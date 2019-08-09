5歲男童畫「打風」奪國際繪畫大獎　導師：創意與情感最重要

小朋友是最有創意的人，他們會想像家中有火山、路上有河流，天馬行空，充滿童趣。5歲的幼稚園男童便憑着平日敏銳的觀察，以及無邊的想像力，畫下一幅「打風」的圖畫，奪得第21屆保加利亞國際兒童青少年繪畫比賽個人大獎。媽媽笑言，兒子幼時已把家中的牆壁當成「巨型畫紙」；導師則鼓勵家長欣賞孩子的創意和投入的情感，「不是一筆一線跟着畫，就叫會畫畫」。 攝影：黃寶瑩

東駿憑這一幅獨力完成的畫作奪獎。

5歲的蔡東駿即將升讀幼稚園K3，剛掉下了2顆門牙，樣子趣致可愛。他所繪畫的參賽作品同樣活潑，他告訴記者：「落大雨、打雷，佢（畫中的孩子）喺水到踩到玻璃，好痛，水鞋都穿咗，遮又吹走咗。地下好多水，仲有雨。」

蔡太說東駿一接觸到畫畫便已很開心。 蔡太笑說，兒子一談到畫畫就眉飛色舞，侃侃而談。「佢從細就好鍾意畫畫，屋企啲牆畫到花晒，要重新油過。」兒子對繪畫充滿熱情，對圖畫也很有個人的想法。蔡太把東駿在4歲的一幅畫作製作成電話殼，「佢話係火山爆發，所以有山爆火，附近生長嘅花好大朵，同埋天空係彩虹色」。旁邊的東駿則指自己從未看過火山爆發，希望有天能去看看火山。 看到兒子的興趣，蔡太便在今年初讓他跟隨著名導師劉浩昌學習畫畫，不料第一幅獨自完成的作品便獲得國際大獎，蔡太坦言感到意外。劉浩昌也指，這個比賽的難度頗高，「參賽年齡由4歲至18歲，無分年齡組別，即係4歲嘅作品會同18歲嘅作品一同比賽」。他又透露，是次比賽共有37個國家的小朋友參加，收到約4000份作品，從中再挑選出東駿的作品為全場惟一個人大獎。

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教畫20載，桃李滿門的劉浩昌老師。 愈早接觸比賽 愈懂處理成敗 為什麼4歲孩童的作品能擊敗其他年長孩子的作品呢？劉浩昌解釋，比賽的評審會按繪畫者的年齡去品評作品，「如東駿咁4、5歲，評審會較著重畫作嘅創意同情感，多於睇繪畫嘅技巧」。 他指，教導小孩子繪畫，其實是培養他們的觀察、思考、眼心連接，並非跟着老師一筆一畫地描繪便叫「畫畫」。小朋友的腦袋對新事物滿是好奇和想像，千金也難買到小孩的創意，隨着年齡和技術的增長，能逐漸建立個人的風格，即使不以設計或建築為事業，也能抒發情緒、提升修養。教了20多年繪畫的劉老師閱人無數，他認為年幼時開始習畫，孩子的吸收力強，而且愈早參與比賽，愈懂得處理成敗得失，理解每次的比賽也是對自己的挑戰。 東駿5歲便獲得國際獎項，劉浩昌反而對這位學生放輕期望，「小朋友畫畫只需3項條件：興趣、主動投入和經常練習，享受畫畫的過程說可以了」。