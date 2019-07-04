【SEN】影子老師伴自閉症兒童上學　引導學習社交技巧助融入群體

孩子有自閉傾向，家長要尋求支援，輪候政府的評估和治療服務需時，特殊學校學位亦嚴重不足。不少家長為了及早讓孩子接受治療，唯有自掏腰包選擇其他私營機構及專科的服務。當中有一對一的密集式治療，亦有社交技能小組。當自閉症孩子的情況有改善，「影子老師」便擔當著幫助他們順利融入主流學校的重要一環。 影子，即是暗地裏跟著別人的步伐走，那麼影子老師的角色及工作又會是怎樣呢？ (照片由受訪者提供)

Autism Partnership Hong Kong行為分析治療課程監督郭雅瑜

擁有13年影子老師及行為分析治療經驗的郭雅瑜（Nicole）指，自閉症兒童通常會在行為、語言溝通和社交三方面遇到困難。「例如他們會發脾氣，接受不了轉變，有很多自我刺激行為，令他們未能專心上課；他們不理解別人的說話，又未能好好表達自己，以致社交方面有缺失，未能建立好互動關係、會較被動。」

先一對一 情況穩定再重回校園

在Nicole的服務機構中，一般都是家長在學前班發現子女有自閉症徵兆，或者已經確診有自閉症，然後尋求治療。當治療師發現孩子有行為、語言溝通和社交三方面的問題，而難以融入群體校園生活中，就會開始一對一治療。當孩子有顯著進步、表現平穩時，治療師就會讓他嘗試重回校園或其他群體環境。

自閉兒需分拆技巧逐步學習

為什麼在眾多特殊教育需要種類中，自閉症兒童特別需要有影子老師的幫助呢？Nicole解釋，自閉症兒童的學習途徑跟一般孩子不同，他們需要成年人幫忙分析、分拆主動自學、社交遊戲、語言溝通等技巧，讓他們循序漸進地學習每個細微步驟。

例子如下：

為自閉兒尋找「動力」將技巧泛化

當自閉症兒童在一對一治療中順利完成基本必需技巧，最重要的一步就是要將它們泛化到另一個環境。Nicole指，自閉兒本身的興趣狹窄，做大部分事情的動力都較低，以致本身在一對一環境下可以完成的技巧，在另一個環境下未能完成。「例如一般小朋友都重視老師的讚賞，想做最了不起的學生；對校園中很多事物都感興趣，充滿學習的動力。但自閉兒去到群體環境『無欲無求』時，很多技巧明明他已經學懂但做不出來。」所以他們需要一個熟悉自己的影子老師，為他們找出一個最合適的學習動機。

通常開始服務前，影子老師會跟學校校長、老師、一對一治療顧問和家長開會，溝通好服務的目的、影子老師的角色。為了保持低調，影子老師通常都會扮演學校的助理，同時照顧治療對象以外的學生，自然地融入課室之中，以免其他學生覺得該位同學有異。另外，有時影子老師需要借助其他同學協助製造機會，讓治療對象練習泛化技巧。例如請同學跟他聊聊天，訓練他適當地回應別人。這些都需要得到校方理解和同意。

與校方有良好的溝通，能夠促進影子老師在課室中為治療對象製造更多練習的機會。（Getty Images） 影子老師與一對一治療交替進行 各方都配合好後，影子老師就會在課堂上觀察治療對象在學校中的強處和弱處。根據Nicole的經驗，「自閉症小朋友比較固執，有好多自己的想法，不太願接受別人意見。例如有個小朋友很喜歡出去學校的戶外空間玩耍，時間到老師召集學生時，他不肯服從，就會出現賴在地上、大叫的行為。」 整個過程中，影子老師會向治療顧問匯報他所觀察到的偏差行為和問題，讓小朋友在一對一治療時可作針對性訓練。在一對一訓練好後，又會由影子老師負責協助小朋友將技巧帶到校園之中。通常影子老師服務和一對一治療的比例是：一日六小時，各部分佔三小時。他們會有系統地制訂治療時間表，設立短期和長期目標，每週由治療顧問監督及仔細跟進個案，然後每月檢討治療成果。 Nicole強調，在校園環境的泛化練習中，讓小朋友自己親身完成是最為重要。其他老師看到小朋友不回應別人時，可能會催促他「你快回應別人吧！」；當小朋友聽不懂老師的講課時，又會急不及待為他作簡短解釋。這些都是即時令小朋友在當下的環境中看上去比較融入其中的方法，但不能助他學習獨立。「小朋友要自己落手落腳去做，取得經驗、成果才可再塑造出他下一次的行為。這會令他們更有成功感、自信心，成功率較高。」