小一，數年來她都很用心與兒子進行家居訓練，從4歲時不會跳，至現在跳個不停；從搭地鐵時一定要坐，沒座位便鬧脾氣，「以自閉症來說，他們很固執，有些事不想做就不願做，於是便會在公共場所『出事』。記得一次帶兒子坐地鐵去迪士尼樂園時，他一定要坐，沒有座位便喊，讓人十分尷尬。要讓自閉症小孩有靈活的頭腦，背後要做很多準備，再到公共場所做實戰，如核心訓練沒做好，小孩未理解公眾場合會遇上的各種情況，便只會繼續惡性循環。」

Renita指反覆訓練也是一個親子時間，小孩也可以邊學邊玩。 只要不放棄，付出會變成回報 Renita回憶自己和丈夫過往每星期為兒子訓練3至4次，每次30至45分鐘，雖然「訓練到暈」，但效果明顯，兒子的情緒已穩定很多，現在亦較懂得理解周遭的事情和別人的情緒，她認為都是反覆訓練下的成果。 「以小學生來舉例，上學時每日都會有中、英、數課堂，如成績不理想家長便會找補習老師幫忙，而SEN小孩其實更需要補習老師。雖然政府有投放資源，但每個小孩一個月只有一兩堂治療，實在不足夠，其餘的日子其實還要不斷的做很多很多家居訓練，例如治療師建議回家後要多做連接詞的運用，但如何訓練呢？有甚麼遊戲、方法或工具可以輔助呢？」Renita深深感受到持續訓練的重要性，同時她又想到其他家長和SEN小孩，他們有沒有把握這治療黃金期呢？

除了適合SEN小孩，教材亦適合一般小孩應付中英數、情緒、大小肌肉發展上遇到的困難。 與專家合作設計家居教材 在文仔兩歲半時，Renita找到一位提供上門訓練的言語治療師，教材是由治療師自行設計，雖然做工有點粗糙，但內容十分有趣和實用，「我認為不應只有我的小孩受惠，獨樂樂不如眾樂樂，我又懂設計，不如把教材整理好，再放到網上與同路人分享。」教材放到網絡後，收到大量家長查詢，Renita看到原來社會上有很多家長就如當初的自己一樣徬徨，便決定走多一步，為同路人伸出援手。 雖然Renita滿腔熱誠，但亦深明不能缺乏專業知識，於是便是向眾多專家請教，例如幼兒發展導師、言語治療師，並創立「香港親子教具網」，在四年間推出約80款以香港為背景的訓練工具，而且教材並非只適合SEN學生，一般小孩都可使用，例如升學前玩模擬情景遊戲，讓小孩對新生活、新環境有初步認識，減輕焦慮感。

導師自製的教材，精美又容易明白。 推上門家居訓練提高效能 現時坊間很多機構提供專為SEN學童而設的治療服務，但往往索價高昂，平均800至一千元一節，很多基層家庭都未能負擔。而且資源有限，大部份學童都是每週或隔週進行一次治療。為了讓SEN小孩能持續性地訓練，Renita在2019年年初進一步推出上門家居訓練服務，為有需要的家長與約60名導師做配對，收費則是每四堂訓練一千五百元。「我們的導師並非治療師，身份更像個補習老師。9成的導師有早期教育證書，其餘1成則是經驗豐富的SEN家長。導師會按治療師的意見進行訓練，如治療師吩咐要多訓練連接詞運用，導師便帶與連接詞相關的教材上門。」另外亦有治療師會邀請導師去中心觀課，然後再到家中補習，而且導師亦十分樂意教家長使用各種工具，讓家長在課堂以外可繼續與小孩訓練 Renita記得一名就讀特殊幼兒中心（S位）的自閉症小孩原本一句話也不說，進行家居訓練3、4次後，一天忽然因為不想做某些事，便說了一句「不開心」來表達意願，這對家長、導師都十分鼓舞。「每一個階段面對的問題都不一樣，而我都是個正常人，更積極的都會有傷心的時候，但難過後還是要改變方法。小孩的路是難走，但做父母的可否幫他找個方法，讓他日後走得輕鬆一點，這就是我們的想法。」

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香港親子教具網將參加2019書展，詳情如下 :



參展日期: 2019年7月17日 至 2019年7月23日

攤位編號: 3B-D28

查詢：：​https://www.facebook.com/hkteachingaid/