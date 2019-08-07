讀寫障礙是特殊學習障礙的一種，是一種常見的特殊學習困難，泛指閱讀、書寫或拼字方面的障礙，有本地機構的研究結果顯示，約9.7%至12.6%的學生患有讀寫障礙，被評估為有讀寫障礙的學生近年有顯著上升的趨勢。 現階段尚未有藥物可治療讀寫障礙，最有效的解決方法就是建立針對性的學習方法，例如運用多感官學習以及聯繫字母和讀音的關係。除了解決方法少之又少外，香港不少家長都會從小灌輸小朋友「讀書是惟一出路」，令這群有讀寫障礙的兒童成長路上充滿荊棘。 （圖片由受訪者提供）

博思會於8月4日特設「香港金紫荊扶輪社‧博思會學生勤到獎」，以鼓勵讀寫障礙學生持續學習，頒獎禮上有一位年輕的嘉賓，他是前香港三項鐵人代表隊運動員、以及 2018 年香港渣打馬拉松男子十公里全場總冠軍得主郭汝鏗 (Abraham) 。Abraham自小有讀寫障礙，現在是一名私人健身教練及香港教育大學健康與體育學系兼職學生，他以自身經歷勉勵在場有讀寫障礙的小朋友：「不要放棄興趣！」

教職員未必了解讀寫障礙 遭老師為難是常事 Abraham分享自己於幼稚園階段已得知有讀寫障礙的問題，但一直也找不到方法去處理，無論在小學還是中學的校園生活中，都會因為學業問題被老師刁難，他最記得中學有一次，一位老師當着其他同學的面前跟他說：「郭汝鏗你返學做咩，你唔係唔讀書㗎咩？」 Abraham認為隨着社會進步，多了人認識讀寫障礙以及對這類學生多了支援是好事，但以自身經歷體會去分享的話，其實很多教職員他們一般都是照顧「正常」學生，對讀寫障礙學生未必太了解和包容，他們只會認為是我們懶，其實有讀寫障礙我們自己也不想。

家人的支持最重要

Abraham讀書路上最困難的是英文，中文字對他來說是一個「固體」，把一個一個「固體」記起來還是可以的，但一說到英文，他直言：「我唔知你理唔理解到個概念，在我眼入面嘅英文字每個都係飛嚟飛去咁」。Abraham很感謝父母一直以來對他的支持，自小知道Abraham有讀寫障礙後，不但鼓勵他嘗試讀書以外的事情，在學業上進度未如理想時，也不會以責罵形式去處理。而印象中媽媽比較「勞氣」的一次，就是他一直拼錯自己的英文名，但大部分情況，家人都理解讀寫障礙的難處，不會指責，令他的心理壓力減到最低。

不要放棄興趣

由於讀書一直不是Abraham的強項及興趣，自小學游泳的他，會時常代表學校出賽，也有參與一些地區性比賽，即使上到中學後也一直保持每星期不斷操練的習慣，一星期有兩、三天於早上四時左右去「操水」，放學後再操練，後來更決心當全職運動員及嘗試參與三項鐵人運動，亦令他的訓練量大增，而學校的功課都是靠自己在小休和午膳時全部預先完成。就這樣他一直跟着自己的興趣走，最後更經香港體育學院與多間本地大學的合作計劃，成功入讀香港教育大學當兼職學生。學習上的障礙並未有阻礙他的前途，憑着他的毅力及不放棄的態度，現在的發展也不比其他人遜色！

Abraham形容自己是一個很勤力的人，只不過不是用在讀書之上，他鼓勵有讀寫障礙的小朋友，不要放棄自己的興趣，把現時障礙化成動力，發掘自己的獨特潛質，令自己蛻變成「第二個你」！